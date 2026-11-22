Czy widzieliśmy nowe auto Bonda - Pattisona? I nie mówimy o Dacii Spring Fot. naTemat.pl

Nowy James Bond został wybrany, ale wciąż nie wiemy, czym będzie jeździł. My tymczasem mieliśmy okazję przyjrzeć się samochodowi, który mógłby idealnie pasować do nowego agenta 007. W szóstym odcinku MotoBriefu sprawdzamy też, dlaczego Max Verstappen po raz kolejny zadziwił świat Formuły 1, co zmienia się w przepisach dla polskich kierowców i czy Dacia Spring ma jeszcze czym zaskoczyć. A to dopiero część atrakcji, które przygotowaliśmy.

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Robert Pattinson oficjalnie został nowym Jamesem Bondem. Aktor, którego widzowie znają między innymi z roli Batmana, przejmie kultową rolę agenta 007 po Danielu Craigu. Dla fanów motoryzacji oznacza to jedno: rusza wielka dyskusja o tym, jakie auto będzie towarzyszyło nowemu Bondowi.

Czy pozostanie wierny Astonowi Martinowi, czy może przesiądzie się do czegoś zupełnie innego? My mamy pewnego kandydata. W najnowszym MotoBriefie zaglądamy na prezentację nowego, w pełni elektrycznego Range Rovera. I choć nikt oficjalnie nie potwierdził, że to właśnie nim będzie jeździł Pattinson, trudno oprzeć się wrażeniu, że taki samochód doskonale pasowałby do współczesnego agenta Jej Królewskiej Mości.

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Ale zanim przejdziemy do luksusowych samochodów i filmowych fantazji, zajmiemy się sprawami, które dotyczą kierowców tu i teraz. Od 21 listopada wchodzą w życie kolejne zmiany w przepisach, które mogą zakończyć się utratą prawa jazdy. Wyjaśniamy, za jakie wykroczenia grożą nowe konsekwencje i dlaczego szczególną uwagę warto zwrócić na przejazdy kolejowe.

Przeniesiemy się także do Poznania, gdzie wokół słynnego toru wyścigowego ponownie zrobiło się głośno. Tym razem dosłownie, ponieważ zmieniły się dopuszczalne normy hałasu. Czy to szansa na dalsze funkcjonowanie jednego z najważniejszych obiektów motorsportowych w Polsce?

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Przyjrzymy się również sytuacji w Krakowie, którego władze zapowiadają zmniejszenie Strefy Czystego Transportu. Czy to początek odwrotu od dotychczasowej polityki ograniczania ruchu starszych samochodów?

Nie zabraknie również emocji z najwyższej półki. Max Verstappen podczas Grand Prix Brazylii 2026 dokonał czegoś, co na długo zostanie w pamięci kibiców. Startując z 21. pozycji, w deszczowych warunkach przebił się przez niemal całą stawkę i ukończył wyścig na drugim miejscu, za zwycięskim Lando Norrisem. Czy właśnie obserwujemy najlepszego kierowcę w historii Formuły 1? O tym też porozmawiamy.

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Tym bardziej że brazylijski weekend przyniósł jeszcze jedno wielkie rozstrzygnięcie: Mercedes zapewnił sobie mistrzostwo świata konstruktorów.

MotoBrief to jednak nie tylko wiadomości. W szóstym odcinku nie zabraknie naszych własnych motoryzacyjnych doświadczeń. Konrad Bagiński zabierze Was na pierwsze jazdy nową Dacią Spring.

Sprawdzimy, co zmieniło się w jednym z najbardziej rozpoznawalnych niedrogich samochodów elektrycznych i czy po modernizacji potrafi przekonać do siebie kierowców, którzy do elektromobilności wciąż podchodzą z dystansem.

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Na deser przygotowaliśmy coś dla tych, którzy lubią podróżować bez sztywnego planu i rezerwowania hoteli. Mercedes-Benz Marco Polo to samochód, który łączy codzienną funkcjonalność vana z możliwościami kampera. Sprawdziliśmy, jak wygląda życie na pokładzie takiego auta i czy mobilny apartament rzeczywiście może zastąpić tradycyjne wakacyjne zakwaterowanie.

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Nowy Bond, elektryczne samochody, wielkie emocje w Formule 1, zmiany w przepisach i odrobina podróżniczej wolności. Szósty odcinek MotoBriefu to kolejna porcja motoryzacyjnych informacji, ciekawostek i testów, które warto zobaczyć.