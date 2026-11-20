Donald Tusk o alercie RCB i podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej w powiecie biłgorajskim. Fot. Kancelaria Premiera / Flickr

Poranny alert RCB odwołano, a lotnictwo wojskowe zakończyło operowanie. Wojsko wciąż jednak sprawdza, czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a premier Donald Tusk napisał o sytuacji w powiecie biłgorajskim. W kolejnym komunikacie podał, że zwołał naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb.

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Aktualizacja (20 listopada, godz. 9:04) : niezidentyfikowany obiekt spadł w powiecie biłgorajskim, w miejscu upadku czynności prowadzi prokuratura, a wojsko wciąż mówi o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej. : niezidentyfikowany obiekt spadł w powiecie biłgorajskim, w miejscu upadku czynności prowadzi prokuratura, a wojsko wciąż mówi o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej. Więcej w naszym artykule

Rano RCB rozesłało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza do 42 powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Dowództwo Operacyjne RSZ (DORSZ) informowało o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty. Alert odwołano dziś (20 listopada) o 7:34, a o 8:11 wojsko ogłosiło koniec operowania lotnictwa. Zdarzenie nadal jest jednak weryfikowane.

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Tusk o sytuacji w powiecie biłgorajskim. Co napisał premier?

Premier opublikował wpis na X o 7:52. "Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby" – napisał Donald Tusk.

Wpis dotyczy jednego powiatu, biłgorajskiego w województwie lubelskim. Premier nie podał, jakiego obiektu dotyczył meldunek ani czy coś spadło. Używa słowa "naruszenie", a wojsko w komunikacie z 8:11 (o tym za chwilę) nadal pisze o podejrzeniu.

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W kolejnym komunikacie na X podał: "W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołałem naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb".

Alert RCB odwołany o 7:34. Co wojsko pisało wcześniej?

Przypomnijmy, że o 7:07 DORSZ opublikowało komunikat o podejrzeniu naruszenia przez niezidentyfikowane obiekty. "Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych" – przekazało dowództwo.

Pół godziny później RCB odwołało ostrzeżenie. "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" – czytamy w poście Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

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Koniec operowania lotnictwa. Co wojsko jeszcze sprawdza?

W najnowszym komunikacie DORSZ poinformowało, że zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego związane z rosyjskimi uderzeniami na cele w Ukrainie. System obrony powietrznej wrócił do standardowej pracy.

Wojsko podtrzymuje jednak, że do naruszenia przestrzeni powietrznej "mogło dojść dzisiaj rano". Na miejsce możliwego upadku obiektu skierowano zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ma on sprawdzić zarejestrowany sygnał radarowy i zgłoszenia mieszkańców oraz ustalić, czym był obiekt.