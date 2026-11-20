Tusk o rakiecie w Lipowcu. Wskazuje na intencjonalną prowokację. Fot. shutterstock

Do Polski wleciała rosyjska rakieta Ch-101. Tymczasem głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk. – Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją rosyjską – powiedział szef rządu. Wskazał, że miejsce i czas wcale nie są przypadkowe.

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Rosyjskie obiekty spadły w Polsce. Tusk: mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że na terenie Polski spadły trzy rosyjskie obiekty. W Nowym Lipowcu w województwie lubelskim można już mówić o rakiecie Ch-101, w drugim miejscu, w Rudniku nad Sanem, również o rakiecie, a w Mołodyczu najprawdopodobniej o dronie z napędem odrzutowym. To nie pierwszy raz, gdy rosyjska rakieta wleciała do Polski.

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Tymczasem Donald Tusk, występując przed dziennikarzami, ujawnił, że rozmawiał już na ten temat z sekretarzem generalnym NATO. – Wymieniłem także uwagi z grupą liderów europejskich. Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji – podkreślił.

– To nie tylko moja ocena, ale także moich partnerów zagranicznych, także sekretarza generalnego NATO, nie wygląda to na przypadek. Jestem ostrożny w sformułowaniach, to jest poważna sprawa, ale wydaje się, że jednak mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją – dodał szef rządu. Już we wrześniu w Sejmie Tusk ujawnił najbardziej prawdopodobny scenariusz ws. Rosji: hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.

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Zwrócił uwagę na to, że niedaleko miejsc, w których upadły obiekty – w Nowej Dębie – odbywają się "ćwiczenia wojskowe państw Koalicji Chętnych oraz trwa wizyta ministrów obrony kilku państw w nie zaangażowanych".

Ponadto od wizyty w Polsce sekretarza generalnego NATO dzieli kilkanaście godzin. Mark Rutte ma przylecieć do Warszawy w sobotę. – Będę w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO w tej kwestii. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób będziemy reagowali. I żeby nie uprzedzać faktów, sekretarz generalny NATO będzie jutro w Warszawie, także do waszej dyspozycji, będzie odpowiadał na wasze pytania. Wykorzystajcie tę możliwość, aby poznać także intencje dowództwa NATO po tej kolejnej rosyjskiej prowokacji – zapowiedział Tusk.

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