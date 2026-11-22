Polacy wskazali w sondażu, kto ich zdaniem jest liderem prawicy Fot. Shutterstock; montaż: naTemat.pl

Karol Nawrocki czy Jarosław Kaczyński? Polacy wskazali, kto ich zdaniem jest liderem prawicy. Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" prezydent wyprzedził prezesa PiS. W zestawieniu znaleźli się też politycy Konfederacji.

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Z sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że najwięcej respondentów widzi w roli lidera prawicy prezydenta Karola Nawrockiego. Wskazało go 23,8 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce należy do prezesa PiS. Wskazało go 19 proc. respondentów, co pokazuje, że Jarosław Kaczyński już nie jest bogiem prawicy. Różnica między Nawrockim a Kaczyńskim wynosi 4,8 p.p. Na trzecim miejscu znalazł się Krzysztof Bosak z Konfederacji. Uzyskał 7,3 proc. głosów, nieznacznie wyprzedzając partyjnego kolegę Sławomira Mentzena (6,7 proc.).

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Polacy wskazali lidera prawicy w sondażu. Nawrocki wyprzedził Kaczyńskiego

Kolejne miejsce zajął Grzegorz Braun, którego jako lidera prawicy wskazało 5 proc. badanych. 4 proc. ankietowanych postawiło na Mateusza Morawieckiego, założyciela stowarzyszenia Rozwój Plus, którym były premier rzucił rękawicę Kaczyńskiemu. 0,7 proc. respondentów wskazało innego polityka. Z kolei 33,5 proc. uczestników badania nie potrafiło wybrać żadnego z wymienionych kandydatów.

Karol Nawrocki jako lider prawicy uzyskał najwięcej wskazań wśród osób do 24. roku życia oraz mieszkańców miast od 20 do 99 tys. mieszkańców. W obu grupach na prezydenta postawiło 28 proc. ankietowanych.

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Jarosław Kaczyński został wskazany przez 21,2 proc. respondentów w wieku 50 lat i więcej. W tej grupie Karol Nawrocki uzyskał 22,7 proc. Wśród najmłodszych badanych częściej niż Kaczyńskiego wskazywano Sławomira Mentzena. Polityk Konfederacji zdobył 17,3 proc. głosów, podczas gdy prezes PiS 12,9 proc.

Badanie SW Research przeprowadzono 17 i 18 listopada na grupie 800 internautów.

Koalicja rządząca utrzyma władzę po wyborach?

Jak pisaliśmy w naTemat, ten sondaż to koszmar dla obecnej koalicji rządzącej. W badaniu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie Onetu zapytano respondentów o szanse obecnej koalicji rządzącej na utrzymanie władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

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Z uzyskanych deklaracji wynika, że 43,7 proc. ocenia, iż obóz rządzący nie ma na to realnych szans. Odmiennego zdania jest 36,1 proc. ankietowanych, którzy wierzą w dalsze rządy obecnej większości. Co piąty uczestnik badania (20,2 proc.) wybrał odpowiedź "trudno powiedzieć".

Wśród mężczyzn 41,5 proc. badanych uważa, że obecna koalicja utrzyma władzę po wyborach. W przypadku kobiet takiej odpowiedzi udzieliło 31,1 proc. respondentek. W obu grupach więcej osób nie wierzy w dalsze rządy obecnej większości.