32-latek zatrzymany przez policjantów. Fot. Dolnośląska Policja

Zatrzymano 32-letniego mężczyznę podejrzanego o atak na 17-latkę w pociągu relacji Kalisz–Wrocław. Policjanci ustalili jego tożsamość na podstawie zeznań nastolatki i nagrań z monitoringu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. W sprawę zamieszane są także narkotyki.

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13 listopada Dolnośląska Policja poinformowała o zatrzymaniu wielokrotnego recydywisty. Był on podejrzewany o brutalny atak na nastolatkę. Do zdarzenia doszło 6 listopada w pociągu relacji Kalisz–Wrocław. 17-letnia pasażerka została zaatakowana przez 32-letniego mężczyznę. Przestępstwo miało charakter s*ksualny.

Śledczy z Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu zatrzymali 32-latka

Jak przekazała asp. szt. Monika Kaleta, mężczyzna został zatrzymany przez śledczych z Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu. Od razu po zgłoszeniu funkcjonariusze zapoznali się z monitoringiem stacji kolejowych oraz pociągów i bez problemów namierzyli sprawcę. "Dzięki doskonałej i sprawnej współpracy z mundurowymi z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, został zatrzymany już następnego dnia w swoim miejscu zamieszkania" – czytamy w komunikacie Sekcji Prasowej KWP we Wrocławiu.

Jak się okazuje, w trakcie zatrzymania pojawiły się kolejne wątki w sprawie. Podczas interwencji śledczy znaleźli przy sprawcy narkotyki.

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32-latkowi zostały przedstawione zarzuty prokuratorskie. Prokuratura zdecydowała się skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował środek zapobiegawczy pod postacią 3-miesięcznego aresztu.

Jak podaje policja, 32-latek jest wielokrotnym recydywistą. Waga czynu jest więc wyższa, może więc skutkować surowszą karą. Komunikat KWP we Wrocławiu wskazuje, że mężczyzna może trafić do więzienia nawet na 23 lata. Sekcja Prasowa nie podaje jednak konkretnych zarzutów ani związanych z nimi przepisów.

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Policja w komunikacie podzieliła się także szczegółowym przebiegiem sytuacji. Nastolatka bardzo szybko poinformowała służby o zdarzeniu. Jednocześnie przekazała kluczowe informacje, które szybko pozwoliły na ustalenie jego tożsamości. Mężczyzna został zatrzymany już 7 listopada.

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Przerażająca relacja ofiary ataku w pociągu Kalisz–Wrocław

6 listopada mundurowi z Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu otrzymali telefon od zapłakanej młodej dziewczyny. Z jej relacji wynikało, że została zmuszona przemocą i wbrew swojej woli do obcowania płciowego z nieznanym jej mężczyzną w pociągu jadącym do Wrocławia z Kalisza.

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Nastolatka przekazała funkcjonariuszom rysopis sprawcy. Z komunikatu policji wynika, że mężczyzna był ubrany w "dość charakterystyczny sposób". 17-latka poinformowała policjantów, że 32-latek zaczepiał ją jeszcze na peronie w Kaliszu, przed odjazdem pociągu. Proponował jej zażycie narkotyków, lecz ta odmówiła.