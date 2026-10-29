Patrick Stewart nie żyje. W czwartek ta przykra wiadomość obiegła świat, a szczególnie fanów kina. Legendarny aktor znany przede wszystkim ze swoich ról w takich produkcjach jak "Star Trek" czy "X-Men" zmarł w wieku 86 lat.
O śmierci Patricka Stewarta poinformowano w czwartek 29 października za pośrednictwem profilów aktora w mediach społecznościowych. Z wpisu wynika, że Patrick Stewart zmarł w środę 28 października w swoim domu w Los Angeles po krótkiej walce z chorobą Alzheimera i otępieniem z ciałami Lewy'ego.
Patrick Stewart nie żyje. Aktor miał 86 lat
Jak czytamy w oświadczeniu na Instagramie, Patrick Stewart odszedł "pod czułą opieką ukochanej żony Sunny". "Spoczywał w ciepłych objęciach rodziny i przyjaciół, w otoczeniu muzyki na żywo, modlitw, łez, śmiechu i tych głębokich emocji, które tylko on potrafił wzbudzić po całym życiu pełnym oddania nam wszystkim" – wskazują jego bliscy.
"Na zawsze zachowamy w pamięci spokój i zadumę malujące się na jego twarzy, stanowiące trwały dowód jego niezłomnej klasy" – dodają.
Więcej informacji wkrótce.