Donald Tusk nie zatrzymuje się ws. weta Karola Nawrockiego. Fot. KPRM / Flickr

Emocje po zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawie o usługach cyfrowych (DSA) wciąż nie opadają. Donald Tusk nie poprzestał na jednym komentarzu w tej sprawie i zamieścił w sieci kolejny wpis. Premier w dość bezpośredni sposób opisuje, kto na decyzji prezydenta zyska, a kto straci.

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W piątek 13 listopada prezydent Karol Nawrocki ogłosił weto, o którym długo będzie głośno. Dotyczyło ono bowiem ustawy mającej wdrożyć w Polsce część unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i umożliwić dzięki temu szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie.

– Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie. Rolą urzędnika nie jest oferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie. To jest wyłącznie kompetencja wymiaru sprawiedliwości i niezawisłych sędziów – tłumaczył swoją decyzję prezydent.

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Donald Tusk zabrał głos ws. weta prezydenta po raz drugi. "Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić"

Swój pierwszy komentarz w sprawie najnowszej decyzji Karola Nawrockiego premier zamieścił już w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych. Donald Tusk skwitował wówczas weto, choć nie wspomniał bezpośrednio o Nawrockim i DSA.

"Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował" – napisał premier w serwisie X.

Na tym jednak nie poprzestał. Następnego dnia, w sobotę 14 listopada, szef rządu już zdecydowanie ostrzej i bardziej bezpośrednio wskazał, dla kogo weto jest powodem do radości, a kto na nim realnie ucierpi.

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"Z prezydenckiego weta zadowoleni są hejterzy, rosyjskie farmy trolli, pedofile, ekstremalni nihiliści i lobbyści. Ofiarami tego weta są polskie dzieci, rodzice, bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić" – oznajmił Tusk w serwisie X.

Reakcje polityków na weto Karola Nawrockiego ws. ustawy cyfrowej

Wcześniej w sobotę weto Nawrockiego podsumował także wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "W dniu święta niepodległości Pan Prezydent tak głośno mówił o suwerenności. Szkoda, że używa jej przeważnie do atakowania naszego członkostwa w Unii Europejskiej, a nie broni jej wobec oligarchów internetowych" – napisał w serwisie X szef MSZ.

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Z kolei w piątek ruch prezydenta był szeroko krytykowany także przez innych polityków. "Karol Nawrocki – wielki obrońca suwerenności, który wetując ustawę DSA, oddał kontrolę nad polskim internetem Mecie i TikTokowi" – komentował rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Piątek trzynastego. Czarny dzień dla bezpieczeństwa Polek i Polaków w internecie" – skwitował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. "Każda wylana łza, każda krzywda dziecka, każde internetowe zło zapisze się na kanwach Pana prezydentury. Wstyd i hańba!" – dodał.

Weto Nawrockiego poparł natomiast m.in. Sławomir Mentzen. "Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną próbę cenzury internetu! Bardzo dobrze! Nie można pozwalać na ograniczanie wolności słowa" – pisał współlider Konfederacji.

O co chodzi w ustawie o DSA? Szybkie blokowanie nielegalnych treści

Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem było wprowadzenie procedury szybkich nakazów blokowania treści naruszających prawo, z poszanowaniem praw użytkowników sieci.

Rejestr stron wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści miał prowadzić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). O szybkie blokowanie mogliby występować prokuratorzy, policja, Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna, także w sprawach związanych z wykorzystywaniem dzieci. Eksperci bowiem alarmują, że nie pod szkołą, lecz w internecie przestępcy czyhają na dzieci.

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To druga część przepisów wdrażających DSA. W październiku Sejm, reagując po serii ataków w szkołach, uchwalił ustawę blokującą nielegalne treści. Pierwsza część, która robi z prezesa UKE koordynatora do spraw usług cyfrowych, została podpisana przez prezydenta pod koniec września i weszła w życie 6 listopada. Wcześniejszą, całościową wersję ustawy Nawrocki zawetował już 9 stycznia.

Jak to uzasadnia prezydent? – Nie mogę także pominąć, tego jak uzasadniono powrót do przepisów, które w zasadzie wypełniają znamiona cenzury prewencyjnej. Rząd postanowił w sposób karygodny, wykorzystać do tego serię tragicznych ataków nożowników w polskich szkołach – mówił Karol Nawrocki.

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