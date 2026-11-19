Policjanci CBZC zatrzymali 123 mężczyzn w operacji INFERNO Fot. CBZC

Ponad 2,8 mln plików i 123 zatrzymanych mężczyzn. To bilans operacji "INFERNO", w której policjanci wzięli na celownik osoby produkujące i rozpowszechniające nielegalne materiały z wykorzystywaniem dzieci. Wśród zatrzymanych są m.in. nauczyciel, lekarz anestezjolog i informatyk.

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Jak wynika z komunikatu, który Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości opublikowało dziś (19 listopada), akcja ruszyła na początku listopada i objęła niemal 170 przeszukań w całym kraju. Zabezpieczono ponad tysiąc urządzeń i nośników danych, a sąd aresztował 31 osób.

Kogo zatrzymało CBZC w operacji "INFERNO"?

Policja podaje, że zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 73 lat, w tym obywatel Ukrainy i obywatel Białorusi. Wszyscy usłyszeli zarzuty m.in. posiadania, udostępniania i rozpowszechniania zakazanych treści, a 60 z nich także ich produkowania.

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Część tych materiałów powstała przy pomocy sztucznej inteligencji. Chodzi o deepfake'i, a więc zdjęcia czy filmy przerobione przez AI tak, że osoby na nich wyglądają na rozebrane. Eksperci od dawna ostrzegają, że zwykłe zdjęcie dziecka wrzucone do sieci może stać się materiałem do takiego montażu.

Anestezjolog miał na dyskach 75 tys. plików, inny mężczyzna ponad 9 tys., w tym ponad 170-stronicowy poradnik o manipulowaniu dziećmi. Jeszcze inny fotografował i nagrywał siebie oraz dzieci bez ubrań w szatni publicznego basenu. Nauczyciel tłumaczył z kolei, że szkoli się na biegłego i sprawdzał, czy jego psychika wytrzyma kontakt z takimi materiałami...

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Zaszyfrowane pliki nie dały anonimowości

CBZC zwraca uwagę na informatyka, który schował nielegalne treści w specjalnie zabezpieczonych, zaszyfrowanych plikach. Utrudniło to pracę śledczym, ale ich nie zatrzymało.

"Żyjemy w dobie coraz bardziej zaawansowanych metod ukrywania i zabezpieczania danych, ale przestępcy nie mogą liczyć na anonimowość w sieci ani na bezkarność wynikającą z wykorzystywania technologii szyfrowania" – czytamy w komunikacie policji.

Za produkcję, przechowywanie, posiadanie czy rozpowszechnianie materiałów z udziałem małoletnich grozi od 2 do 15 lat więzienia.

Dziewiąta operacja CBZC przeciw przestępstwom wobec dzieci

"INFERNO" to już dziewiąta taka akcja. We wszystkich dotychczasowych operacjach policjanci przeprowadzili ponad 1,1 tys. przeszukań, postawili zarzuty 747 osobom, a 282 podejrzanych trafiło do aresztu. Łącznie zabezpieczono niemal 6 mln plików CSAM (to angielski skrót od child s***al abuse material, w praktyce materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci).

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