Pracownik TV Republika z zarzutem prokuratorskim. Fot. Shutterstock.com

Problemów TV Republika ciąg dalszy. Teraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że szef wydawców stacji, Jarosław O., usłyszał zarzut z prokuratury. Sam zainteresowany również zabrał już głos w sprawie i nazwał podjęte działania "próbą zakneblowania dziennikarza".

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TV Republika w ostatnich dniach przeżywa niemały kryzys wizerunkowy. Po tym, jak Tomasz Sakiewicz wywołał skandal swoją relacją z Krakowa po zamachu, znane firmy zaczęły wycofywać swoje reklamy z tej stacji. W naTemat pisaliśmy już, że chiński gigant Chery ma dość i odchodzi, a polska sieć RTV Euro AGD postanowiła zakręcić kurek z pieniędzmi. Także MasterCard wycofał już swoje reklamy z tej telewizji. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze działania prokuratury.

Zarzut dla szefa wydawców TV Republika. Waldemar Żurek zabrał głos

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował późnym wieczorem w piątek 13 listopada, że Jarosław O., szef wydawców TV Republika, usłyszał zarzut naruszenia miru domowego.

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"Sprawa dotyczy wydarzeń z 20 maja 2026 roku, kiedy pracownicy stacji wdarli się do strefy ochronnej budynku Prokuratury Krajowej podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza. Jarosław O. nie opuścił tego obszaru, pomimo żądań funkcjonariuszy Służby Więziennej zapewniających w nim porządek i bezpieczeństwo" – tłumaczył Żurek w serwisie X.

Jak zaznaczył prokurator, "legitymacja dziennikarska nie jest przepustką uprawniającą do wejścia wszędzie i w każdych okolicznościach". Wyjaśnił również, że ochrona miru domowego dotyczy nie tylko prywatnych domów i mieszkań, ale także określonych instytucji publicznych – w tym właśnie Prokuratury Krajowej, gdzie obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Żurek podkreślił, że osoby z legitymacją prasową mają prawo zbierać informacje i informować opinię publiczną, nie mogą jednak przy tym ignorować obowiązujących przepisów.

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"O tym, czy doszło do przestępstwa, zdecyduje niezależny sąd, z poszanowaniem domniemania niewinności i pełnego prawa do obrony. Prawo obowiązuje wszystkich. Bez wyjątków. Nie ma świętych krów" – podsumował Waldemar Żurek.

Do działań prokuratury odniósł się także sam zainteresowany za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Działania prokuratury wobec mnie traktuję jako represje polityczne i próbę zakneblowania dziennikarza najchętniej oglądanej telewizji informacyjnej w Polsce, jednocześnie jedynej dużej telewizji całkowicie niezależnej od rządu Donalda Tuska" – napisał Jarosław O. w serwisie X.

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Problemy TV Republika z prokuraturą. Śledztwa w Krakowie i Szczecinie

Przypominamy, że to nie pierwsze problemy TV Republika z prokuraturą w ostatnich dniach. Wszystko zaczęło się od relacji Tomasza Sakiewicza. Naczelny TV Republika, który był niedaleko miejsca zamachu w Krakowie, patrzył prosto w obiektyw i z grobową miną pytał: "Gdzie jest policja?". A potem z pełnym przekonaniem brnął w narrację, że na miejscu nie ma ani jednego mundurowego, ponieważ "wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy".

Przechodzący obok mężczyzna nie wytrzymał tyrady Sakiewicza, rzucając prosto w kadr: "Co za bzdury pan gadasz!". Szef TV Republika, niewzruszony tym faktem, kontynuował, przekonując, że "nie widać ani jednego policjanta, widać za to bardzo agresywnych ludzi". Sakiewicz mówił też, że za strzelaninę miała odpowiadać "jakaś grupa cudzoziemców", co – podobnie jak teza, że w Krakowie nie było policji – nie okazała się prawdą. Relacja Sakiewicza doprowadziła m.in. do tego, że KRRiT wzięła się za TV Republika po ponad 5 tys. skarg.

Tymczasem Prokuratura Okręgowa w Krakowie wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że w czwartek 12 listopada rozpoczęła "śledztwo w sprawie wypowiedzi na antenie Telewizji Republika po zamachu terrorystycznym w Krakowie".

Tego samego dnia, w czwartek 12 listopada służby pojawiły się w siedzibie Telewizji Republika. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości poszli tam z zamiarem przekazania szefostwu stacji dokumentu z żądaniem wydania zapisu rejestrowego i dokumentacji koncesyjnej z 16 października. Chodzi o nagrania spod Trybunału Konstytucyjnego.

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