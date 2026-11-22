Francja i Polska mówią "wydawajmy". Kanclerz Niemiec: Oszczędzajmy Fot. Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Szef Rady Europejskiej przedstawił okrojoną o 10 proc. propozycję kompromisu ws. budżetu UE. Dla kanclerza Niemiec cięcia są jednak za małe.

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Antonio Costa, szef Rady Europejskiej, przedstawił dziś (21.11.2026) propozycję kompromisu w sporze o wieloletnie ramy finansowe dla UE na lata 2028-2034. Jest ona o około 204 miliardy euro niższa od pierwotnego planu Komisji Europejskiej, który opiewał na prawie dwa biliony euro. Aby pozyskać nowe środki do unijnej kasy, Costa proponuje nowy podatek cyfrowy dla dużych koncernów technologicznych.

Zgodnie z tą koncepcją, duże firmy miałyby w przyszłości płacić 3 proc. od przychodów z reklamy internetowej, usług platformowych i monetyzacji danych użytkowników. Objęte tym podatkiem miałyby być koncerny, których przychody cyfrowe w UE przekraczają 50 milionów euro, a roczne przychody na całym świecie – 750 milionów euro.

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Poza tym Costa proponuje też opłatę od kryptoaktywów. Teoretycznie mogłaby ona dotyczyć np. handlu bitcoinami, zysków z tego tytułu albo obrotów dostawców usług związanych z kryptowalutami.

Nowe źródła finansowania

Inne nowe źródła finansowania to na przykład dochody z handlu uprawnieniami do emisji, graniczny mechanizm wyrównawczy dotyczący emisji CO₂ (CBAM), opłata od wyrobów tytoniowych, od nieodebranych odpadów elektronicznych oraz z przyznawania częstotliwości telefonii komórkowej. Łącznie miałyby one zasilić budżet UE kwotą nieco ponad 60 miliardów euro rocznie, z czego podatek cyfrowy to nieco ponad pięć miliardów euro rocznie.

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Zgodnie z propozycją Costy następny długoterminowy budżet UE miałby wynieść łącznie około 1,781 biliona euro w cenach bieżących. W wartościach bezwzględnych to znacznie więcej niż w obecnych ramach finansowych. Jednak według obliczeń Costy wkład krajowy, w przeliczeniu na produkt krajowy brutto, prawie by się nie zwiększył.

Merz: budżet nie pasuje do obecnych czasów

Niemcy, jako największy płatnik netto do unijnej kasy, przewodzą grupie krajów "oszczędnych", domagających się zmniejszenia budżetu UE. Także okrojona propozycja szefa Rady Europejskiej nie spodobała się Berlinowi.

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"Obecna propozycja to pierwszy krok, ale kwota nadal jest za wysoka" – oświadczył w sobotę kanclerz Niemiec Friedrich Merz. "Budżet UE, który rośnie o ponad 40 procent, nie pasuje do obecnych czasów" – dodał.

Merz nie odniósł się bezpośrednio do propozycji nowego podatku cyfrowego. Stwierdził jedynie, że "sprawiedliwy i uczciwy podział obciążeń" można osiągnąć "tylko poprzez korekty po stronie dochodów".

Z kolei Francja, domagająca się większego wieloletniego budżetu UE, oświadczyła, że nowa propozycja Costy "nie może stanowić podstawy do porozumienia".

W grupie zwolenników większych wieloletnich ram finansowych jest także Polska, jako największy beneficjent unijnych funduszy spójności.

Presja czasu

Costa chce poddać swoją kompromisową propozycję pod dyskusję podczas nadzwyczajnego spotkania szefów państw i rządów UE, które odbędzie się w czwartek i piątek w Brukseli. Negocjacje nad nowym budżetem trwają od dłuższego czasu, a podczas październikowego szczytu UE nie udało się osiągnąć porozumienia.

Wiele z 27 państw członkowskich chce zatwierdzić finansowanie jeszcze w tym roku, aby uniknąć przedłużenia się negocjacji na przyszły rok, kiedy to odbędą się ważne wybory w niektórych krajach, w tym w Polsce i we Francji, gdzie zwyciężyć mogą partie eurosceptyczne.

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