Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty będzie tematem pilnych rozmów w NATO. W poniedziałek w Brukseli zbierze się Rada Północnoatlantycka. Wiadomo już, kto będzie reprezentował Polskę. Wcześniej prokuratura ujawniła nowe informacje.
Rada Północnoatlantycka jest najważniejszym organem decyzyjnym Sojuszu. Zasiadają w niej przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, najczęściej ambasadorowie przy NATO. W zależności od sytuacji w obradach mogą uczestniczyć także ministrowie spraw zagranicznych i obrony, a także szefowie państw i rządów.
Pilne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli. Polska zabiera głos w NATO
W poniedziałkowych obradach Rady Północnoatlantyckiej Polskę będzie reprezentował wiceminister obrony Paweł Zalewski. Przed spotkaniem rozmawiał już z sekretarzem generalnym NATO.
Jak pisaliśmy w naTemat, premier Donald Tusk przekazał w piątek, że podjął ten temat z Markiem Rutte. – Wymieniłem także uwagi z grupą liderów europejskich. Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji – podkreślił szef rządu.
Tusk zaznaczył, że zdarzenie nie wygląda na przypadkowe. – Jestem ostrożny w sformułowaniach, to jest poważna sprawa, ale wydaje się, że jednak mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją – mówił premier.
Donald Tusk zwrócił też uwagę na sytuację w regionie. W Nowej Dębie odbywają się ćwiczenia wojskowe państw Koalicji Chętnych, które czynią Polskę miejscem ważnej próby Europy, a w okolicy przebywają ministrowie obrony kilku krajów zaangażowanych w tę inicjatywę.
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Rosyjskie obiekty spadły w Polsce. Prokuratura przekazała nowe informacje
W piątek na terenie Polski spadły trzy rosyjskie obiekty wojskowe. Do zdarzeń doszło w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem i Mołodyczu. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w dwóch pierwszych miejscowościach odnaleziono szczątki rakiet (rakieta Ch-101 spadła w Nowym Lipowcu), natomiast w Mołodyczu najprawdopodobniej rozbił się dron z napędem odrzutowym.
W sobotę nowe informacje przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Rzecznik Marcin Kozak poinformował, że miejsca zdarzeń przez całą noc były zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Na wszystkich trzech terenach nadal prowadzone są oględziny i czynności śledcze.
– Prokuratorzy wykonują swoje działania dochodzeniowo-śledcze we współdziałaniu z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej – przekazał Kozak. Jak wyjaśnił, służby muszą zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz osobom pracującym na miejscu.
Najpierw sprawdzono leje powstałe po upadku obiektów i ich okolice. Następnie pirotechnicy rozpoczęli wydobywanie znalezionych elementów. – Pirotechnicy przy użyciu sprzętu ciężkiego wydobywają poszczególne elementy tych obiektów, które są poddawane wstępnym oględzinom oraz zabezpieczeniu przez techników kryminalistycznych – powiedział rzecznik.
Jak zaznaczył, najwięcej obaw wzbudza miejsce upadku obiektu w Nowym Lipowcu. Potencjalne zagrożenie pirotechniczne jest tam największe. Służbom udało się już wydobyć część elementów, w tym podzespoły napędowe i sterownicze. Prokurator zastrzegł jednak, że nie będzie przekazywał informacji, które nie zostały jeszcze potwierdzone.
Podczas konferencji rzecznik odniósł się również do leja powstałego w Nowym Lipowcu. Jest on znacznie mniejszy niż ten, który powstał w Tarnawie. – Stąd też między innymi ta ostrożność, ponieważ w Tarnawie lej wskazywał na to, że doszło do detonacji tego elementu wybuchowego. Tutaj jest mniejszy lej – wyjaśnił.
Śledczy nie mają jeszcze pewności, czy w miejscu upadku obiektu nie pozostały części, które mogą stanowić zagrożenie. Nie wykluczają, że materiał wybuchowy przenoszony przez obiekt nie uległ detonacji w całości. – Taki wniosek można wysnuć – przyznał Marcin Kozak, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Zapewnił, że wszystkie czynności odbywają się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
– Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami, to planujemy zakończyć te czynności dzisiaj. Aczkolwiek, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy pracowali dotąd, aż wszystko zostanie wykonane na miejscu zdarzenia – zapowiedział Marcin Kozak.