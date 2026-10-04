Czy "Diuna: Część 3" będzie drugim "Władcą Pierścieni: Powrotem króla" na Oscarach 2027? Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

"Diuna: Część trzecia" Denisa Villeneuve'a ma za sobą pierwsze pokazy, na które widzowie zareagowali entuzjazmem. Wiele mówi się o tym, że finałowa odsłona trylogii na podstawie prozy Franka Herberta może sięgnąć po Oscara w najważniejszej kategorii. Nie zdziwię się, jeśli Amerykańska Akademia Filmowa potraktuje ją jak "Władcę Pierścieni: Powrót króla".

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– To będzie najstraszniejsza część – takie ostrzeżenie dotyczące "Diuny: Części trzeciej" padło z ust Timothéego Chalameta, odtwórcy roli księcia Paula Atrydy, podczas lutowego wydarzenia "Variety" i CNN. Drastyczną zmianę charakteru trylogii Denisa Villeneuve'a mieli poczuć na własnej skórze uczestnicy konwentu CinemaCon w Las Vegas, którym pokazano pierwszych 7 minut filmu. Według doniesień portalu World of Reel pierwsze pokazy zamknięte zorganizowane ostatnio w studiu Warner Bros. wywołały falę zachwytów w salach kinowych.

Po festiwalach filmowych w Wenecji, Telluride i Toronto coraz częściej pojawiają się głosy, że "Diuna: Część trzecia" może być czarnym koniem 99 ceremonii wręczenia Oscarów, zwłaszcza w najważniejszej kategorii, czyli "najlepszym filmie". Wizja zgarnięcia złotej statuetki przez Villeneuve'a i jego ekipę nie jest wcale marzeniem ściętej głowy. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej może potraktować trylogię science fiction jak trylogię fantasy z lat 2001-2003.

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"Diuna 3" sięgnie po Oscara za "najlepszy film"? Akademia może potraktować ją jak "Władcę Pierścieni"

Pod względem realizacji "Diuna" i "Diuna: Część druga" były widowiskiem na miarę "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona. Na ekranach IMAX monumentalne zdjęcia Greiga Frasera ("Twórca") przytłaczały swoją skalą i rozmachem, muzyka skomponowana przez Hansa Zimmera powodowała ciarki na plecach, a brutalistyczna scenografia i awangardowe kostiumy łączące starożytność ze średniowieczem pozwalały widowni uwierzyć w istnienie kosmicznego i politycznie zawiłego świata zmierzającego ku przepowiedzianemu upadkowi starego porządku.

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Scenariusz, reżyseria i aktorstwo (szczególnie Timothéego Chalameta i Rebeki Ferguson), współgrały ze wszystkimi elementami składającymi się na dwa pierwsze rozdziały filmowej trylogii, czyniąc z niej kinowe doświadczenie daleko wychodzące poza oczekiwania, do jakich przyzwyczaiły odbiorców współczesne produkcje wysokobudżetowe.

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Obie "Diuny" cierpią niestety na tym, że decyzje wytwórni oraz ogrom materiałów źródłowych nie pozwoliły Villeneuve'owi zekranizować pierwszej książki Herberta w całości. Skutki podziału na dwie części są odczuwalne (m.in. pod kątem rytmu), aczkolwiek nie deprecjonują pasji i rzemieślniczej pracy, jaką wykonały wszystkie osoby zaangażowane w projekty.

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"Diuna: Część trzecia" będzie jeszcze większa i jeszcze ambitniejsza. Na potrzeby finałowej odsłony Villeneuve zatrudnił Linusa Sandgrena, żegnając się tym samym z Greigem Fraserem. Szwedzki operator kręci filmy na taśmach analogowych, robiąc to przeważnie w sposób bardzo ekspresjonistyczny, ale adekwatny do snutych przez filmowców opowieści. W "Wichrowych wzgórzach" Emerald Fennel odnalazł się znakomicie w gilliamowskiej i coppolowskiej konwencji, a musicalowi "La La Land" Damiena Chazelle'a nadał życia, jakie Hollywood wiodło w dobie technikoloru.

Biorąc pod uwagę zmianę na fotelu operatora i zmianę nastroju, a także nadchodzące rozstanie Villeneuve'a z Herbertem, twórcy "Diuny: Części trzeciej" mają wielką szansę na to, by wrócić do domu z dużą liczbą Oscarów. Wystarczy spojrzeć na przykład "Władcy Pierścieni: Powrotu króla", którego Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła 11 statuetkami, w tym w kategorii "najlepszy film". Poprzednie części trylogii adaptującej twórczość J.R.R. Tolkiena – podobnie zresztą jak "Diuna" i "Diuna: Część druga" – też nie były pomijane przez jury.

Oscar w kategorii głównej dla "Powrotu króla" oceniany jest przez miłośników Śródziemia jako nagroda za całokształt dla trylogii. Jeśli w przyszłym roku w Dolby Theatre "Diuna: Część trzecia" zatriumfuje w ten sam sposób, będzie to znak, że Akademia wyraziła uznanie nie tylko dla jednej części, ale i dla całej reszty.

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QUIZ: Czy poznasz oscarowy film po kadrze?

Quiz 1 / 17 Jak nazywa się ten film? W 1992 roku zdobył Oscara w najważniejszej kategorii. Fot. materiał prasowy Milczenie owiec Czerwony smok Przylądek strachu

Kiedy premiera filmu "Diuna: Część trzecia"?

"Diuna: Część trzecia" wyląduje na dużym ekranie 18 grudnia bieżącego roku (tego samego dnia do kin trafi film "Avengers: Doomsday"). Religijna wojna Muad'Diba (SPOILER!) pochłania miliardy istnień. Przepowiedziany "mesjasz naginający czas i przestrzeń" wstępuje na Tron Złotego Lwa, stając się nowym Imperatorem Wszechświata. Paul posiada zdolności jasnowidztwa, dzięki którym dostrzega, że niemalże każda możliwa ścieżka losu prowadzi do apokalipsy.

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