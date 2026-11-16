Znicze na Rynku Głównym w Krakowie
Rodzina zamachowca z Krakowa wydała oświadczenie przed uroczystościami pogrzebowymi. Fot. Adam Bartnikowski / Archiwum prywatne

Rodzina Michała Oksińskiego, sprawcy zamachu w Krakowie, wydała oświadczenie przed uroczystościami pogrzebowymi. Krewni wystosowali apel do mediów. Nie życzą sobie obecności kamer.

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Jak podaje Interia, rodzina przekazała, że uroczystości pogrzebowe będą miały charakter prywatny. Krewni nie zgadzają się na udział przedstawicieli mediów, nagrywanie uroczystości w kościele ani na cmentarzu czy fotografowanie uczestników bez ich wyraźnej zgody.

Bliscy nie życzą sobie również obecności kamer i ekip reporterskich. Sprzeciwiają się przeprowadzaniu wywiadów, zadawaniu pytań i podejmowaniu prób kontaktu z rodziną w trakcie pogrzebu.

Oświadczenie bliskich Michała Oksińskiego

W oświadczeniu podkreślili, że jest to dla nich czas żałoby i osobistego pożegnania, a nie wydarzenie, które powinno być relacjonowane przez media. Zaapelowali też o powstrzymanie się od publikowania materiałów naruszających prywatność, godność i dobre imię zmarłego oraz jego krewnych. Nie zgadzają się również na rozpowszechnianie spekulacji i niepotwierdzonych informacji dotyczących śmierci oraz życia prywatnego rodziny.

"Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie naszej żałoby, wizerunku członków rodziny ani przebiegu uroczystości pogrzebowych do celów medialnych ani komercyjnych" – napisali. Zaznaczyli, że w przypadku naruszenia ich dóbr osobistych, prawa do prywatności lub bezprawnego wykorzystania wizerunku mogą podjąć kroki prawne.

W końcowych słowach rodzina ponowiła apel do dziennikarzy: "Prosimy, aby ten ostatni moment pożegnania pozostał przede wszystkim chwilą należącą do rodziny i najbliższych, a nie przedmiotem publicznego zainteresowania".

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Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie

Do tragicznej strzelaniny w Krakowie doszło 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przechodniów. W wyniku ataku życie straciło 6 osób, a 16 zostało rannych.

Ponadto rodzice i 21-letnia siostra zamachowca zostali odnalezieni martwi w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. W środku funkcjonariusze natrafili też na arsenał broni w mieszkaniu zamachowca z Krakowa.

W ataku zginęły trzy Polki w wieku 47, 53 i 61 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-letnia Austriaczka i około 50-letni mężczyzna. Rannych zostało 16 osób, w tym 11 Polaków i pięciu obcokrajowców. Podczas interwencji postrzelonych zostało również dwóch policjantów. Jakub Kulik i Artur Morański.

W momencie interwencji mundurowych nastąpiła wymiana ognia między nimi a napastnikiem. Zamachowiec również został postrzelony i zatrzymany. W stanie ciężkim trafił do szpitala. Michał Oksiński zmarł 9 listopada o godz. 4:30. Prokuratura Krajowa podkreśla, że śmierć nie wstrzymuje śledztwa.