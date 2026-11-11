W wieku 85 lat zmarł Stacy Keach. Smutną informację potwierdziła w rozmowie z "Variety" żona amerykańskiego aktora. Keach mieszkał w Magdalence pod Warszawą. W 2015 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Zyskał popularność m.in. jako prywatny detektyw w serialu "Mike Hammer".
Stacy Keach, wybitny amerykański aktor, którego dorobek obejmuje m.in. filmy takie jak "Miasto grubasów" i główną rolę w serialu "Mike Hammer" stacji CBS, zmarł we wtorek 10 listopada w Polsce w wieku 85 lat. Popularność zyskał nie tylko rolą prywatnego detektywa w serialu opartym na powieściach Mickey'a Spillane'a, wystąpił też m.in. w "Dziedzictwie Bourne'a", "Więźniu nienawiści" i nominowanej do Oscara "Nebrasce". To kolejna bolesna strata dla świata kina – niespełna dwa tygodnie wcześniej media obiegła informacja, że Patrick Stewart nie żyje.
Jego żona, Małgorzata Tomassi, potwierdziła jego śmierć w rozmowie z magazynem "Variety". W oświadczeniu napisała, że aktor zmarł "po długiej i ciężkiej walce z poważną chorobą serca i niewydolnością serca" w domu rodzinnym w Magdalence w Polsce.
Stacy Keach nie żyje. Amerykański aktor miał 85 lat
"Stacy był nie tylko legendarnym aktorem, podziwianym i kochanym przez widzów na całym świecie, ale także moim ukochanym mężem, towarzyszem i sercem naszej rodziny. Jego odejście pozostawiło w naszym życiu niezmierzoną pustkę. Ale jego niezwykły duch, niezapomniany głos i miłość, którą tak hojnie nam dawał, pozostaną z nami na zawsze" – napisała żona aktora w oświadczeniu.
Stacy Keach należał do grona najwybitniejszych amerykańskich aktorów teatralnych swojego pokolenia. Uznanie przyniosły mu spektakle szekspirowskie, w tym role Hamleta, Ryszarda III czy Króla Leara. Na srebrnym ekranie widzowie mieli okazję zobaczyć go natomiast w roli Ernesta Hemingwaya, za którą otrzymał Złoty Glob. Stacy Keach był także lektorem.
"Variety" przypomina, że w 1984 roku policja aresztowała Keacha na londyńskim lotnisku Heathrow za posiadanie k*kainy. Aktor przyznał się do winy i odsiedział sześć miesięcy w więzieniu w Reading. W wywiadzie telewizyjnym z 2014 roku Keach oświadczył, że czas spędzony w więzieniu był najgorszym momentem w jego życiu, a przyjaźń, jaką w tym czasie nawiązał z księdzem, doprowadziła do jego nawrócenia na katolicyzm.
W 2019 roku został uhonorowany gwiazdą w Alei Gwiazd w Hollywood – przy Hollywood Boulevard w Los Angeles. W 2025 roku ostatni raz pojawił się w filmie. W "Jay Kelly", jednym ze świetnych filmów na Netflix, które warto znać, wcielił się w rolę ojca Jaya Kelly'ego, granego przez George'a Clooneya.
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Stacy Keach miał polskie obywatelstwo, mieszkał pod Warszawą
Amerykański aktor był czterokrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Kathryn Baker, pobrali się w 1964 roku. Kolejne małżeństwo, z Marilyn Aiken w 1975 roku, przetrwało cztery lata. W 1981 roku ożenił się z modelką Jill Donahue i ten związek zakończył się po pięciu latach. Małgorzatę Tomassi, polską modelkę i aktorkę, poznał na planie serialu "Mike Hammer". Para wzięła ślub w 1986 roku.
– W jednym z odcinków zagrała agentkę KGB, która miała zabić Mike'a. Zakochaliśmy się w sobie, a potem musieliśmy pokonać wiele przeszkód, żeby być razem. Dzięki Małgosi wyszedłem z nałogu. Tak, ona uratowała mi życie – opowiadała dziesięć lat temu w rozmowie z "Tygodnikiem TVP".
W 2015 roku Stacy Keach otrzymał polskie obywatelstwo. Ostatnie lata życia spędził w Magdalence pod Warszawą z żoną oraz synem Shannonem i córką Karoliną.