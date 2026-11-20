Piotr Moczulski nie żyje. Fot. Piotr Moczulski / FB

Nie żyje Piotr Moczulski. Mężczyzna uległ poważnemu wypadkowi na Filipinach w 2024 roku. Po dwóch latach walki rodziny udało się go sprawdzić do Polski wojskowym samolotem. Teraz o śmierci 43-latka poinformowali jego najbliżsi.

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"Z niewyobrażalnym bólem i pękniętym sercem zawiadamiamy, że odszedł nasz ukochany Piotr. Miał zaledwie 43 lata. Przez ostatnie dwa lata walczyliśmy o niego z całych sił, gdy po tragicznym wypadku na odległych Filipinach toczył najtrudniejszą walkę o życie i powrót do domu" – wyznali bliscy w komunikacie pod zbiórką na jego leczenie.

Historia Piotra Moczulskiego poruszyła Polaków

Losy Piotra Moczulskiego poruszyły tysiące Polaków. Dramat rozegrał się 18 kwietnia 2024 roku na filipińskiej wyspie Cebu. Piotr Moczulski zwiedzał wówczas Azję w towarzystwie kolegi. Drugiego dnia pobytu na Filipinach obaj mężczyźni wyruszyli wynajętym skuterem w stronę górskiego punktu widokowego. Wieczorem, gdy wracali trasą biegnącą przez dżunglę, ich pojazd zderzył się czołowo z innym jednośladem.

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Mężczyzna odniósł ciężkie obrażenia, wśród których znalazły się rozległy uraz głowy, obrzęk mózgu oraz liczne złamania. Choć lekarze uratowali mu życie, jego stan wciąż określano jako krytyczny. Pacjent wymagał nieustannej opieki medycznej, tlenoterapii oraz żywienia przez sondę. Przez ponad dwa lata rodzina walczyła nie tylko o jego zdrowie, ale również o sprowadzenie go do Polski.

Przełom nastąpił dopiero pod koniec września 2026 r. Decyzją ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza po Moczulskiego wysłano specjalnie przygotowany samolot rządowy Gulfstream G550. Kilka miesięcy wcześniej, w podobnej sprawie, Kosiniak-Kamysz nie zastanawiał się dwa razy – specjalnym samolotem z Pekinu 24-latka z potworniakiem jajnika wróciła do Polski.

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"Kiedy wreszcie udało się sprowadzić Piotrka do Polski, nasza radość nie miała granic. Wierzyliśmy, że to początek nowego etapu, że teraz, otoczony miłością i najlepszą opieką, wróci do sił i zdrowia. Odkąd Piotr wylądował w Polsce, spędzaliśmy z nim każdy dzień. Byliśmy przy nim, trzymając za rękę, mówiąc do niego, ciesząc się samym faktem, że znów jest tutaj, z nami, na polskiej ziemi. Te ostatnie tygodnie wypełnione były bezgraniczną miłością, czułością i nadzieją, które choć nie zdołały go zatrzymać na tym świecie, wierzymy, że dały mu spokój i poczucie bezpieczeństwa" – przyznaje teraz rodzina.

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Brat Moczulskiego zabrał głos

Mężczyzna zmarł 19 listopada, w okolicach godziny 22:00. Doszło do zatrzymania akcji serca. Brat zmarłego Tomasz Moczulski w rozmowie z WP wyznał: – Lekarz mówił, że stan Piotra był bardzo ciężki. Miał problemy z nerkami, a brak rehabilitacji dodatkowo pogorszył jego sytuację. Był w stanie wegetatywnym, ale przecież człowiek w takim stanie też może cierpieć. My to cierpienie widzieliśmy. Do tej pory jestem przekonany, że Piotr nas rozumiał, że komunikował się z nami oczami. Widzieliśmy, jak bardzo cierpi. Teraz pozostaje nam zorganizowanie pogrzebu. Myślę, że z czasem będzie nam trochę lżej. I jemu na pewno też jest już lżej.

Pytanie o to, co czują ludzie w śpiączce i w stanie wegetatywnym, od lat pozostaje jednym z najtrudniejszych dla lekarzy i rodzin pacjentów.