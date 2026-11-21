Prokuratura o rosyjskich obiektach w Polsce. Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju/Facebook

Prokuratura przekazała nowe informacje o rosyjskich obiektach, które spadły na terenie Polski. W Nowym Lipowcu pirotechnicy wydobyli już elementy napędowe i sterownicze. Wciąż nie wiadomo, czy na miejscu nie pozostały niebezpieczne części.

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W piątek 20 listopada na terenie Polski spadły trzy rosyjskie obiekty wojskowe. Do zdarzeń doszło w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem i Mołodyczu. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w dwóch pierwszych miejscowościach znaleziono szczątki rakiet, a w trzeciej najprawdopodobniej drona z napędem odrzutowym.

W sobotę do sprawy wróciła lubelska prokuratura. Jej rzecznik poinformował, że miejsca upadku obiektów przez całą noc były zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Na wszystkich trzech terenach trwają czynności śledczych.

Prokuratura o rosyjskich rakietach w Polsce

– Prokuratorzy wykonują swoje działania dochodzeniowo-śledcze we współdziałaniu z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Jak zaznaczył, służby muszą zadbać zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców, jak i osób prowadzących oględziny.

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Prace rozpoczęły się od sprawdzenia lejów i terenów wokół miejsc upadku. Po zakończeniu tych czynności pirotechnicy przystąpili do wydobywania znalezionych części. – Pirotechnicy przy użyciu sprzętu ciężkiego wydobywają poszczególne elementy tych obiektów, które są poddawane wstępnym oględzinom oraz zabezpieczeniu przez techników kryminalistycznych – wyjaśnił rzecznik prokuratury.

I dodał: – Z tego, co wiem, najtrudniejsza sytuacja jest w Nowym Lipowcu, ponieważ tam zagrożenie, przynajmniej potencjalne, z punktu widzenia pirotechnicznego było największe.

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Potwierdził, że w tej lokalizacji udało się już wydobyć część elementów obiektu. Wśród nich znalazły się podzespoły napędowe i sterownicze. Prokurator zastrzegł, że nie chce przekazywać informacji, których służby jeszcze nie zweryfikowały.

Najtrudniejsza sytuacja w Nowym Lipowcu

Podczas konferencji prasowej Marcin Kozak odniósł się również do rozmiaru leja powstałego w miejscu upadku obiektu w Nowym Lipowcu. Jak przekazał, jest znacznie mniejszy niż ten, który powstał w Tarnawie. – Stąd też między innymi ta ostrożność, ponieważ w Tarnawie lej wskazywał na to, że doszło do detonacji tego elementu wybuchowego. Tutaj jest mniejszy lej – wyjaśnił.

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W sobotę po południu prokurator przekazał, że czynności w Nowym Lipowcu są już na ostatnim etapie. Lej powstały po upadku obiektu został zasypany, a służby prowadzą jeszcze oględziny odnalezionych szczątków.

– W tej chwili kończymy czynności. Myślę, że wszelkie czynności na miejscu zakończymy do godziny. Lej już jest zasypany, także jeszcze są oględziny poszczególnych elementów, które zostały ujawnione na terenie zdarzenia – poinformował.

Prokurator wyjaśnił również, że w poszukiwaniach szczątków pocisku pomagali żołnierze 2. batalionu WOT z Zamościa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wybuchu doszło nad ziemią, dlatego fragmenty obiektu rozproszyły się na dużym obszarze.