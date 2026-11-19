Zmarł Krzysztof G. ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Fot. SHOX ART / Pexels.com

Nie żyje 51-letni Krzysztof G., jeden z mężczyzn rannych podczas wrześniowego ataku nożownika na terenie opactwa w Jarosławiu. Choć poszkodowany opuścił szpital w październiku, w środę wieczorem zmarł w swoim domu. Teraz prokuratura zbada, czy zgon ma związek z odniesionymi wówczas obrażeniami.

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"Dzielimy się smutną wiadomością. Wczoraj wieczorem (red. – w środę, 18 listopada) zmarł nagle p. Krzysztof, jeden z wcześniej poszkodowanych w tragedii w Opactwie" – przekazał na Facebooku profil Jarosławskie Opactwo – po tragedii. "Módlmy się za niego o łaskę nieba, a dla jego rodziny i bliskich o siłę i pokój serca" – czytamy w dalszej części komunikatu.

Profil Jarosławskie Opactwo – po tragedii powstał po 24 września 2026 r., aby dzielić się informacjami, aktualnościami i wydarzeniami związanymi z tragedią w klasztorze.

Nie żyje Krzysztof G. ranny w ataku Ihora M. w opactwie w Jarosławiu

– Potwierdzam, że wczoraj w godzinach wieczornych zmarł mężczyzna, który został ranny w związku ze zdarzeniem z 24 września. To 51-letni Krzysztof G. Mężczyzna opuścił szpital 12 października. Zmarł w miejscu swojego zamieszkania – przekazała w rozmowie z tvn24.pl Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

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Śledczy zajmą się teraz ustaleniem przyczyny zgonu. Niewykluczone, że ma ona związek z obrażeniami, których doznał 24 września w trakcie ataku nożownika. – To będzie przedmiotem ustaleń. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie odnieść się do tej kwestii – przekazali przedstawiciele prokuratury cytowani przez tvn24.pl.

W związku z okolicznościami zdarzenia śledczy planują przeprowadzenie sekcji zwłok. Dojdzie do niej w najbliższych dniach.

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Powraca historia tragicznego ataku na terenie klasztoru w Jarosławiu

Przypomnijmy – 24 września tego roku 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem pięć osób na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Do zdarzenia doszło rano, około godziny 9:30. Wśród poszkodowanych osób było trzech księży i dwie osoby świeckie, w tym Krzysztof G.

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W wyniku ataku zmarł ks. Stanisław Zbojnowicz. Duchowny został przetransportowany do szpitala w stanie ciężkim. Lekarzom nie udało się go uratować.

Zatrzymany Ihor M. początkowo nie usłyszał zarzutów. – Mamy już opinię biegłych psychiatrów. Stwierdzili, że podejrzany ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych – informowała wtedy prokuratura w Przemyślu. Śledczy stwierdzili też, że podejrzany wymaga leczenia psychiatrycznego. W związku z tym postępowanie w sprawie ataku toczyło się początkowo bez jego udziału.

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