Waldemar Żurek ogłosił decyzję ws. sędziego Łukasza Piebiaka Fot. flickr.com / Kancelaria Premiera

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił w poniedziałek, że odsuwa sędziego Łukasza Piebiaka od jego czynności służbowych. Decyzję argumentuje powagą zarzutów, które są mu stawiane przez prokuraturę. Obecnie toczą się wobec niego aż dwa postępowania.

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Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował dzisiaj za pośrednictwem serwisu X o jego nowych działaniach podjętych w sprawie sędziego Łukasza Piebiaka.

"Podjąłem decyzję o natychmiastowym odsunięciu sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany" – oświadczył szef resortu sprawiedliwości.

Łukasz Piebiak zawieszony. "Nie ma świętych krów"

W opublikowanym komunikacie minister sprawiedliwości dokładnie uzasadnił swoje najnowsze stanowisko. Wskazał, że krok ten był przede wszystkim niezbędny dla zachowania standardów instytucji sądownictwa.

"Jego dalsza praca uderzałaby w powagę Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i godziła w istotne interesy służby. Konieczne więc było niezwłoczne odsunięcie sędziego Piebiaka od postępowań sądowych i obywateli" – przekazał Waldemar Żurek.

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Następnie minister przypomniał, że przeciwko kontrowersyjnemu sędziemu toczą się obecnie konkretne śledztwa. Zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami, prokuratura prowadzi w tej sprawie dwa całkowicie niezależne i wielowątkowe postępowania. Pierwsze z nich dotyczy bezpośredniego udziału sędziego w tak zwanej aferze hejterskiej. Drugie z kolei skupia się na usiłowaniu oszustwa sądowego oraz posłużeniu się podrobionym testamentem. Sprawa ta dotyczy próby przejęcia mieszkania należącego do m.st. Warszawy, którego rynkową wartość wyceniono na 475 tys. zł.

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"Sytuacja, w której osoba powołana do wymierzania sprawiedliwości sama staje się podmiotem podejrzeń o fałszowanie dokumentów i próbę przejęcia majątku, jest zaprzeczeniem etosu sędziego. Od sędziów wymaga się więcej, bo to oni mają stać na straży prawa, uczciwości procesu i zaufania obywateli do państwa" – dodał Waldemar Żurek. Na koniec podsumował jeszcze swój wpis czterema dobitnymi słowami: "Nie ma świętych krów".

Warto jednocześnie zaznaczyć, że podjęta decyzja ministra o zawieszeniu Łukasza Piebiaka w obowiązkach służbowych będzie prawnie działała przez okres jednego miesiąca, po czym automatycznie utraci swoją moc.

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Głośny wybór Sejmu i polityczne powiązania

O sędzim Łukaszu Piebiaku w ostatnim czasie znów zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą niedawnego ogłoszenia przez Sejm listy 15 nowych sędziów, którzy mają docelowo zasiąść w Krajowej Radzie Sądownictwa. Wśród tych nazwisk znalazł się właśnie Piebiak, co błyskawicznie wzbudziło spore kontrowersje w przestrzeni publicznej, głównie ze względu na jego bliskie powiązania z byłym ministrem sprawiedliwości, Zbigniewem Ziobrą.

W latach 2015-2019 Łukasz Piebiak sprawował bowiem funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przez lata jego pracy w tym resorcie zaczęło się o nim mówić, że jest prawą ręką samego Zbigniewa Ziobry. Głośno o jego osobie zrobiło się w mediach przede wszystkim po wybuchu wspomnianej już afery hejterskiej. Jak wskazuje prokuratura, działalność Łukasza Piebiaka miała bezpośrednio przyczyniać się do "systemowego osłabiania niezależności sądów oraz naruszania zasady niezawisłości sędziowskiej".