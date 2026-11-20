Ciało zamachowca z Krakowa przekazane rodzinie. Jednak nie trafi na cele naukowe. Fot. Michał Panek / naTemat.pl

Rodzina odebrała ciało sprawcy zamachu w Krakowie – przekazał prok. Eryk Stasielak. Gdyby tak się jednak nie stało – według zapowiedzi prezydenta Łukasza Gibały – zwłoki trafiłyby na cele naukowe.

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Do niedawna nie było wiadomo, co stanie się z ciałem sprawcy strzelaniny w centrum Krakowa. Ponieważ po tym, jak zamachowiec zmarł, nikt z krewnych nie zgłosił się po zwłoki, prezydent miasta Łukasz Gibała zapowiedział możliwość przekazania ich na cele naukowe i medyczne. – Jeśli oni (red. – rodzina) nie zdecydują się odebrać ciała i zrobić pochówku, to ja będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało pogrzebu, tylko żeby przekazać ciało na cele medyczne – mówił wcześniej prezydent.

Łukasz Gibała sugerował, że nie chce organizować ceremonii na koszt miasta, a także zapewnił, że zapyta Collegium Medicum, czy ciało zamachowca z Krakowa może trafić na uczelnię. Ostatecznie obowiązki związane z pochówkiem nie będą w gestii miasta. 17 listopada do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie przyszła babcia 24-latka (jak ujawnił Jezuita Krzysztof Mądel). Zadeklarowała chęć odebrania ciała, ale do wydania wtedy nie doszło.

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Ciało zamachowca z Krakowa jednak odebrane przez rodzinę

– Do Zakładu Medycyny Sądowej zgłosił się członek rodziny, ale ciała nie odebrał, dlatego że tego dnia zaszła konieczność wykonania dodatkowych badań. Jakie to badania? Tego nie mogę powiedzieć. Potrwają one kilka dni. Jeżeli ta osoba podtrzyma wolę odebrania ciała i zorganizowania pochówku, to ciało zostanie jej wydane – powiedział wówczas "Faktowi" prok. Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

I 20 listopada tak też się stało. – Bliscy sprawcy strzelaniny z 7 listopada odebrali w piątek zwłoki z zakładu medycyny sądowej – przekazał PAP prokurator Eryk Stasielak. Jak zaznaczył, po zakończeniu dodatkowych badań medycznych nie było już przeszkód, aby wydać ciało i umożliwić organizację pogrzebu. – W tym momencie prokurator nie dysponuje już tym ciałem – dodał.

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Pogrzeb Michała Oksińskiego

Z ustaleń "Faktu" wynika, że pogrzeb Michała Oksińskiego ma być cichy i skromny. Nie wiadomo, kiedy dokładnie się odbędzie ani czy nazwisko 24-latka znajdzie się na nagrobku. Wcześniej rodzina zamachowca z Krakowa wydała oświadczenie z apelem do mediów.

Przypomnijmy, że głos zabrał też jezuita Krzysztof Mądel. "Oksiński zaciągnął ekskomunikę, mordując ludzi, więc pogrzeb powinien być skromny, a ponieważ świadkami tej zbrodni były miliony ludzi, w tym rodziny ofiar, forma pogrzebu powinna być na tyle prosta, żeby nie budzić zgorszenia" – napisał na platformie X.

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