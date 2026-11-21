CBZC ostrzega przed nową falą oszustw Fot. Shutterstock

Odbierasz telefon z niemieckiego numeru i słyszysz propozycję pracy? Uważaj, bo możesz mieć do czynienia z oszustami. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wydało ostrzeżenie po licznych zgłoszeniach internautów.

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O podejrzanych telefonach informowali w ostatnich dniach użytkownicy mediów społecznościowych. Relacje dotyczyły połączeń z zagranicznych numerów, przede wszystkim z niemieckim prefiksem +49 (wcześniej Polaków nękały m.in. połączenia z Wielkiej Brytanii). Osoby odbierające telefon słyszały propozycję pracy, najczęściej zdalnej. Następnie rozmówca zachęcał je do przejścia na WhatsApp lub Telegram, gdzie miały poznać szczegóły oferty.

+49 to początek kłopotów. Pilne ostrzeżenie CBZC przed wyłudzeniem danych i pieniędzy

Do sprawy odniosło się Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych funkcjonariusze ostrzegli, że chodzi o schemat wykorzystywany przez oszustów, a cała akcja to kolejna fala oszustw na WhatsAppie i innych komunikatorach.

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"To częsty schemat oszustów – rozmowa przenoszona poza oficjalne kanały to pierwszy krok do wyłudzenia pieniędzy lub danych. Nie płać za 'start', nie podawaj kodów i weryfikuj firmę niezależnie" – czytamy we wpisie CBZC. Policjanci apelują, by ostrzec innych przed powyższym schematem. Mechanizm przypomina sytuację, w której oszuści wrzucają do sieci fałszywe ogłoszenie o pracę zdalną.

W takiej sytuacji nie należy kontynuować rozmowy, jeśli nieznana osoba niespodziewanie proponuje zatrudnienie i nalega na kontakt przez komunikator internetowy. Wówczas najlepiej się rozłączyć i – jak zawsze, gdy dzwoni nieznany numer – nie oddzwaniać.

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Podejrzane wiadomości i próby kontaktu można zgłaszać do zespołu CERT Polska, działającego w strukturach NASK-PIB. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie internetowej zespołu. Dodajmy też, że CERT Polska bije na alarm w sprawie podobnych kampanii regularnie.

"Bałam się, że dzwoni ktoś w sprawie rodziny w Niemczech"

O takich sytuacjach opowiedziały osoby, które skontaktowały się z redakcją "Faktu". Jedną z nich jest pani Wiktoria. Kobieta przyznała, że odebrała telefon z niemieckiego numeru zaczynającego się od +49, ponieważ obawiała się, że może dzwonić ktoś z jej rodziny, która mieszka za granicą.

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– Zadzwonił do mnie raz numer +49 i się przestraszyłam. Bałam się, że to rodzina z Niemiec i próbuje skontaktować się ktoś w ich sprawie. Myślałam, że może coś się stało, więc odebrałam – powiedziała w rozmowie z redakcją. Po odebraniu połączenia usłyszała nagrany komunikat z informacją o ofercie pracy i prośbą o kontakt przez WhatsApp.