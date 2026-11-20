Narada u premiera Donalda Tuska z ministrami i wojskowymi po naruszeniu przestrzeni powietrznej i upadku obiektów na Podkarpaciu Fot. Donald Tusk / X

Nadpalone metalowe elementy i kilkudziesięciometrowa wyrwa w ziemi koło Mołodycza na Podkarpaciu. Służby sprawdzają, czy to szczątki obiektu latającego. Według mediów nie ma pewności, czy znalezisko ma związek z porannymi wydarzeniami.

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Wyrwa w ziemi koło Mołodycza. Co ustalił RMF FM?

To już trzecie miejsce, które służby sprawdzają po porannym alercie RCB. Według RMF FM policja dostała rano zgłoszenie o nadpalonych i porozrywanych metalowych elementach leżących koło wyrwy w okolicy Mołodycza w powiecie jarosławskim. Jak dowiedział się reporter stacji Krzysztof Zasada, świadek znalazł szczątki na polu trzy kilometry od zabudowań.

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Na miejscu byli policjanci, strażacy i Żandarmeria Wojskowa, którzy potwierdzili obecność metalowych elementów. Nie wiadomo, czy to pozostałości obiektu latającego. Szczątki muszą najpierw zbadać pirotechnicy, a teren jest zabezpieczony.

RMF FM pisze też o Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim, gdzie mógł upaść obiekt. Słuchacze zgłaszali potężny wybuch przed 7:00 i łunę na niebie, a wiceburmistrz Dariusz Świta mówił reporterowi, że od razu uruchomiono syreny.

O 10:13 Podkarpacka Policja potwierdziła na X, że prowadzi czynności na miejscu dwóch zdarzeń. W powiecie niżańskim ujawniono obiekt, który spadł w terenie zalesionym w rejonie Rudnika nad Sanem, a w Mołodyczu elementy leżące na nieużytkach rolnych na dużej rozległej przestrzeni.

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O obu zdarzeniach powiadomiono m.in. Żandarmerię Wojskową, ABW, SKW i straż pożarną. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób rannych" – czytamy we wpisie.

Prokuratura w Nowym Lipowcu i odprawa w MON

Prokuratura Okręgowa w Lublinie przekazała w komunikacie, że potwierdzono upadek niezidentyfikowanego obiektu latającego w Nowym Lipowcu, a służby weryfikują zgłoszenia o innych obiektach. "Na obecnym etapie postępowania trwają oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczanie śladów" – napisał rzecznik prokuratury Marcin Kozak.

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Wirtualna Polska dowiedziała się nieoficjalnie, że mogła to być rakieta, ale jej rozmówca zastrzega, że na potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. O 8:52 szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na X, że w ministerstwie "trwa odprawa dotycząca porannego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej". DORSZ o 8:11 pisało jeszcze o podejrzeniu naruszenia.

Narada u premiera i komunikaty z rana

RCB odwołało pierwszy alert o 7:34, ale o 9:02 wysłało nowy komunikat do województw podkarpackiego i lubelskiego. O 9:14 DORSZ przekazało, że w polskiej przestrzeni znów operuje lotnictwo wojskowe. Działania mają charakter prewencyjny.