Sebastian Szczęsny ma guza mózgu. Fot. Zrzut ekranu / X / skijumpX

Sebastian Szczęsny usłyszał od lekarzy, że ma guza mózgu. Wszystko zaczęło się od silnych bólów głowy, a niepokojące zmiany w zachowaniu dziennikarza zauważył jego syn, który jest lekarzem. W "Dzień Dobry TVN" 54-latek opowiedział o diagnozie i emocjach, które towarzyszyły mu w ostatnich miesiącach.

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O chorobie Sebastian Szczęsny opowiedział w rozmowie z Damianem Michałowskim w "Dzień Dobry TVN". Informacja o guzie mózgu była dla niego ogromnym zaskoczeniem. – Usłyszałem od lekarzy, że mam guza mózgu. Był to dla mnie szok, spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba, wywróciło moje życie kompletnie do góry nogami. Zmieniło się wszystko – powiedział dziennikarz.

Sebastian Szczęsny usłyszał diagnozę. Wszystko zaczęło się od bólu głowy

Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się w sierpniu tego roku. Po powrocie z Tour de Pologne Szczęsny zmagał się z silnym, przewlekłym bólem głowy i oczu, a lekarze przypominają, że ból głowy może być oznaką poważnej choroby – tętniaka mózgu czy nowotworu. Podczas rodzinnego spotkania jego syn, który jest lekarzem, zauważył, że ojciec zaczął powtarzać niektóre informacje.

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Bliscy namówili dziennikarza na badania. Rodzina pojechała do szpitala, gdzie po przeprowadzonej diagnostyce usłyszał trudną wiadomość. – Nie miałem czasu, żeby analizować, co to takiego, z czym się mierzę. Wszystko potoczyło się tak szybko, że błyskawicznie wylądowałem na stole operacyjnym. Operacja trwała sześć godzin. Potem radioterapia, chemioterapia i to determinuje twój plan działania – mówił.

I kontynuował: – Nie jesteś w stanie sobie tego wytłumaczyć. Bardzo dużo się ruszałem, byłem człowiekiem bardzo aktywnym i nagle okazuje się, że spada gilotyna, która to wszystko odcina.

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Dziennikarz przekazał, że obecnie czuje się dobrze, a jego stan jest stabilny. W rozmowie z Damianem Michałowskim Sebastian Szczęsny opowiedział też o wsparciu, jakie otrzymuje od rodziny. Przyznał, że bez żony i dzieci trudno byłoby mu przejść przez chorobę. Szczególne podziękowania skierował do żony Marty, z którą jest od 1998 roku. Kiedy zaczął opowiadać o jej pomocy i zaangażowaniu, nie był w stanie powstrzymać łez.

– Bez mojej żony byłoby to niemożliwe... Mam anioła obok, który otoczył mnie teraz taką opieką, że codziennie dziękuję Bogu, że w 1998 roku ta postać stanęła na mojej drodze. Poznałem taką osobę, która w tej chwili jest dla mnie absolutnie wszystkim. Jest wsparciem, osobą, która mnie mobilizuje, czasami wkurza, ale jest osobą, dzięki której funkcjonuję – powiedział wzruszony. I dodał: – Tu wygrałem los na loterii życia.

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Szczęsny podkreślił, że choroba jest trudnym doświadczeniem nie tylko dla niego, ale również dla jego najbliższych. Wie, jak wiele emocji przeżywa jego żona, dlatego stara się nie obciążać jej swoimi problemami.

Kim jest Sebastian Szczęsny?

Sebastian Szczęsny to dziennikarz sportowy i komentator, którego głos od lat znają kibice w Polsce. Pracował m.in. w RMF FM, "Przeglądzie Sportowym" i TVP Sport. Później media podawały, że Sebastian Szczęsny po 17 latach odchodzi z TVP i ma przejść do TVN – ostatecznie związał się z tą stacją oraz z Eurosportem.

Najbardziej kojarzony jest ze skokami narciarskimi. Przez lata prowadził studia przy zawodach Pucharu Świata, komentował również inne dyscypliny sportu, w tym kolarstwo, boks i żużel.

Na koniec rozmowy Sebastian Szczęsny został zapytany o to, czego życzy sobie na najbliższy czas. Odpowiedział w sposób nawiązujący do skoków narciarskich, z którymi jest związany od lat. – Wiatru pod życiowe narty. Żeby mój lot był lotem długim. Bez zawirowań w powietrzu. Żeby był ładnie ułożony. Żebym cieszył się tym lotem i żebym wylądował ładnym telemarkiem, po którym mógłbym unieść w górę ręce w geście triumfu – powiedział.