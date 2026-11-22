Syreny zawyły w obwodzie królewieckim. Litwa ucina spekulacje Fot. @BudrysKestutis/X

W obwodzie królewieckim ogłoszono alarm, a mieszkańcy informowali o eksplozjach w pobliżu bazy rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Gubernator obwodu potwierdził uruchomienie alarmu dronowego po wykryciu podejrzanego obiektu nadlatującego od strony Litwy. Szef litewskiego MSZ odniósł się do tych doniesień.

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"MSZ Litwy stanowczo odrzuca fałszywe twierdzenia krążące w mediach społecznościowych dotyczące rzekomego udziału Litwy w ataku dronowym na region Kaliningradu Federacji Rosyjskiej. Litwa nigdy nie zezwoliła na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na cele na terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym w niniejszej sprawie" – napisał Kęstutis Budrys.

Dodajmy, że nie chodzi tylko o wpisy w mediach społecznościowych. Rosjanie też wskazali palcem na Wilno. Gubernator obwodu królewieckiego Aleksiej Biesprozwannych potwierdził wcześniej uruchomienie alarmu dronowego w rejonie Niemna po wykryciu podejrzanego obiektu nadlatującego od strony Litwy, który nie spowodował zagrożenia. Eksperci wojskowi sugerują natomiast, że incydent mógł być rosyjską prowokacją.

Litwa stanowczo odcina się od ataku na obwód królewiecki

Jak podał The Kyiv Independent, powołując się na ukraińskie kanały na Telegramie, alarm ogłoszono w sobotę około godz. 18:30. Syreny miały zawyć m.in. w Królewcu, Swietłogorsku, Zielenogradsku, Pionierskim, Swietłym, Sowiecku i na Mierzei Kurońskiej. Mieszkańców wezwano do udania się w bezpieczne miejsca. Informował o tym również rosyjski portal Klops.

Początkowo rosyjskie lokalne władze przekonywały, że alarm wywołał fałszywy sygnał. Niecałą godzinę później syreny miały jednak zawyć ponownie. Alarm dotyczył całego obwodu królewieckiego. – Specjaliści przeprowadzili wszystkie niezbędne kontrole. Nie ma zagrożenia. Alarm wkrótce zostanie zniesiony – przekazał gubernator.

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W sobotę wieczorem pojawiły się również doniesienia o eksplozjach w Bałtyjsku, gdzie znajduje się główna baza rosyjskiej Floty Bałtyckiej. To z udziałem tej floty Rosja planowała manewry przy granicy z Polską. Portal RBC-Ukraina, powołując się na kanały Dnipro Osint i Exilenova+, informował o licznych wybuchach.

Alarmy w obwodzie królewieckim

Według telewizji Espreso mieszkańcy słyszeli eksplozje w rejonie portu, a także drony i odgłosy obrony przeciwlotniczej. Kanał Smolii informował o czerwonej poświacie i gęstym dymie nad miastem. Analitycy OSINT mieli ustalić lokalizację nagrań, wskazując na infrastrukturę wojskowo-morską jako możliwy cel. Pojawiły się też niepotwierdzone doniesienia, że drony mogły zostać wystrzelone z okrętu.

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The Kyiv Independent zaznaczył, że doniesienia o eksplozjach i możliwym trafieniu rosyjskiej bazy wciąż nie zostały potwierdzone. Nie wiadomo też, czy doszło do zniszczeń i czy ktoś ucierpiał.