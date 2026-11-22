Niemcy o odwołanej wizycie prezydenta Steinmeiera w Polsce, Fot. @BPrSprecherin/X

Decyzja prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera o przełożeniu wizyty pożegnalnej w Polsce oznacza jej faktyczne odwołanie – podała niemiecka telewizja NTV. Jak ocenia, to woda na młyn dla polskich nacjonalistów.

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"Prezydent Niemiec Steinmeier przełożył swoją pożegnalną wizytę w Warszawie na czas nieokreślony, faktycznie ją odwołał, bez uzasadnienia. Berlin po raz kolejny zaprzepaścił szansę na zbliżenie. Polscy nacjonaliści wykorzystają tę sytuację z podziękowaniem" – czytamy w komentarzu opublikowanym na portalu stacji telewizyjnej NTV. Autorem komentarza jest były redaktor naczelny "Berliner Zeitung" Tomasz Kurianowicz.

Autor przypomniał, że Steinmeier miał przyjechać do Warszawy w poniedziałek,16 listopada. Urząd prezydenta Niemiec poinformował, że wizyta została przełożona, a nowy termin nie został ustalony. Kancelaria polskiego prezydenta podała, że decyzja została podjęta przez stronę niemiecką.

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Zdaniem Kurianowicza wizyta Steinmeiera w Polsce w późniejszym terminie jest "nierealna". W styczniu Zgromadzenie Federalne wybierze jego następcę, a kadencja urzędującego prezydenta dobiegnie końca w marcu. Autor pisze, że chociaż powód przełożenia wizyty nie został publicznie podany, to jest on łatwy do odgadnięcia.

Brak pieniędzy dla ofiar wojny przyczyną odwołania wizyty?

Kurianowicz wskazał na przyjęcie przez komisję budżetową Bundestagu 13 listopada, trzy dni przed planowaną wizytą prezydenta RFN, budżetu na 2027 r. Zabrakło w nim środków na pomoc dla ostatnich, jeszcze żyjących ofiar niemieckiej okupacji w Polsce. Chodzi o kilkadziesiąt tysięcy osób w wieku powyżej 90 roku życia. Każdego dnia średnio 20 z nich umiera.

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"Polski prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie chciał właśnie na ten temat rozmawiać ze Steinmeierem" – pisze komentator dodając, że prezydent Niemiec nie miałby w Warszawie niczego do zaoferowania, poza zdaniem, że z prawnego punktu widzenia ta kwestia jest zamknięta. "Chciano zaoszczędzić sobie pożegnania z takim bagażem" – czytamy w portalu NTV.

Kurianowicz podkreślił, że Nawrocki oraz PiS „nie ułatwiają Berlinowi zadania”. PiS obliczyło polskie straty wojenne na ponad bilion euro – kwotę, której "żaden niemiecki rząd nigdy nie zapłaci".

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PiS chce mieć w Niemcach przeciwnika

"Nawrocki chce zaksięgować niemieckie inwestycje we wschodnią flankę NATO jako zadośćuczynienie. A jego obóz przedstawia rząd Donalda Tuska jako przedłużone ramię Berlina. Kto tak mówi, ten nie chce poprawy relacji z Niemcami lecz chce mieć w Niemcach przeciwnika" – pisze niemiecki dziennikarz.

Dodatkowym obciążeniem jest jego zdaniem aktualna sytuacja w Warszawie, gdzie doszło do eskalacji sporu o Trybunał Konstytucyjny. Prezydent Nawrocki, pomimo policyjnej blokady, wszedł nocą do budynku TK. Każde zdjęcie z prezydentem Niemiec byłoby w tej sytuacji uznane za opowiedzenie się (po jednej ze stron konfliktu). Z niemieckiego punktu widzenia także ten aspekt mógł odegrać pewną rolę.

Zdaniem Kurianowicza wina nie leży wyłącznie po stronie polskich nacjonalistów. Odwołanie wizyty i decyzja o budżecie jest wodą na młyn tych sił, które szkodzą relacjom polsko-niemieckim. Mogą teraz powiedzieć – "Niemcy mówią o odpowiedzialności, ale gdy przychodzi do konkretów, nie chcą nawet zapłacić ostatnim ocalonym. A ich prezydent nie zdobył się nawet na to, żeby przyjechać".

Niewielkie pieniądze – wielki sens

Kurianowicz zaznaczył, że nie chodzi o duże pieniądze. Jego zdaniem na rok 2027 potrzeba by ok. 100 mln euro przy budżecie w wysokości 561 mld euro. "Trudno o bardziej sensowny wydatek – pieniądze dotarłyby do ludzi, którzy sami ucierpieli. W dodatku, nacjonaliści straciliby swój ulubiony argument" – czytamy w portalu "NTV".

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Komentator podkreślił, że Steinmeier podczas swojej 10-letniej kadencji mówił często i dobitnie o niemieckiej winie wobec Polski. Jego pożegnanie mogło pokazać, że za słowami idą czyny. Zamiast tego, pozostał pusty termin w kalendarzu.

Kurianowicz zaznaczył, że zdaniem koordynatora ds. polsko-niemieckiej współpracy Knuta Abrahama, możliwa jest decyzja polityczna (o świadczeniu dla ofiar) w późniejszym terminie. Kanclerz Merz powinien ją podjąć, dopóki żyją jeszcze ocaleni – czytamy w konkluzji.