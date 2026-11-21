Prokuratura przekazała nowe informacje o rosyjskich obiektach, które spadły na terenie Polski. W Nowym Lipowcu pirotechnicy wydobyli już elementy napędowe i sterownicze. Wciąż nie wiadomo, czy na miejscu nie pozostały niebezpieczne części.
W piątek 20 listopada na terenie Polski spadły trzy rosyjskie obiekty wojskowe. Do zdarzeń doszło w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem i Mołodyczu. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w dwóch pierwszych miejscowościach znaleziono szczątki rakiet, a w trzeciej najprawdopodobniej drona z napędem odrzutowym.
W sobotę do sprawy wróciła lubelska prokuratura. Jej rzecznik poinformował, że miejsca upadku obiektów przez całą noc były zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Na wszystkich trzech terenach trwają czynności śledczych.
Prokuratura o rosyjskich rakietach w Polsce
– Prokuratorzy wykonują swoje działania dochodzeniowo-śledcze we współdziałaniu z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Jak zaznaczył, służby muszą zadbać zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców, jak i osób prowadzących oględziny.
Prace rozpoczęły się od sprawdzenia lejów i terenów wokół miejsc upadku. Po zakończeniu tych czynności pirotechnicy przystąpili do wydobywania znalezionych części. – Pirotechnicy przy użyciu sprzętu ciężkiego wydobywają poszczególne elementy tych obiektów, które są poddawane wstępnym oględzinom oraz zabezpieczeniu przez techników kryminalistycznych – wyjaśnił rzecznik prokuratury.
I dodał: – Z tego, co wiem, najtrudniejsza sytuacja jest w Nowym Lipowcu, ponieważ tam zagrożenie, przynajmniej potencjalne, z punktu widzenia pirotechnicznego było największe.
Potwierdził, że w tej lokalizacji udało się już wydobyć część elementów obiektu. Wśród nich znalazły się podzespoły napędowe i sterownicze. Prokurator zastrzegł, że nie chce przekazywać informacji, których służby jeszcze nie zweryfikowały.
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Najtrudniejsza sytuacja w Nowym Lipowcu
Podczas konferencji prasowej Marcin Kozak odniósł się również do rozmiaru leja powstałego w miejscu upadku obiektu w Nowym Lipowcu. Jak przekazał, jest znacznie mniejszy niż ten, który powstał w Tarnawie. – Stąd też między innymi ta ostrożność, ponieważ w Tarnawie lej wskazywał na to, że doszło do detonacji tego elementu wybuchowego. Tutaj jest mniejszy lej – wyjaśnił.
W sobotę po południu prokurator przekazał, że czynności w Nowym Lipowcu są już na ostatnim etapie. Lej powstały po upadku obiektu został zasypany, a służby prowadzą jeszcze oględziny odnalezionych szczątków.
– W tej chwili kończymy czynności. Myślę, że wszelkie czynności na miejscu zakończymy do godziny. Lej już jest zasypany, także jeszcze są oględziny poszczególnych elementów, które zostały ujawnione na terenie zdarzenia – poinformował.
Prokurator wyjaśnił również, że w poszukiwaniach szczątków pocisku pomagali żołnierze 2. batalionu WOT z Zamościa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wybuchu doszło nad ziemią, dlatego fragmenty obiektu rozproszyły się na dużym obszarze.
Dodajmy, że Donald Tusk, występując przed dziennikarzami, ujawnił, że rozmawiał już na ten temat z sekretarzem generalnym NATO. – Wymieniłem także uwagi z grupą liderów europejskich. Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji – podkreślił.