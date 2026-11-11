Waldemar Żurek kieruje kolejne wnioski do zapłaty wobec "neosędziów" SN. Fot. Flickr / MS_GOV_PL

Waldemar Żurek podpisał kolejne wezwania do zapłaty wobec tzw. neosędziów Sądu Najwyższego. Prokurator generalny podkreśla, że chce w ten sposób uregulować odszkodowania, które musiał wypłacać Skarb Państwa w związku z orzekaniem neosędziów i naruszeniem przez nich Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

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Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w ostatnich dniach podejmuje stanowcze działania wobec tzw. neosędziów Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczy szeregu wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w związku z naruszeniem art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawa do rzetelnego procesu przed niezależnym i bezstronnym sądem).

Trybunał uznał bowiem, że osoby powołane do Sądu Najwyższego z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po reformie z 2017/2018 r. nie stanowią sądu ustanowionego ustawą. Jednym z najgłośniejszych przykładów jest sprawa, w której Wałęsa wygrał z Polską przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Wówczas Polska jako państwo musiała w konsekwencji tych wyroków wypłacić skarżącym obywatelom odszkodowania i zadośćuczynienia z budżetu państwa. Już na etapie projektu wskazywano zresztą, że reforma Sądu Najwyższego poważnie szarpnie nas po kieszeni.

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Żurek skierował do "neosędziów" wezwania do zapłaty na prawie 2 mln zł

Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęło strategię dochodzenia zwrotu tych środków bezpośrednio od sędziów, którzy wydawali kwestionowane orzeczenia, wysyłając do nich wezwania do zapłaty. Waldemar Żurek poinformował na konferencji prasowej we wtorek, 10 listopada, że podpisał kolejne dokumenty w tej sprawie.

– Dzisiaj podpisałem kolejne wezwania do zapłaty wobec tzw. neosędziów w Sądzie Najwyższym, 27 sztuk – mówił prokurator generalny. Jak tłumaczył, podjął decyzję o dochodzeniu zapłaty od tych członków Sądu Najwyższego, których obecność generuje konieczność wypłacania odszkodowań.

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– Na skutek przegranych spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, Polska, czy my wszyscy, wypłaciliśmy już ponad 6 milionów złotych tych odszkodowań, a wychodzenie tych osób na sale rozpraw generuje kolejne środki, które będzie należało pokryć z budżetu państwa – dodał.

Następnie za pośrednictwem mediów społecznościowych sprecyzował, że dotychczas skierował już 34 takie wezwania na łączną kwotę 1 995 622,94 zł.

"To dopiero początek. Zgodnie z przekazanym do prokuratury wykazem ETPCz wydał już 108 takich wyroków, w których Skarb Państwa musiał wypłacić odszkodowania. W każdym z tych przypadków będziemy egzekwować zwrot publicznych pieniędzy bezpośrednio od osób, które te naruszenia świadomie wygenerowały swoją obecnością na salach sądowych" – napisał Żurek w serwisie X.

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Żurek komentuje decyzję Sądu Najwyższego ws. sędziów TK

We wtorek Waldemar Żurek ocenił także nagły zwrot Sądu Najwyższego w sprawie Bogdana Święczkowskiego. Przypomnijmy, że 10 listopada Sąd Najwyższy uchylił zarządzenia sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o miesięcznej przerwie w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Sprawa została skierowana do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, która rozpatrzyła zażalenia sędziów i przywróciła ich do orzekania.

Tymczasem zaledwie kilka dni wcześniej, 6 listopada, legalny sędzia SN Zbigniew Korzeniowski orzekł, że Sąd Najwyższy jest niewłaściwym organem do rozpoznania tej sprawy, ponieważ "zakres kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej nie obejmuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Jednocześnie zdecydował o przekazaniu sprawy Trybunałowi Konstytucyjnemu jako "odrębnemu organowi władzy sądowniczej".

Tę nagłą, wtorkową zmianę decyzji SN o 180 stopni również postanowił podsumować minister sprawiedliwości i prokurator generalny za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Czekam, aż pani Szczepaniec orzeknie, że Ziemia jest płaska" – skomentował w serwisie X Żurek. Maria Szczepaniec to sędzia kierująca Izbą Odpowiedzialności Zawodowej SN, która w mediach określana jest właśnie jako "neosędzia".