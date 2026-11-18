Tak Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami we Wrocławiu Fot. shutterstock

Po zremisowanym meczu ze Szwecją Robert Lewandowski samotnie podchodził do trybun, machał kibicom, a w jego oczach pojawiły się łzy. Momentalnie kibice zaczęli pytać, czy to pożegnanie i ostatni mecz naszego napastnika w kadrze. Do sprawy odniósł się rzecznik polskiej reprezentacji.

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We wtorkowy wieczór reprezentacja Polski zremisowała 1:1 ze Szwecją. Ostatnie wyniki naszych piłkarzy budziły obawy, ale ostatecznie po porażce Rumunów z Bośnią i Hercegowiną (1:2), Biało-Czerwoni utrzymali się w dywizji B Ligi Narodów, do której spadli po przegranym meczu Polska–Szkocja w 2024 roku. Kadra kończy te zmagania z bilansem jednego zwycięstwa, dwóch remisów i trzech porażek.

Lewandowski zalał się łzami po meczu ze Szwecją

Robert Lewandowski, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski, w rozgrywce ze Szwedami nie wyszedł na boisko od pierwszej minuty. Jan Urban wpuścił go dopiero w 66. minucie. "Lewy" zastąpił Adriana Benedyczaka, który strzelił gola. Największe emocje wywołało jednak zachowanie napastnika po ostatnim gwizdku.

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Kapitan reprezentacji Polski samotnie obszedł boisko. Machał do kibiców na trybunach i bił im brawo. W pewnym momencie w oczach Lewandowskiego można było zauważyć łzy. Uchwycił ten moment Piotr Kucza, fotograf znany jako FotoPyK. "Zapłakany Robert Lewandowski po meczu Polska–Szwecja żegnał się z kibicami?" – zapytał w opisie.

Dziennikarze sportowi również zwracali uwagę na zachowanie "Lewego". "Wyjątkowe pożegnanie Roberta Lewandowskiego z publicznością we Wrocławiu. Długo żegnał się z kibicami samotnie. Postanowił oddać kibicom koszulkę, wtedy też na murawę wpadł kibic i zdołał dobiec do kapitana kadry" – opisywał Mateusz Miga z TVP Sport.

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"Ładne zachowanie Wrocławia wobec Lewego i Lewego wobec Wrocławia. Kibice wiwatowali jego wejście na boisko, wcześniej skandowali jego nazwisko. A Lewy po meczu podszedł do każdej trybuny, pomachał, bił brawo. Może to pożegnanie?" – zastanawiał się też Jarosław Koliński z WP SportoweFakty.

Tomasz Włodarczyk z Meczyków postanowił wprost zapytać o to Emila Kopańskiego, rzecznika reprezentacji Polski i pracownika PZPN. – Dopytałem poza kamerami Emila Kopańskiego o Roberta Lewandowskiego. Czy była jakaś informacja od kapitana, czy przemowa w szatni, to odpowiedział, że absolutnie nie i oni jako federacja nie otrzymali informacji od Roberta Lewandowskiego, że ma się żegnać – przekazał Włodarczyk na kanale Meczyki.

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Oznacza to, że albo PZPN jeszcze nie wie o decyzji Lewandowskiego, albo piłkarz na razie nie kończy jeszcze kariery reprezentacyjnej. Pożegnanie z hiszpańskim klubem ma już za sobą: w maju Lewandowski odszedł z Barcelony jako bogacz – suma za te 4 lata zwalała z nóg.

Dodajmy, że już po wcześniejszym meczu ze Szwecją (w marcu, gdy Polska w barażach MŚ z wynikiem 2:3 przekreśliła marzenia o mistrzostwach świata) "Lewy" też uronił kilka łez na murawie. Lewandowski wrzucił wymowny post, a kibice zamarli, bo opublikował zdjęcie z piosenką "Time to Say Goodbye" w tle.

Lewandowski pytany o odejście z kadry

Przypomnijmy, że podczas konferencji prasowej przed meczami Ligi Narodów Robert Lewandowski został zapytany o swoją przyszłość w reprezentacji Polski. Kapitan Biało-Czerwonych nie udzielił jednak jednoznacznej odpowiedzi.

– Ciągle mi się chce. Tę ambicję mam. (...) Po tylu latach grania w reprezentacji, po zostawieniu tyle serca na tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment. Jak podejmuję jakąś decyzję, to ona musi być naprawdę przemyślana mocno. Tym bardziej, że to nie będzie łatwa decyzja – mówił, cytowany przez radio Wnet.

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