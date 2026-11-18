Pomarańczowe światła pocisków oświetlających opadające na spadochronach nad wybrzeżem po zmroku Fot. Douglas Williams / Shutterstock (zdjęcie poglądowe)

Dziś (18 listopada) po zmroku nad Warszawą i okolicami pojawią się jasne, długo świecące punkty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uprzedza, że z ziemi mogą wyglądać jak samolot albo dron. Niektórzy pomyślą, że to UFO, ale to nie inwazja z kosmosu, tylko ćwiczenia.

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Między 16:00 a 18:30 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce będzie testował pociski oświetlające MITHRAS 1000, a światła zobaczą mieszkańcy Warszawy, Zielonki, Marek, Kobyłki, Wołomina i Legionowa. Mazowszanie mają tej jesieni sporo zapowiedzianych prób, bo w październiku przez pięć dni wyły syreny w ramach ćwiczeń "Syrena-26".

Pociski oświetlające nad Warszawą. RCB i MON uprzedzają

Komunikat RCB jest krótki, ale dobrze opisuje, co zobaczymy. "Pociski powoli opadają na spadochronach i długo świecą. Kilka takich świateł na niebie może przypominać wolno lecący samolot lub duży dron" – napisało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na X.

Szerzej sprawę opisał resort obrony na swoim profilu na X. "Są to rutynowe, zaplanowane wcześniej testy badawcze prowadzone przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia" – podkreśla MON.

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Ministerstwo zapewnia też, że "nie ma zagrożenia dla mieszkańców". Dlatego uprzedzają, bo już przywykliśmy do SMS-ów, w których RCB ostrzegało przed zagrożeniem atakiem z powietrza.

Czym są pociski MITHRAS 1000?

To konstrukcja niemieckiego Rheinmetalla (tego samego, który szykuje dużą inwestycję w Polsce), produkowana w zakładach Pyrotechnik Silberhütte w Harzgerode. Producent opisuje ją jako ręczną rakietę do sygnalizacji i oświetlania, opracowaną razem z armią brytyjską. Nie trzeba do niej pistoletu sygnałowego, bo odpala się ją prosto z tuby trzymanej w dłoni.

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Liczba w nazwie to zasięg w metrach (są też wersje 300 i 600). Według serwisu Altair pocisk wznosi się średnio na 250-350 m, a "gwiazda świecąca" pali się przez 25 sekund. To więc taki mały, sztuczny księżyc, przy którym żołnierze widzą przedpole po ciemku.

W polskiej armii to nie nowość. Altair podaje, że od 2011 r. trafiło do nas ponad 6 tys. sztuk, które zastąpiły używane od 1973 r. wyrzutnie z NRD. Kinomani mogli je zresztą widzieć, bo Rheinmetall chwali się, że MITHRAS zagrał w filmie "Skyfall" z Jamesa Bondem.

Dziwne błyski nad Warszawą były już rok temu

Podobny widok mieszkańcy stolicy mieli w listopadzie 2025 r., tyle że już bez żadnej zapowiedzi. Jak relacjonowały wtedy media, 4 listopada jasne punkty widziano nad północno-wschodnią Warszawą, a 6 listopada nad Białołęką, Ząbkami i Zielonką. W sieci pisano o UFO, meteorach, Starlinkach i rosyjskich dronach, a tajemnicze kule ognia widziano wtedy także pod Kielcami.

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Flary odpalano na poligonie WITU w Zielonce. – Trwały u nas badania na poligonie – mówił portalowi TVN24 Mieczysław Netter, kierownik sekcji poligonowej.