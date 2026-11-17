Po sieci rozeszło się nagranie z zamachu w Krakowie, na którym dziecko cudem unika kul zamachowca. Fot. shutterstock // Fot. FB / Dziennik Śledczy

O tym nagraniu mówi dziś pół internetu. Chodzi o krótki fragment wideo, na którym widać, jak ludzie w popłochu uciekają przed zamachowcem w Krakowie. Jedna mała dziewczynka zostaje na ulicy, a kule przelatują tuż obok niej. "Cudem uniknęła śmierci" – pojawiają się głosy. Tymczasem w sprawie filmu głos zabrała prokuratura. Służby nie wykluczają, że to nie AI.

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Wspomniane nagranie pojawiło się w poniedziałek w mediach społecznościowych na profilu "Dziennika Śledczego". Przedstawia uciekających przechodniów przed nadjeżdżającym samochodem zamachowca podczas strzelaniny w centrum Krakowa.

W pewnym momencie mała dziewczynka przypadkowo oddala się od opiekuna – początkowo próbuje ukryć się za latarnią, po czym staje przy ścianie kamienicy. Chwilę później w jej kierunku padają strzały, ale pociski uderzają w mur tuż obok ciała dziecka.

Nagranie z zamachu w Krakowie. Dziecko zostaje samo na ulicy

Charakterystyczny samochód sprawcy mknie dalej, a za nim w pościgu przejeżdżają radiowozy policji oraz straży miejskiej. Przestraszone dziecko próbuje jeszcze schronić się w pobliskim lokalu, ale nie może otworzyć drzwi. Dopiero po chwili podbiega do niego dorosły i ochrania, aby nie wybiegło na ulicę.

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Nagranie mrozi krew w żyłach, a wielu rodziców zastanawia się, ile powiedzieć dziecku o tragedii w Krakowie. Niektórzy pytają, czy wideo jest prawdziwe. O to zapytali prokuraturę, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, także dziennikarze serwisu WP. – Na ten moment nie będziemy się wypowiadać na ten temat. Tego typu nagrań są dziesiątki – ujawnił Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Śledczy są ostrożni co do nadsyłanych nagrań. Wszystko z uwagi na łatwo dostępne i często używane przy wideo w sieci narzędzia sztucznej inteligencji. Gdy hieny ruszyły po zamachu w Krakowie, w internecie pojawiły się m.in. wygenerowane przez AI zdjęcia z zamachowcem. Jednocześnie prokuratura nie przesądza na tę chwilę, czy nagranie jest prawdziwe, czy wygenerowane. Będzie to analizowane.

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– My zbieramy te wszystkie nagrania i będziemy je analizować. W dobie powszechnego wykorzystania AI dużo materiałów się pojawia i już mam informacje, że jakieś fałszywe nagrania krążą w sieci. Dlatego my zbieramy te nagrania bezpośrednio od świadków, z ich telefonów – wyjaśnił prokurator Eryk Stasielak.

Zamach w Krakowie

Przypomnijmy: w sobotę 7 listopada po godz. 15:00 24-letni Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał na Rynek Główny w Krakowie i w pobliżu Sukiennic zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Zginęło wówczas sześć osób: trzy Polki w wieku 47, 53 i 61 lat, 51-letni Polak, 32-letni Brytyjczyk i 51-letnia Austriaczka.

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Za zamachowcem ruszyli wtedy policjanci. Doszło do wymiany ognia. Starsi posterunkowi Jakub Kulik oraz Artur Morański stali się prawdziwymi bohaterami, narażając własne życie, robili wszystko, aby zatrzymać napastnika. Ostatecznie sami zostali ranni i trafili do szpitali. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o nadaniu policjantom Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski.