W Niemczech mówi się o masowych deportacjach uchodźców. W grę wchodzi 2,65 mln osób Fot. Belikova Oksana/Shutterstock

Współprzewodniczący AfD Tino Chrupalla uważa, że uchodźcy z Ukrainy, Afganistanu czy Syrii powinni opuścić Niemcy, gdy tylko sytuacja polityczna w ich ojczyznach pozwoli na powrót.

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Deportacje z Niemiec powinny objąć nie tylko cudzoziemców, skazanych za przestępstwa i osoby, którym odmówiono azylu – ocenia współprzewodniczący populistyczno prawicowej niemieckiej partii AfD Tino Chrupalla w rozmowie z podcastem dziennika "Bild" pt. "Unter zwei".

Jak twierdzi, gdyby wojna w Ukrainie się skończyła albo sytuacja bezpieczeństwa w Syrii i Afganistanie poprawiła się na tyle, że ochrona uchodźców z tych krajów nie byłaby już potrzebna, ludzie ci musieliby wrócić. "A mówimy tu o 2,6 miliona osób" – wyliczył polityk AfD.

I zastrzegł: "Najpierw muszą wyjechać ci, którzy nie mają już prawa pobytu oraz podstaw do azylu i podlegają obowiązkowi opuszczenia kraju". Sprecyzował, że chodzi o skazanych za gwałty i inne przestępstwa.

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Nierealistyczne postulaty

Jak pisze "Bild", według najnowszych dostępnych danych w połowie 2026 roku około 259 000 osób w Niemczech podlegało obowiązkowi opuszczenia kraju. Oznacza to, że ich wniosek o azyl został odrzucony i nie mają już prawa pobytu w Niemczech. Jednak – dodaje gazeta – około 77 procent z nich miało zezwolenie na tymczasowy pobyt, co wstrzymywało ich deportację (np. z powodu braku dokumentów).

Deportacje migrantów bez prawa pobytu w Niemczech to jeden z głównych postulatów AfD. Jednak "Bild" zwraca uwagę na różnice w tej sprawie wewnątrz partii. Inny polityk ugrupowania Maximilian Krah ostrzegał przed nierealistycznymi oczekiwaniami co do deportacji. Deportowanie nawet 200 tysięcy osób byłoby – według jego oceny – największą akcją tego typu w powojennej historii Europy.

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Również ekspert ds. migracji, prof. Daniel Thym z Uniwersytetu w Konstancji uważa, że wypowiedzi Chrupalli wprowadzają w błąd. "Chrupalla sprawia wrażenie, jakby miliony Ukraińców, Syryjczyków i Afgańczyków można było szybko i masowo deportować. To nieprawda. Każdy status ochronny trzeba sprawdzać indywidualnie" – wyjaśnia Thym, cytowany przez "Bilda".