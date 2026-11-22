Donald Trump naprawdę uważa Władimira Putina za swojego przyjaciela Fot. Kremlin.ru

Donald Trump znów nazwał Władimira Putina swoim przyjacielem. Prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z rosyjskim przywódcą i podpisał je wymownymi słowami.

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W sobotni wieczór czasu polskiego (21 listopada) Donald Trump zamieścił na platformie Truth Social kilka wpisów dotyczących jego ostatniej wizyty w Chinach. Jeden z nich zwraca szczególną uwagę. Prezydent USA opublikował fotografię z Władimirem Putinem, którą podpisał krótko: "Mój przyjaciel".

Donald Trump o Władimirze Putinie na Truth Social: "Mój przyjaciel"

To nie pierwszy raz w ostatnich dniach, gdy Trump nazywa Putina przyjacielem. Do tej relacji nawiązał również dzień wcześniej, podczas rozmowy z dziennikarzami. Zapytany, czy uważa rosyjskiego przywódcę za przyjaciela Stanów Zjednoczonych, nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Podkreślił jednak, że łączą ich bardzo dobre relacje osobiste.

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Wpis Donalda Trumpa na Truth Social Fot. Zrzut ekranu / Truth Social

– Uważam go za kogoś, z kim mam bardzo dobre relacje i to naprawdę bardzo dobre. Ma mnóstwo broni jądrowej. Jest drugi po nas w arsenale nuklearnym – powiedział prezydent USA.

Trump wspomniał też o trwającej wojnie w Ukrainie. Przyznał, że nie podoba mu się przedłużający się konflikt i zwrócił uwagę na liczbę ofiar. – Ma teraz ciężki okres, bo toczy wojnę, która powinna trwać jeden dzień, a trwa już pięć lat i ginie wiele osób – dodał.

Jak pisaliśmy w naTemat, do rozmowy Trumpa z Putinem doszło w czwartek 19 listopada, na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen. W wydarzeniu uczestniczył także prezydent Chin Xi Jinping, a komentatorzy mówili wręcz o Jałcie 2.0 w Shenzhen. Spotkanie przywódców USA i Rosji nie znalazło się w oficjalnym harmonogramie amerykańskiego prezydenta i miało nieformalny charakter.

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Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali w Shenzhen

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów Trump zwrócił uwagę dziennikarzy na rosyjskiego przywódcę. – Kim on jest? Jest moim przyjacielem – powiedział z uśmiechem, wskazując na Putina.

Na nagraniach z tego wydarzenia widać, jak obaj politycy serdecznie się witają i podają sobie ręce. Trump pochylił się w stronę rosyjskiego prezydenta, a Putin położył dłoń na jego łokciu. Chwilę później obaj stanęli przed dziennikarzami.

– Z niecierpliwością czekamy na nasze spotkanie. Od lat łączą nas świetne relacje. Znamy się od dawna i myślę, że może z tego wyniknąć wiele wspaniałych rzeczy, a przynajmniej coś się zacznie. Jak prawdopodobnie wiecie, później odbędziemy drugie spotkanie, ale teraz mamy to i będzie świetnie – mówił Trump w nagraniu opublikowanym przez Biały Dom.

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Po krótkim wystąpieniu prezydentów zakończyła się część spotkania dostępna dla mediów. Dziennikarze opuścili salę, a przywódcy przystąpili do rozmów za zamkniętymi drzwiami.Tego samego dnia po raz pierwszy w historii Trump, Putin i Xi zasiedli przy jednym stole.