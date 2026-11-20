Sztab kryzysowy z udziałem wojewody lubelskiego na miejscu upadku obiektu w powiecie biłgorajskim, policja, straż i wojsko zabezpieczają teren Fot. MSWiA

Mamy oficjalne potwierdzenie, że do Polski wleciała rosyjska rakieta Ch-101. Szef MON mówi też o prowokacji i o dacie, która jego zdaniem nie jest przypadkowa. Dziś (20 listopada) spadły łącznie trzy obiekty, w tym druga rakieta i najprawdopodobniej dron odrzutowy.

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Policja i prokuratura sprawdza kilka miejsc na wschodzie kraju, w Nowym Lipowcu, Mołodyczu i Rudniku nad Sanem, a premier Donald Tusk zwołał naradę ze służbami. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nikomu nic się nie stało. Teraz wiadomo już, co tam spadło.

Rakieta Ch-101 w Nowym Lipowcu. Szef MON potwierdza

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że na terenie Polski spadły trzy rosyjskie obiekty. W Nowym Lipowcu w województwie lubelskim można już mówić o rakiecie Ch-101, w drugim miejscu, w Rudniku nad Sanem, również o rakiecie, a w Mołodyczu najprawdopodobniej o dronie z napędem odrzutowym.

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Wszystkie obiekty zabezpieczono, a wojsko nie ma zgłoszeń o zniszczeniach infrastruktury krytycznej. Służby badają też inne miejsca, bo prokuratura weryfikuje zgłoszenia o kolejnych obiektach.

– Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej – poinformował wicepremier.

O terminie ataku mówił wprost. – Mamy do czynienia z kolejną prowokacją Rosji. Data, moim zdaniem, nie jest przypadkowa. Dziś odbywają się ćwiczenia koalicji chętnych – mówił Kosiniak-Kamysz.

Koalicja chętnych to grupa państw wspierających Ukrainę. Gen. Ireneusz Nowak poinformował, że wojsko miało do czynienia z aż 11 obiektami, które zagrażały wtargnięciem w polską przestrzeń.

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Na ten moment trzy ją naruszyły. Kosiniak-Kamysz zapowiedział też wniosek do Sekretarza Generalnego NATO o dodatkowe siły dla operacji "Eastern Sentry", która od 12 września 2025 roku wzmacnia wschodnią flankę Sojuszu.

Co to za rakieta? Ch-101 już raz spadła w Polsce

Ch-101 to rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia o obniżonej wykrywalności przez radary, z głowicą o masie 400 kg i zasięgiem rzędu 4500-5500 kilometrów. Miały go nosić bombowce strategiczne Tu-160 i Tu-95. Leci nisko i po zaprogramowanej trasie, trochę jak samolot bez pilota.

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To nie pierwsza taka wizyta nieproszonego "gościa" z Rosji. Tuż przed godziną 4:00, 30 lipca rozległy się syreny, a wojsko wykryło obiekt, który spadł niedaleko Tarnawy-Kolonii w powiecie biłgorajskim, zostawiając krater o średnicy ok. 10 metrów.

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha przekazał wtedy, że rosyjska rakieta Ch-101 wleciała do Polski. Gen. Roman Polko krytykował w rozmowie z naTemat chaos informacyjny, a warto dziś przypomnieć całą tę rozmowę. – Nic tak nie podważa zaufania do państwa, jak brak informacji – mówił były dowódca GROM.

Alerty, odprawa i narada. Co działo się od rana?

Po 9:00 wróciły alerty RCB i komunikaty DORSZ o operującym lotnictwie, a o 9:42 Tusk zwołał naradę. O 10:13 policja poinformowała o dwóch miejscach na Podkarpaciu, w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu.

Szef MON podsumował też cały atak w mocnych słowach.

– Już dzisiaj możemy powiedzieć, że ten atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, z oddziaływaniem na RP, był jednym z największych od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To świadczy o tym, że Rosja w żaden sposób nie deeskaluje, nie zatrzymuje się, tylko przekracza kolejne granice – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej.

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