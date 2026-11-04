Zbigniew Bogucki skomentował ostatnie działania wokół TK i zapowiedział zawiadomienia do prokuratury. Fot. zrzut ekranu / x.com / Kancelaria Prezydenta RP

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki określił wtorkowe Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego mianem "smutnego, gorszącego spektaklu". Zapowiedział również, że Kancelaria Prezydenta złoży w sprawie TK dwa zawiadomienia do prokuratury, w tym jedno dotyczące "czynnej napaści na Prezydenta Rzeczypospolitej".

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We wtorek 3 listopada odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Głównym celem spotkania było ustalenie budżetu instytucji na 2027 rok, który ostatecznie został uchwalony jednogłośnie. Niejasną kwestią pozostawało, czy podczas głosowania zostanie osiągnięte wymagane kworum. Anna Korwin-Piotrowska załatwiła jednak temat z kworum w TK na samym początku obrad. Wylosowano również sędziów, którzy zajmą się rozpoznaniem sprawy zawieszenia Bogdana Święczkowskiego.

W środę 4 listopada wydarzenie to skomentował na zwołanej konferencji prasowej Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

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Zbigniew Bogucki o Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK: "Swego rodzaju komedia"

– Wczoraj osoby i będące sędziami, i takie, które w pełni sędziami nie są, tzn. zostały wybrane ale nie złożyły ślubowania, przeprowadziły bardzo smutny, gorszący spektakl, który mógłby być potraktowany jako swego rodzaju komedia – powiedział na wstępie Zbigniew Bogucki.

Zaznaczył przy tym, że wtorkowe spotkanie nie było Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów TK, a także nie osiągnięto na nim wymaganego kworum.

– Osiem to nigdy nie będzie dziesięć. I nie wiem jak bolszewickie interpretacje przeprowadzaliby niektórzy i nie wiem jakie ekwilibrystyki prawne byłyby w tym wypadku uskuteczniane, to nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że zwołanie tego wydarzenia, to na pewno nie było Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i na pewno nie było kworum – ocenił szef KPRP.

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Następnie wskazał, że w związku z wydarzeniami wokół Trybunału, trwającymi już od 30 października, "jest jednoznaczna decyzja, aby Kancelaria Prezydenta złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw". Pierwsze z nich dotyczy art. 128 par. 1 Kodeksu karnego, czyli zbrodni dotyczącej zamachu na konstytucyjny organ, wpływania siłą na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej.

– Tutaj ktoś, kto obiektywnie do tego podchodzi, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia. Niestety, po raz pierwszy w wolnej Polsce pod rządami premiera Donalda Tuska, za sprawą osób, które postanowiły iść taką drogą brutalnego bezprawia, pod osłoną policji, pod osłoną służb MSWiA przeprowadzany jest tego rodzaju zbrodniczy proceder – zaznaczył Bogucki.

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Drugie z zawiadomień dotyczy nocy z 30 na 31 października, kiedy prezydent Karol Nawrocki wszedł do budynku TK.

– Oczywiście także w związku z tą sytuacją gorszącą, która miała miejsce z próbą uniemożliwienia wejścia pana prezydenta do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, także zostanie złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 135, a więc czynnej napaści na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którego nie można dotykać, nie można odpychać, nie można wypychać – przekazał szef KPRP.

W prokuraturze trwa już śledztwo dotyczące napaści na sędziów TK

Z kolei we wtorek 3 listopada minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że w prokuraturze zostało już wszczęte śledztwo "w sprawie czynnej napaści na sędziów TK Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza oraz próby wymuszenia przemocą określonych działań na Trybunale Konstytucyjnym". Działania te również mają związek z wydarzeniami, które rozegrały się w budynku TK w nocy z piątku 30 października na sobotę 31 października.

Przypomnijmy, że w piątek wieczorem na stronie TK pojawiło się oświadczenie, że zarządzono przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił następnie o uchylenie immunitetów obu sędziów. W tym czasie Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski w Trybunale, wskazano jako osobę kierującą jego pracami, jednak przez odsunięte władze TK jej stanowisko nie jest uznawane.

W obliczu tych wydarzeń pod siedzibą TK wybuchła fala protestów, a Karol Nawrocki zawrócił samolot, którym leciał na wizytę do Senegalu. W nocy prezydent udał się do siedziby Trybunału. Wejście do budynku TK nie odbyło się jednak w warunkach pokojowych. Na nagraniach zamieszczonych w serwisie X przez Macieja Berka można zauważyć, jak Karol Nawrocki przepycha się w drzwiach z innymi sędziami Trybunału.

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Każda ze stron relacjonuje wydarzenia z tej nocy inaczej. "Prezydent nie wszedł do budynku Trybunału. Prezydent zaatakował fizycznie STK A. Korwin-Piotrowską i pozostałych STK" – pisał Maciej Berek w serwisie X.

Natomiast nagranie Berka komentował w serwisie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz: "Maciej Berek właśnie udokumentował popełnienie przestępstwa, gdy uzurpatorzy próbowali uniemożliwić wejście do Trybunału Konstytucyjnego Prezydentowi RP i naruszyli jego nietykalność".