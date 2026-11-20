Premier Ukrainy miał być w Jasionce, gdy nad Polską leciały rakiety. Fot. kmu.gov.ua / CC BY 4.0

Gdy o 6:40 nad ranem wstrzymano pracę lotniska w Jasionce, na płycie znajdowała się maszyna o najwyższym priorytecie bezpieczeństwa. Według ustaleń medialnych na pokładzie samolotu o statusie "HEAD" znajdował się szef ukraińskiego rządu.

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Pojawiają się informacje o niepokojących kulisach ewakuacji lotniska w Jasionce. Według komunikatów PAŻP pracę lotniska wstrzymano około godziny 6:40, niedługo po wystąpieniu zagrożenia dla polskiej przestrzeni powietrznej. Jak nieoficjalnie ustaliło TVN24, w trakcie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej na płycie lotniska znajdował się ukraiński samolot o statusie "HEAD".

Chodzi więc o maszynę, która wykonuje lot, na którego pokładzie znajduje się głowa państwa lub osoba o równym jej statusie. W Polsce HEAD przysługuje lotom obsługującym prezydenta, premiera, marszałka Sejmu oraz marszałka Senatu, a także ich zagranicznym odpowiednikom, którzy przebywają w Polsce z wizytą. Wygląda na to, że status maszyny był nieprzypadkowy. Na jej pokładzie miał znajdować się premier Ukrainy.

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Serhij Korecki i ewakuacja lotniska w Rzeszowie

– Kiedy w Polsce spadły dwa pociski rakietowe oraz dron, na lotnisku Jasionka w Rzeszowie przebywał premier Ukrainy Serhij Korecki – poinformował Piotr Świerczek na antenie TVN24. – Z dwóch niezależnych źródeł wiemy, że przyjechał w nocy na to lotnisko z Kijowa, by rano wylecieć do Berlina na spotkanie z niemieckim kanclerzem – dodał reporter.

Faktycznie do wizyty Serhija Koreckiego w Berlinie doszło. Polityk relacjonował ją na bieżąco w mediach społecznościowych. W żadnym z jego wpisów nie znalazła się jednak informacja o sytuacji na polskim lotnisku.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Co robił premier Ukrainy Serhij Korecki w Berlinie?

Premier Ukrainy relacjonował swoją wizytę w Berlinie na Telegramie. Polityk uczestniczył w 9. Niemiecko-Ukraińskim Forum Biznesowym i odbył spotkania z przedstawicielami niemieckiego rządu oraz sektora energetycznego i biznesu, w tym z Friedrichem Merzem.

W rozmowie z kanclerzem polityk poruszył kwestie wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, wspólnych projektów energetycznych i infrastrukturalnych oraz pilnego pakietu zimowego UE.

Premier spotkał się także z niemiecką minister gospodarki i energetyki Katheriną Reiche, z którą rozmawiał o wspólnych inicjatywach i inwestycjach, a także z Christianem Bruchem, szefem Siemens Energy, omawiając potrzeby ukraińskiego sektora energetycznego przed zimą.

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Korecki zwrócił się o dodatkowe wsparcie na nadchodzące miesiące, w tym o generatory, paliwo, autobusy i sprzęt do wzmacniania mostów oraz przepraw. Apelował też o zwiększenie niemieckich inwestycji w Ukrainie, wskazując na potencjał współpracy w sektorze obronnym, energetycznym, transportowym i medycznym.