Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz o odprawie po upadku obiektu w Nowym Lipowcu Fot. Kancelaria Premiera / Flickr

Prokuratura prowadzi czynności w miejscu upadku niezidentyfikowanego obiektu w powiecie biłgorajskim, a śledczy mają ustalić, czym on był i skąd się wziął. Według nieoficjalnych informacji to najprawdopodobniej rakieta. Musimy jednak poczekać na efekty działania służb.

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Dziś (20 listopada) rano pisaliśmy w naTemat o alercie RCB dla 42 powiatów i podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej, potem o wpisie premiera Donalda Tuska. Coś spadło w Lipowcu i od tego czasu doszły nowe ustalenia śledczych oraz nowe komunikaty z MON i RCB.

Prokuratura potwierdza upadek obiektu w Nowym Lipowcu

Prokuratura Okręgowa w Lublinie przekazała w komunikacie, że potwierdzono "upadek niezidentyfikowanego obiektu latającego" w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim. Wcześniej w mediach pojawiały się też nazwy Lipowiec i Chmielek. Służby sprawdzają zgłoszenia o ewentualnych innych obiektach w regionie.

Na miejsce pojechał zespół prokuratorów z Wydziału do Spraw Wojskowych. Zabezpieczają teren i wykonują czynności niecierpiące zwłoki w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie, razem z Żandarmerią Wojskową, policją i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.

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"Na obecnym etapie postępowania trwają oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczanie śladów, co pozwoli na ustalenie dokładnego charakteru i pochodzenia odnalezionego obiektu" – napisał rzecznik prokuratury Marcin Kozak.

Odprawa w MON i rakieta w nieoficjalnych ustaleniach WP

O 8:52 szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na X, że w ministerstwie "trwa odprawa dotycząca porannego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej". Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę zdarzenia, a na miejscu trwa akcja zabezpieczająca.

Wirtualna Polska dowiedziała się nieoficjalnie w kręgach rządowych, że według niepotwierdzonych informacji był to "najprawdopodobniej pocisk rakietowy". Rozmówca portalu zastrzega, że na oficjalne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Obiekt miał spaść na kompleks leśny, a pierwsze zgłoszenie przyszło od jednego z mieszkańców. WP podaje też, że nikt nie ucierpiał.

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Kolejny alert RCB o 9:02 na wschodzie kraju

Chwilę po 9:00 RCB wysłało nowy alert do mieszkańców w województwach podkarpackim i lubelskim.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" – czytamy we wpisie.