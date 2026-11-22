Powrót Wielkiej Brytanii do UE? Niemcy ostrzegają. Fot. Canva, montaż: naTemat

Niemiecka prasa z ostrożnym optymizmem przyjmuje zacieśnienie relacji między Londynem a Brukselą, ale ostrzega przed próbami pełnego powrotu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.

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Wielka Brytania i Unia Europejska osiągnęły porozumienie, ogłaszając "pobrexitowy reset". Podczas szczytu UE-Wielka Brytania Londyn i Bruksela uzgodniły nowe zasady współpracy: obejmą one m.in handel żywnością, program mobilności młodzieży oraz rynek emisji. Czy oznaczać to może powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej?

"To byłby równie zły pomysł jak brexit"

Opiniotwórczy dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze, że sam brexit był błędem, ponieważ "osłabił Wielką Brytanię, osłabił UE, osłabił całą Europę" w czasach, gdy jedność jest kluczowa.

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Gazeta za krok w dobrą stronę uznaje zacieśnienie współpracy między UE a Wielką Brytanią w zakresie handlu oraz polityki klimatycznej. "FAZ" zwraca jednak uwagę na poważny zgrzyt w negocjacjach dotyczący mobilności młodzieży, gdzie "punktem spornym okazało się czesne na studiach w Wielkiej Brytanii".

Brak porozumienia w tak podstawowej kwestii zmusił obie strony do przedłużenia rozmów o kolejne pół roku. Zdaniem dziennika ten impas pokazuje, jak trudny i kosztowny byłby pełny powrót Zjednoczonego Królestwa do Wspólnoty, którego nie wyklucza premier Burnham.

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Gazeta zauważa, że na Wyspach wciąż żywe są "dawne resentymenty", a zwolennicy brexitu już teraz grożą zerwaniem świeżo zawartych umów. W ocenie "FAZ" ponowny proces akcesyjny jedynie pogłębiłby wewnętrzne podziały w Wielkiej Brytanii i obniżył poparcie dla samej Unii.

– Pełny powrót Londynu do UE w dającej się przewidzieć przyszłości "byłby prawdopodobnie równie złym pomysłem, jak niegdyś sam brexit" – konkluduje "FAZ".

Jednak powrót do UE?

"Gdyby to zależało od Burnhama, byłby to pierwszy krok w kierunku powrotu do UE" . Tak komentarz dotyczący szczytu Londyn-Bruksela tytułuje dziennik "Süddeutsche Zeitung", zaznaczając, że dziś już ponad połowa Brytyjczyków chciałaby znów zostać obywatelami UE.

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Gazeta pisze, że tę "od dawna uśpioną tęsknotę" za Unią umiejętnie podsyca na Instagramie premier Andy Burnham, choć aż do wyborów w 2029 roku blokuje go program Partii Pracy, wykluczający nawet wejście na jednolity rynek czy do unii celnej. Zanim jednak, czytamy, padnie hasło pełnej reintegracji, szef rządu musi odeprzeć ruszającą już kampanię Nigela Farage’a "Musimy zostać na zewnątrz", w której znów straszy się imigrantami.

Według niemieckiego dziennika Burnham "będzie musiał wytłumaczyć poirytowanym obywatelom, że programy wsparcia przeznaczone dla bezrobotnej brytyjskiej młodzieży nie obejmą przebywających w kraju rówieśników z UE. Będzie musiał wytłumaczyć Brytyjczykom zmagającym się z drożyzną, że gospodarcze zbliżenie z Unią obniży koszty ich codziennego życia. Wreszcie – będzie musiał przekonać rodaków, zmęczonych dawnymi sporami o brexit, że warto spierać się o powrót do UE. I można wierzyć, że mu się to uda" – konkluduje monachijska gazeta.

Nie budujmy zamków na piasku

Z kolei niemiecki dziennik regionalny "Südwest Presse" z Ulm sceptycznie ocenia szanse na szybki powrót Wielkiej Brytanii do Wspólnoty. Choć komentator przyznaje, że "wiele przemawia za szybkim ponownym przystąpieniem Wielkiej Brytanii do UE", to od razu zastrzega, iż "to się jednak nie wydarzy". Według niego referendum zostałoby co prawda prawdopodobnie wygrane przez euroentuzjastów, ale "na nowo otworzyłoby ledwo zagojone rany we wciąż głęboko podzielonym społeczeństwie".

Gazeta zwraca również uwagę na twarde realia dyplomatyczne w relacjach na linii Londyn-Bruksela. Ewentualne rozmowy nad nowym członkostwem trwałyby latami, a "Brytyjczycy w żadnym wypadku nie mogliby też liczyć na ekskluzywne przywileje i wyjątki, którymi cieszyli się do 2016 roku". Zdaniem publicysty "Südwest Presse" "sensowniej jest skupić się na realiach i poprawić współpracę w konkretnych obszarach", ponieważ "przyniesie to ludziom więcej korzyści niż budowanie zamków na piasku".

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Na radykalne zmiany nie ma co liczyć

Dziennik "Frankfurter Rundschau" zwraca natomiast uwagę na trudności w odbudowie relacji Londyn–Bruksela. Gazeta odnotowuje, że co prawda "obie strony porozumiały się w Brukseli co do tego, że młodzi dorośli powinni mieć możliwość łatwiejszego podróżowania, pracy i studiowania", jednak problemy pojawiają się na poziomie konkretnych procedur. Komentator zauważa, że "opór pojawił się już przy rzekomej błahostce, jaką są opłaty dla europejskich studentów na brytyjskich uniwersytetach".

W ocenie dziennika na radykalne zmiany w najbliższym czasie nie ma co liczyć. "Wielkie postępy nie są zatem możliwe, nawet jeśli życzyłoby sobie tego wielu mieszkańców Wyspy i europejskiego kontynentu" – czytamy na łamach gazety. Autor komentarza dochodzi do wniosku, że należy poczekać, aż "dobrze funkcjonująca współpraca w ramach NATO czy przy wsparciu dla Ukrainy" przełoży się na inne sfery, a relacje Londynu z Europą „staną się również politycznie, ekonomicznie i społecznie ściślejsze niż dotychczas".

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