9 popkulturowych polecajek na weekend. Co obejrzeć? W co zagrać? I co przeczytać lub przesłuchać? Fot. materiał prasowy

Listopad może i jest szary, za to w popkulturze nie próżnuje. Największą uwagą cieszy się obecnie Grand Theft Auto VI i nic dziwnego, gracze czekali na nią 13 lat. Jeśli akurat nie macie pod ręką konsoli, możecie przejść się do kina na prequel "Igrzysk śmierci" lub sięgnąć po serial, który nareszcie wrócił do streamingu.

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Wolny weekend to dobry moment na nadrobienie popkultury, a listopad wręcz do tego zachęca. Koc, herbata, pilot w dłoni (albo książka, albo pad, albo czytnik...) i można zapomnieć o świecie. Polecamy 3 seriale, 3 filmy, 1 grę, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić sobotę i niedzielę.

3 seriale na weekend

Bo nie ma nic lepszego w weekend niż dobry serial.

1. Yellowjackets (2021–2027)

"Yellowjackets" pochyla się nad losami licealnej drużyny piłkarek z New Jersey, które lecą na krajowe zawody do Seattle. Niestety lot kończy się dla nich tragicznie – samolot rozbija się w dziczy, a ocalałe uczennice muszą przetrwać aż dziewiętnaście miesięcy na odludziu. Narrację w produkcji Showtime podzielono na dwie linie czasowe – przeszłość i teraźniejszość. Obsada, w której znaleźli się m.in. Melanie Lynskey ("Niebiańskie istoty"), Christina Ricci ("Jeździec bez głowy") i Elijah Wood (trylogia "Władcy Pierścieni"), powróci 27 listopada w czwartym i zarazem finałowym sezonie serialu.

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Canal+

2. Normalni ludzie (2020)

Marianne Sheridan to prymuska i outsiderka, która nie zabiega o niczyją sympatię. Connell Waldron jest z kolei popularnym sportowcem, za którym na szkolnych korytarzach oglądają się dziewczyny. W adaptacji powieści Sally Rooney młodzi ludzie z dwóch różnych światów (klas społecznych) próbują pogodzić swoją trudną miłość z losem, który raz ich do siebie przyciąga, raz odpycha. Świetne kreacje aktorskie Paula Mescala ("Aftersun") i Daisy Edgar-Jones ("Rozważna i romantyczna").

Cinobo

3. Deadwood (2004–2006)

Wyprodukowany przez HBO serial "Deadwood" jest westernem, który kręci się wokół życia mieszkańców prawdziwego miasteczka u podnóży Black Hills (tuż po aneksji Dakoty Południowej w 1876 roku). Gorączka złota ściąga tutaj pionierów, gawędziarzy, drobnych przestępców, szemranych gości i stróżów prawa. W głównych rolach wystąpili Timothy Olyphant ("Santa Clarita Diet") i Ian McShane ("John Wick").

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SkyShowtime

Sophie Thatcher w serialu "Yellowjackets". Fot. materiał prasowy

3 filmy na weekend

Wolicie filmy niż seriale? Proszę bardzo.

50. Głodowe Igrzyska przetrwa tylko jedno z aż 48 dzieci pochodzących z dwunastu poległych Kapitolowi dystryktów (w tej jubileuszowej edycji liczba trybutów została podwojona). Kamera podąża za Haymitchem Abernathym (w tej roli Joseph Zada z "Na wschód od Edenu"), który w dniu swoich 16. urodzin zostaje podstępem wrobiony w udział w grze na śmierć i życie. W obsadzie dystopijnego filmu na podstawie prozy Suzanne Collins znaleźli się m.in. Mckenna Grace ("Obdarowani"), Elle Fanning ("Wartość sentymentalna") i Ralph Fiennes ("28 lat później").

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kino

2. Jestem Rocky (2026)

Akcja filmu biograficznego "Jestem Rocky" w reżyserii Petera Farrelly’ego ("Green Book") rozgrywa się w latach 70. ubiegłego wieku, w hałaśliwym Nowym Jorku, gdzie aspirujący aktor Sylvester Stallone próbuje zaistnieć w świecie kina oraz telewizji. Rolę kultowego hollywoodzkiego gwiazdora, który ożywił na dużym ekranie Rambo i Rocky'ego, powierzono Anthony’emu Ippolitowi ("Grand Army").

kino

3. Spragnieni miłości (2000)

Melodramat hongkońskiego reżysera Wong Kar-waia ("Happy Together") uchodzi za jeden z najpiękniejszych i najbardziej zmysłowych portretów miłości, jakie kiedykolwiek trafiły na duży ekran. Sekretarka Su Li-zhen (Maggie Cheung) i dziennikarz Chow Mo-wan (Tony Leung Chiu-wai) mieszkają w tej samej kamienicy, znajdującej się w brytyjskiej części Hongkongu. Oboje odkrywają, że ich partnerzy mają ze sobą romans.

Cinobo

Joseph Zada w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Fot. materiał prasowy

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1 gra na weekend

Coś dla fanów growego eskapizmu.

Grand Theft Auto VI (2026)

Jason Duval zna półświatek jak mało kto. Teraz pracuje w Keys dla lokalnych przemytników narkotyków, a gdy nikt go nie ściga, marzy o wygodnym życiu u boku swojej ukochanej. Lucia Caminos umie się bić, a to ważny atut dla każdego, kto zamierza wprowadzić się do Vice City. Rodzina jest dla niej najważniejsza. Dla niej zejdzie nawet do piekła. GTA 6, którego sandboxowy rozmach pozostawia konkurencję daleko w tyle, jest niebezpieczną opowieścią o parze przestępców i budowanym przez nich zaufaniu. Rockstar znów robi parodię ze Stanów Zjednoczonych. Co więcej, GTA 6 zaskakuje polskim akcentem.

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PlayStation 5, PlayStation 5 Pro i Xbox Series X / S

1 album na weekend

Death in the Business of Whaling, Searows (2026)

Drugi album studyjny amerykańskiego piosenkarza o pseudonimie Searows to melancholijna podróż po ciemnych wodach, inspirowana powieścią "Moby Dick" Hermana Melville'a.

1 książka na weekend

Krwawy południk, Cormac McCarthy (1985)

"W tej przepełnionej jednocześnie liryzmem i brutalnością historii McCarthy tworzy obraz prawdziwego Dzikiego Zachodu, który pochłania czytelnika, porywa go na odległe rubieże Ameryki, do Teksasu i Meksyku XIX wieku – w czasy, które wielokrotnie były portretowane w filmach, serialach i literaturze, lecz nigdy z tak sugestywną mocą, nigdy z takim realizmem i głębią" – tak "Krwawy południk" opisał irlandzki powieściopisarz John Banville.