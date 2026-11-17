Prezydent Krakowa Łukasz Gibała na tle zniczy i kwiatów złożonych na Rynku Głównym po zamachu. Fot. Longfin Media / Shutterstock.com, Adam Bartnikowski / Archiwum prywatne, montaż naTemat

Od zamachu na krakowskim Rynku Głównym minęło już 10 dni, ale ciało sprawcy wciąż czeka w zakładzie medycyny sądowej. Nikt z rodziny nie zgłosił się po nie, więc prezydent Krakowa zaproponował, by oddać je naukowcom. Uniwersytet Jagielloński skomentował te słowa.

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Na poniedziałkowej konferencji (16 listopada) prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział, że chce przekazać zwłoki Michała Oksińskiego na cele naukowe i medyczne, do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystko przez to, że do tej pory nikt się nie zgłosił po jego ciało.

Kto pochowa zamachowca z Krakowa?

Oksiński 7 listopada wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przechodniów. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Wcześniej zamordował najbliższą rodzinę. Sprawca zmarł w szpitalu dwa dni po ataku. Rodzice i 21-letnia siostra Oksińskiego spoczęli w poniedziałek w Waśniowie.

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Z ciałem zamachowca robi się coraz większy problem, choć przepisy są w takiej sytuacji jasne. Gdy nikt z uprawnionych krewnych nie odbierze zwłok, pogrzeb musi zorganizować gmina, na terenie której nastąpiła śmierć, czyli w tym wypadku Kraków.

Prokuratura przyznaje, że ciało nie może bez końca czekać w zakładzie medycyny sądowej. Gibała podkreślał, że to decyzja rodziny, ale chce uniknąć organizowania ceremonii na koszt miasta.

– Jeśli oni (rodzina) nie zdecydują się odebrać ciała i zrobić pochówku, to ja będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało pogrzebu, tylko żeby przekazać ciało na cele medyczne – mówił prezydent. Dodał, że miasto zapyta Collegium Medicum, czy uczelnia zechce skorzystać z takiej propozycji.

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Co na to Collegium Medicum UJ?

Dziennikarze "Super Expressu" zapytali uczelnię o stanowisko. Odpowiedź jest wstrzemięźliwa, bo do Collegium Medicum UJ nie wpłynął żaden wniosek.

– Żaden wniosek do nas jeszcze nie wpłynął i dlatego nie będę dywagować w tak delikatnej sprawie – przekazał Adam Koprowski, szef Centrum Prasowego UJ. Uczelnia nie powiedziała więc ani tak, ani nie, ale zwłoki nie trafią tam automatycznie, bo najpierw musi się zgodzić.

Pomysł Gibały pozostaje więc dalej nierozwiązany, tym bardziej że, jak przekazała reporterka Polsat News Teresa Gut, scenariusz naukowy wchodzi w grę dopiero po zakończeniu czynności prokuratorskich. Jeśli bliscy nadal nie odbiorą ciała, a uniwersytet go nie przyjmie, obowiązek pochówku spadnie ostatecznie na Kraków.

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Co rodzina zamachowca napisała w oświadczeniu?

Bliscy Oksińskiego opublikowali oświadczenie w tej wsprawie i poprosili media o uszanowanie prywatności, godności i dobrego imienia zmarłych. "Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie naszej żałoby" – napisali krewni.