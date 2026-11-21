"Bild": niebezpieczna gra Putina z Polską Fot. Joris van Boven/Shutterstock

Jak długo jeszcze NATO będzie się jedynie przyglądało? – pyta niemiecki "Bild" po kolejnym naruszeniu przez rosyjskie obiekty polskiej przestrzeni powietrznej. Zdaniem gazety Putin prowadzi "niebezpieczną grę" z Polską.

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"Alarm na wschodniej flance NATO" – pisze w sobotę największy niemiecki tabloid "Bild" nawiązując do wtargnięcia w nocy z czwartku na piątek (19-20.11.) rosyjskich obiektów w polską przestrzeń powietrzną. Gazeta zaznacza, że incydent miał miejsce podczas europejskich manewrów wojskowych w południowo-wschodniej Polsce. "Premier Donald Tusk mówi o możliwej celowej prowokacji ze strony Moskwy" – podkreśliła redakcja.

"Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją" – cytuje premiera "Bild". Gazeta zwraca uwagę na stanowisko prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zarzucił Rosji "agresywne działania". Moskwa nie zajęła dotychczas stanowiska w sprawie tego incydentu.

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Jak zareaguje NATO?

Zdaniem "Bilda" obecne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ miało miejsce podczas toczących się od 9 listopada manewrów. Europejskie siły zbrojne przygotowują się do ewentualnej misji po zakończeniu wojny w Ukrainie. Ich zadaniem miałaby być stabilizacja Ukrainy i odbudowa zniszczonego przez wojnę kraju. "Obecność europejskich żołnierzy w Ukrainie odrzuca despota rządzący na Kremlu – Władimir Putin" – podkreśla "Bild".

Odnosząc się do reakcji NATO, niemiecka gazeta cytuje sekretarza generalnego Sojuszu Marka Rutte, który nazwał na platformie X incydent "ciężkim naruszeniem" polskiej przestrzeni powietrznej.

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"W centrum uwagi znajduje się teraz pytanie: jak zareaguje NATO?" – pisze "Bild" przypominając o art. 5 traktatu NATO, który stanowi, że atak na jedno z państw Sojuszu jest atakiem na wszystkie państwa. Gazeta zastrzega, że nie ma tutaj automatyzmu, a o konkretnych działaniach muszą zdecydować kraje członkowskie. Polska może uruchomić art. 4, który przewiduje pilne konsultacje w ramach Sojuszu.

"Bild" zwraca uwagę na ostre reakcje polityków w Europie zaznaczając równocześnie, że szef brytyjskiego wywiadu Matthew Jones ostrzegł przed błędną oceną sytuacji. Jego zdaniem Rosja nie dąży aktywnie do wojny z NATO, jednak jej bezwzględne działania mogą w każdej chwili doprowadzić do dramatycznej eskalacji.

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