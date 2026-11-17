Radosław Sikorski skomentował kwestię pogrzebu zamachowca z Krakowa. Fot. Flickr.com / MSZ

Jezuita Krzysztof Mądel uważa, że pogrzeb zamachowca z Krakowa powinien być wyjątkowo skromny, a Radosław Sikorski poszedł o krok dalej, przywołując starożytną praktykę wymazywania pamięci o osobach uznanych za wrogów państwa. Wszystko to w kontekście propozycji prezydenta Łukasza Gibały, który rozważał zupełnie inne rozwiązanie. Dyskusję ucięła jednak decyzja samej babci zamachowca.

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"Oksiński zaciągnął ekskomunikę, mordując ludzi, więc pogrzeb powinien być skromny, a ponieważ świadkami tej zbrodni były miliony ludzi, w tym rodziny ofiar, forma pogrzebu powinna być na tyle prosta, żeby nie budzić zgorszenia" – czytamy we wpisie jezuity Krzysztofa Mądela na X.

Wpis jezuity skomentował Radosław Sikorski

Na słowa Krzysztofa Mądela zareagował wicepremier Radosław Sikorski. "Aż się prosi o zastosowanie rzymskiego damnatio memoriae" – napisał polityk, otwierając tym samym pewną krótką dyskusję.

Damnatio memoriae to po łacinie "potępienie pamięci". Określa się tak praktykę wymazywania pamięci o osobie uznanej za wroga państwa, np. zdrajcy. Sami Rzymianie tej nazwy formalnie nie używali, ale były przypadki, w których imię danej osoby usuwano z inskrypcji i pomników, jej posągi i portrety niszczono, a także unieważniono akty prawne, które wydała.

Sprawa miała także znacznie bardziej pragmatyczny, przyziemny wymiar – obejmowała np. zakaz opłakiwania zmarłego czy wskazywania miejsca jego pochówku. Oczywiście taka procedura nie zawsze była skuteczna (zresztą stąd wiemy, że do czegoś takiego dochodziło).

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Krzysztof Mądel odpowiedział na sugestię Radosława Sikorskiego. "Pochówek w nieoznaczonym miejscu? To byłoby chyba lepsze niż to, co proponuje prezydent Krakowa" – zastanawiał się jezuita.

Radosław Sikorski odpowiedział na to w swoim stylu: "Amerykanie utopili Bin Ladena w morzu". Krzysztof Mądel odpowiedział mu, że sytuacja w tym konkretnym wypadku była inna, tj. chodziło o operację wojskową, a ciało pozostawało w rękach wojska. Jezuita zauważa, że prezydent Gibała ma w tym przypadku "mniej możliwości".

Ojciec Mądel nawiązał także do sytuacji, w której poproszono go o pochowanie bezdomnego, ponieważ nikt nie zgłaszał się po jego ciało. Wtedy akurat rodzina się znalazła i został odprawiony standardowy pogrzeb. Jezuita wskazuje jednak, że jeśli byłoby inaczej, "wtedy ciałem dysponuje zakład medycyny sądowej, wydaje je cmentarzowi Rakowickiemu, a jego dyrektor (lub prezydent miasta) podejmuje decyzję".

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Później ksiądz doprecyzował jednak, że po ciało zamachowca zgłosiła się jego babcia i to ona będzie podejmować decyzje co do pochówku.

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Kontrowersji wokół pogrzebu zamachowca z Krakowa ciąg dalszy

Wróćmy jednak na moment do prezydenta Krakowa. O jakim pomyśle Łukasza Gibały mówił o. Krzysztof Mądel? – Jeśli oni (red. – rodzina) nie zdecydują się odebrać ciała i zrobić pochówku, to ja będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało pogrzebu, tylko żeby przekazać ciało na cele medyczne – mówił wcześniej prezydent.

Łukasz Gibała sugerował, że nie chce organizować ceremonii na koszt miasta, a także zapewnił, że zapyta Collegium Medicum, czy uczelnia byłaby skłonna skorzystać z takiej propozycji. Wygląda jednak na to, że ostatecznie obowiązki związane z pochówkiem nie będą w gestii miasta.