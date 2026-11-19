Nowe plakaty "Avengers: Doomsday" nie spodobały się fanom Marvela? Jedną obawę da się łatwo rozwiać Fot. materiał prasowy

Film "Avengers: Doomsday" przygotowuje się powoli do premiery kinowej w grudniu, kiedy to stanie do walki o widzów przeciwko "Diunie: Części trzeciej". Produkcja wyznaczająca kolejny rozdział w historii MCU doczekała się nowych oficjalnych plakatów. Reakcje na nie pokazują, że miłośnicy superbohaterskich komiksów oczekują od Marvela cudu. Jedną ich obawę da się rozwiać.

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Od ekranowego debiutu "Avengersów: Końca gry", który miał miejsce siedem lat temu, Marvel Cinematic Universe borykał się z CGI-owymi problemami, średnimi scenariuszami oraz niespójną wizją multiwersum. Fani po cichu liczą, że dwa ostatnie długometrażowe tytuły 6. fazy MCU uratują nieco podupadającą renomę kinowego uniwersum. "Avengers: Doomsday" ma zaklepaną datę premiery na 16 grudnia 2026 roku. Rolę głównego złoczyńcy po Thanosie przejmie Doktor Doom, a maskę kultowego geniusza zła przywdzieje Robert Downey Jr., dotychczasowy odtwórca Iron Mana, jeden z najlepiej zarabiających aktorów i laureat Oscara za drugoplanową kreację w "Oppenheimerze" Christophera Nolana.

Bracia Russo ("Ja, ty i on"), którzy stanęli za kamerą poprzednich dwóch odsłon "Avengersów", zdołali zebrać na planie zdjęciowym apokaliptycznego blockbustera imponującą obsadę złożoną z samych znanych i lubianych twarzy (m.in. Fantastyczną 4 i drużynę Thunderbolts). Chris Evans ("Materialiści") powtórzy rolę Steve'a Rogersa, a Chris Hemsworth ("Crime 101") powtórnie wcieli się w gromowładnego Thora. Na srebrnym ekranie pożegnamy również Patricka Stewarta ("Star Trek: Następne pokolenie"), odtwórcę profesora Charlesa Xaviera, który odszedł pod koniec października tego roku.

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Nowe plakaty bohaterów "Avengers: Doomsday". Fani Marvela szukają dziury w całym

Marvel Studios podzieliło się z widownią nowym plikiem plakatów z sylwetkami bohaterów, co dodatkowo podsyciło wątpliwości, czy "Avengers: Doomsday" sprosta wyśrubowanym oczekiwaniom fandomu. Na jedenastu grafikach promocyjnych – oprócz dawnego Kapitana Ameryki, syna Odyna i Profesora X – znalazły się podobizny m.in. Magneto (Ian McKellen), Lokiego (Tom Hiddleston), Reeda Richardsa (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Yeleny Belovej (Florence Pugh), Bucky'ego Barnesa (Sebastian Stan), Shuri (Letitia Wright), Gambita (Channing Tatum), Nightcrawlera (Alan Cumming) i Shang-Chi (Simu Liu).

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Na portalu X i forum Reddit entuzjaści Marvela krytykują materiały reklamowe za niedopracowane oświetlenie oraz kolorystykę (ich zdaniem pierwszy plan za bardzo odcina się od tła), a także skarżą się na nieobecności na plakatach postaci istotnych dla fabuły "Doomsday" i "Secret Wars".

Padają pytania o to, gdzie zapodziali się Doktor Strange (Benedict Cumberbatch), Hulk (Mark Ruffalo) i Scarlet Witch (Emily Olsen), której powrót potwierdzono w finale serialu "VisionQuest". Przypomnijmy, że w filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu" Wanda Maximoff zniknęła pod zgliszczami świątyni na górze Wundagore.

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Brak Stephena Strange'a i wspomnianej wyżej reszty na plakatach da się w łatwy sposób wyjaśnić. Wygląda na to, że zaprezentowane dotąd grafiki skupiają się przede wszystkim na osobach, które w grudniu stawią czoła Victorowi von Doomowi.