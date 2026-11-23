Finałowy zwiastun "Avengers: Doomsday" już jest Fot. materiał prasowy

Marvel Studios podzieliło się z widzami finałowym zwiastunem "Avengers: Doomsday", który w grudniu będzie konkurował w kinach z "Diuną: Częścią trzecią" Denisa Villeneuve'a. Szykuje się epickie, CGI-owe widowisko od braci Russo. Na wielkim ekranie zagości o wiele więcej dobrze znanych i lubianych postaci z poprzednich dzieł MCU.

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Część fanów superbohaterskich komiksów uważa, że "Avengers: Doomsday" będzie dla Marvel Cinematic Universe kwestią "być albo nie być". Po "Avengers: Końcu gry" twórcy MCU zanurzyli się w wieloświecie, tym samym żegnając się z oryginalnym Kapitanem Ameryką i Iron Manem, czyli twarzami, którym w sporej mierze zawdzięczają swoją popularność.

Ostatnie fazy MCU miały pod górkę nie tylko z powodu nieobecności Steve'a Rogersa i Tony'ego Starka na srebrnym ekranie – po kontrowersjach wokół Jonathana Majorsa Marvel Studios postanowiło zrobić duże przemeblowanie. Kang Zdobywca, którego kreowano na drugiego złoczyńcę na miarę Thanosa, został zastąpiony kultowym Doktorem Doomem. W tej roli obsadzono Roberta Downeya Jr., zdobywcę Oscara za "Oppenheimera" i dawnego odtwórcę szefa wartej miliardy dolarów firmy Stark Industries.

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Finałowy zwiastun "Avengers: Doomsday". Jeszcze więcej akcji i jeszcze więcej kultowych bohaterów

Starzy Avengersi, Nowi Avengersi i Wakandajczycy (Ziemia-616), a także Fantastyczna 4 (Ziemia-828) oraz X-Meni (Ziemia-10005) połączą siły, by stawić czoła największemu zagrożeniu dla multiwersum. Międzywymiarowy sojusz jest odpowiedzią na próbę zniszczenia świata przez zamaskowanego Victora von Dooma, kierującego się osobistymi pobudkami. Mag porwał zresztą syna Reeda Richardsa (Mister Fantastic) i Sue Storm (Niewidzialnej Kobiety). Akcja "Avengers: Doomsday" rozgrywa się 14 miesięcy po wydarzeniach ukazanych w filmie "Thunderbolts*" Jake'a Schreiera ("Robot i Frank").

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Finałowy zwiastun "Avengers: Doomsday", który został opublikowany przez Marvel Studios w poniedziałek (23 listopada), wraca korzeniami do filmu "Avengers: Koniec gry". Bohaterowie szykują się na definitywne starcie z nieznanym złem. U boku Dooma możemy dostrzec Wiedźmy z Latvarii – w jedną z nich ma wcielić się rewelacyjna niemiecka aktorka Sandra Hüller ("Anatomia upadku", "Stefa interesów", "Ojczyzna").

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Bracia Russo ("Ja, ty i on"), którzy odpowiadali za reżyserię dwóch wcześniejszych odsłon kinowej serii "Avengers", zdołali zgromadzić na planie zdjęciowym blockbustera spod szyldu Marvela imponującą obsadę złożoną z uwielbianych superbohaterów. Chris Evans ("Materialiści") powtórzy rolę Steve'a Rogersa, a Chris Hemsworth ("Crime 101") powtórnie wcieli się w gromowładnego syna Odyna. Na dużym ekranie ostatni raz ujrzymy Patricka Stewarta ("Star Trek: Następne pokolenie") jako profesora Charlesa Xaviera.

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W składzie aktorskim od dłuższego czasu widnieją nazwiska m.in. Florence Pugh ("Na wschód od Edenu"), Pedra Pascala ("The Last of Us"), Vanessy Kirby ("The Crown"), Sebastiana Stana ("Fjord"), Toma Hiddlestona ("Nocny recepcjonista"), Iana McKellena (trylogia "Władcy pierścieni"), Simu Liu ("Barbie"), Channinga Tatuma ("Foxcatcher") i Hayley Atwell ("Księżna"). Serial "VisionQuest" potwierdził ostatnio sojusz Dooma ze Scarlet Witch, czyli Wandą Maximoff, którą znów zagra Elizabeth Olsen ("Miłość i śmierć"). Powrót do roli Kate Bishop zapowiedziała też Hailee Steinfeld ("Grzesznicy").