Larry Poindexter nie żyje Fot. Featureflash Photo Agency / Shutterstock

Larry Poindexter przez cztery dekady pojawiał się w największych hitach kinowych i telewizyjnych – od filmu "S.W.A.T." u boku Samuela L. Jacksona po seriale "Przyjaciele", "Jak poznałem waszą matkę" i "CSI". 66-letni aktor zmarł w szpitalu w Los Angeles, cztery i pół dnia po tym, jak został potrącony przez samochód, gdy szedł po jedzenie.

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Był jednym z tych aktorów drugiego planu, bez których trudno wyobrazić sobie amerykańską telewizję lat 90. i dwutysięcznych. Larry Poindexter – pamiętany m.in. jako kapitan Tom Fuller z filmu "S.W.A.T." oraz strażak Dave z kultowego odcinka "Przyjaciół" – zmarł w wieku 66 lat w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku drogowym. Jego niezwykła droga na ekran zaczęła się od przypadkowego przerwania castingu.

Larry Poindexter nie żyje. Aktor zmarł po potrąceniu przez samochód w Los Angeles

Był typem artysty, którego twarz natychmiast kojarzyły miliony widzów na całym świecie, nawet jeśli nie zawsze potrafiły przywołać jego nazwisko. Jak informuje brytyjski dziennik "The Independent", do tragedii doszło cztery i pół dnia wcześniej w dzielnicy Studio City w Los Angeles.

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Aktor wyszedł po jedzenie i podczas przechodzenia przez jezdnię został potrącony przez samochód. Trafił do szpitala ze złamanymi żebrami – zmarł nagle, oczekując na zaplanowaną operację. To kolejne w listopadzie pożegnanie z aktorem znanym z amerykańskich ekranów – zaledwie tydzień wcześniej media podały, że Stacy Keach nie żyje.

Od "S.W.A.T." po "Przyjaciół". Kariera trwająca cztery dekady

Dorobek Larry'ego Poindextera obejmuje ponad czterdzieści lat pracy przed kamerą. Masowej widowni kinowej najmocniej zapisał się w pamięci rolą kapitana policji Toma Fullera w głośnym filmie akcji "S.W.A.T. Jednostka Specjalna" z 2003 roku, w którym wystąpił u boku Samuela L. Jacksona.

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Jego prawdziwym żywiołem była jednak telewizja. Przez lata pojawiał się w najważniejszych amerykańskich operach mydlanych oraz produkcjach obyczajowych:

"Dni naszego życia" (Days of Our Lives): wystąpił łącznie w 30 odcinkach – najpierw w 1984 roku jako Ben Welch, a po trzech dekadach powrócił do obsady w latach 2014–2018 jako ojciec Louis. "Santa Barbara" oraz "Szpital miejski" (General Hospital): zagrał odpowiednio w 23 i 12 odcinkach tych kultowych produkcji. "JAG – Wojskowe Biuro Śledcze" oraz "The Hard Times of RJ Berger" (MTV): wcielał się w nich w istotne, powracające postacie.

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Widzowie na całym świecie spotykali go jednak przede wszystkim w gościnnych epizodach najpopularniejszych seriali ostatnich dekad. W 1995 roku zagrał strażaka Dave'a w słynnym odcinku "Przyjaciół" ("The One with the Candy Hearts"), a w 1989 roku pojawił się w "Zagubionym w czasie" (Quantum Leap).

Fani "Przyjaciół" musieli w ostatnich latach żegnać już kilku aktorów serialu – w 2021 roku przekazano, że nie żyje James Tyler, czyli serialowy Gunther, a w 2023 roku świat obiegła wiadomość: Matthew Perry nie żyje. Sitcom wciąż ma ogromną rzeszę fanów – na początku tego roku kolekcjonerskie kubki Friends w McDonald's przyciągały ich do restauracji tłumami.

Na liście ról Poindextera znalazły się także takie tytuły jak:

"Jak poznałem waszą matkę", "Sabrina, nastoletnia czarownica", "Will i Grace", "Bez skazy" (Nip/Tuck), "Nowe przygody Supermana", "Nie z tego świata" (Supernatural), "Castle", "Agenci NCIS" oraz "Pohamuj entuzjazm", cała seria kryminalna "CSI" – występował w "CSI: Kryminalnych zagadkach Las Vegas" (w latach 2004, 2011 i 2012), a także w odsłonach "CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku" i "CSI: Kryminalne zagadki Miami".

W "Will i Grace" grał też Leslie Jordan – w 2022 roku media podały, że nie akto nie życje. On również zginął w wypadku drogowym w Los Angeles.

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Przypadkowe drzwi do Hollywood i sukces na Broadwayu

Historia jego debiutu brzmi jak gotowy scenariusz filmowy. Na początku lat 80. Poindexter pracował jako asystent produkcji przy filmie telewizyjnym "Thursday's Child" (1983). Jak wspominał po latach na swojej stronie internetowej, pewnego dnia poszedł zanieść dokumenty producentowi i przypadkowo przerwał odbywający się obok casting.

"Właśnie wychodziłem, kiedy drzwi nagle się otworzyły, podeszła do mnie kobieta i zapytała: Czy jesteś aktorem?. Odpowiedziałem: Tak. Dwa tygodnie później poszedłem na przesłuchanie do roli w filmie, przy którym pracowałem jako asystent produkcji – i dostałem ją!" – opowiadał Poindexter.

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Poza ekranem spełniał się także na deskach teatralnych (grał m.in. w spektaklach "Noc iguany", "Czuła jest noc" czy "The Boys in the Band"), a jako producent wykonawczy współtworzył broadwayowski musical "The Cher Show", nagrodzony prestiżowymi statuetkami Tony. Mało kto wie również, że był muzykiem country – w 1995 roku wraz ze swoim zespołem The High Lonesome wydał album zatytułowany "Feel Free To Do So".