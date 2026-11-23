"Będzie bolało" to rewelacyjny serial medyczny prosto z Wielkiej Brytanii. Ben Whishaw gra świetnie Fot. materiał prasowy

Szpitale potrafią być w równym stopniu areną ludzkich dramatów, co sceną nieoczekiwanej komedii. Po "SOR-ze" i "Znieczuleniu" polecamy oddać się w objęcia brytyjskiego humoru. W "Będzie bolało" ból brzucha wywołany śmiechem miesza się ze smutkiem, który powoli wkrada się do serca. Ben Whishaw i Ambika Mod są duetem niemal doskonałym.

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Polskie seriale medyczne przeżywają w tym roku prawdziwy renesans. Najpierw "SOR", wspólna produkcja Telewizji Polskiej i Prime Video w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek i Sylwii Rosak, wskoczył na szczyt zestawienia najchętniej oglądanych tytułów platformy Amazona. Internauci od razu zaczęli porównywać serial rozgrywający się na szpitalnym oddziale ratunkowym do "The Pitt" R. Scotta Gemmilla.

Chwilę później Netflix odpowiedział konkurencji "Znieczuleniem" w reżyserii Łukasza Ostalskiego. W ośmioodcinkowym serialu Leszek Lichota ("Wataha") gra doktora Łazarza, cenionego neurochirurga, którego kariera w dużym szpitalu legła w gruzach po śmiałym, lecz nieudanym zabiegu. Musi więc zacząć wszystko od nowa w prowincjonalnej lecznicy, gdzie wielkomiejskie zasady nie obowiązują. O to, by praca lekarzy wyglądała na ekranie wiarygodnie, dbał Neal Baer, amerykański pediatra i współtwórca "Ostrego dyżuru".

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"Będzie bolało" z Benem Whishawem. To serial medyczny, który najpierw bawi, a później niszczy

Ochota na szpitalne dramaty nie mija? Po wizycie w rodzimych placówkach warto sięgnąć po brytyjski repertuar. "Będzie bolało" z Benem Whishawem ("Pachnidło", "Black Doves") rozbraja widzów poczuciem humoru podobnym do tego, którym zachwycał tragikomiczny "Fleabag" Phoebe Waller-Bridge. Akcja serialu toczy się na porodówce publicznego londyńskiego szpitala, której wyraźnie brakuje dofinansowania. W tym miejscu absurdów znajdziecie więcej niż wolnych łóżek dla pacjentów.

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"Będzie bolało" jest adaptacją dzienników Adama Kaya, które w Wielkiej Brytanii stały się bestsellerem. Były lekarz, bez owijania w bawełnę, opowiada w nich o codziennej pracy personelu medycznego – o roszczeniowych pacjentach, grających na nerwach lekarzach z innych oddziałów, nocnych dyżurach przesypianych w schowku na miotły, trudach balansowania między życiem zawodowym a prywatnych i o przytłaczającej odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą ratowanie bliźnich.

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Siedmioodcinkowy serial w reżyserii Lucy Forbes ("The End of the F***ing World") i Toma Kingsleya ("Black Pond") potrafi w jednej scenie rozbawić do łez, a w kolejnej sprawić, że płaczemy z bezsilności. Wiele z pokazanych na ekranie sytuacji Kay przeżył na właśnej skórze, zanim na dobre porzucił swoją profesję i został komikiem. "Będzie bolało" nie bawi się po półśrodki, a skłania się raczej ku wizualnemu realizmowi.

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Telewizyjna opowieść Kaya działa w znaczącej mierze dzięki obsadzie, która bez cienia przesady reprezentuje aktorstwo na najwyższym poziomie. Czujemy każdą, nawet najdrobniejszą zmianę w emocjach i sposobie myślenia postaci. Whishawowi partnerują na małym ekranie m.in. Ambika Mod ("Jeden dzień"), Rory Fleck Byrne ("Cudzoziemiec"), Alex Jennings ("The Crown"), Michele Austin ("Czarne lustro") i Harriet Walter ("Sukcesja").