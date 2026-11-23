"Piekło mężczyzn" dotarło nawet do GTA VI Fot. kadr z GTA VI, Chat GPT, montaż: naTemat

GTA 6 to największe wydarzenie w historii gamingu, ale część graczy znalazła sobie powód, by znienawidzić nową odsłonę kultowej serii. I wcale nie chodzi o grafikę, fabułę czy przemoc. Chodzi o to, że Jason musi czasem kupić kwiaty swojej dziewczynie Lucii, zrobić zakupy i pomóc w domu. Witajcie w świecie, w którym szacunek do kobiet jest "woke".

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13 lat czekania, gigantyczny budżet i premiera, którą żyje cały gamingowy świat. Zainteresowanie przerosło oczekiwania, zyski już są kosmiczne, ale wokół Grand Theft Auto VI rozpętała się awantura, której chyba nie przewidziało nawet Rockstar Games. Część mężczyzn jest oburzona, że Jason Duval, jeden z dwojga głównych bohaterów, nie zachowuje się jak stereotypowy samiec alfa. Ma dziewczynę, musi się z nią liczyć, może kupić jej kwiaty, zrobić zakupy i pomóc w domu.

Brzmi jak absolutne minimum w związku? Błąd! Dla wielu graczy to zamach na męskość, "tradycyjne wartości" i ostatnie bastiony męskiego gamingu. W sieci hulają określenia, jak "Grand Simp Simulator" (symulator pantoflarza) czy "symulator rogacza". Niektórzy ogłosili wręcz koniec GTA, bo gra stała się zbyt feministyczna i "woke".

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O sprawie napisał m.in. "Wired" w wymownym artykule "Dudes Online Are So Mad That GTA VI Makes Them Respect Women" ("Faceci w sieci są wściekli, bo GTA VI każe im szanować kobiety"). Dziennikarz przytoczył przykład zadania związanego z dostarczeniem Lucii kwiatów. W grze pojawia się informacja, że bohaterka doceni ten gest, a relacja pary na nim zyska. Dla jednego z użytkowników X był to wystarczający powód, by nazwać gamingowy hit... "woke szlamem".

Z kolei streamer Asmongold wkurzył się, kiedy Jason musiał naprawić zlew u lokatorki, zanim ta zgodziła się oddać mu pieniądze za czynsz ("Naprawdę muszę naprawiać tej suce zlew?"). Takich opinii wśród komentatorów z antywoke'owej strony internetu jest od groma. Jeden ze streamerów narzekał na zbyt dużą liczbę misji polegających na "podlizywaniu się dziewczynom", inny uznał domowe obowiązki za nudne i niepotrzebne.

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Słowem: zamach na męskość i dramat mężczyzn. Najzabawniejsze jest jednak to, że mówimy o grze, w której można kraść samochody, napadać na banki i strzelać do przypadkowych ludzi na ulicy. To wszystko jest OK, ale być miłym dla kobiety? Tego już za wiele. Pora na bojkot.

"Symulator związku". Review bombing GTA VI na Metacritic trwa w najlepsze

Oburzenie przeniosło się również na Metacritic, gdzie GTA VI padło ofiarą review bombingu. 23 listopada przepaść między ocenami krytyków a użytkowników była ogromna: Metascore wynosi 99/100 na podstawie 152 recenzji, natomiast User Score to zaledwie 5,6/10 przy ponad 103 tys. ocen. Dodajmy, że recenzje są pełne zachwytów, a gra dostała już osiem nominacji do prestiżowych The Game Awards 2026.

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Oczywiście nie każda negatywna recenzja jest przejawem mizoginii – można krytykować scenariusz, tempo rozgrywki, mechanikę albo 30 klatek na sekundę. Problem w tym, że wśród komentarzy użytkowników powraca ten sam motyw:

"Nie chcemy symulacji związku z kobietą z XXI wieku. Mamy już tego wystarczająco dużo w prawdziwym życiu. Gramy w gry, żeby uciec od rzeczywistości", "Ta gra jest tak bardzo woke, że próbują uczyć mnie, jak być w związku. Gdybym chciał zajmować się relacjami, wyszedłbym ze swoją dziewczyną. To nie GTA, tylko symulator związku", "Wciskana na siłę agenda woke. Nie wydawajcie pieniędzy, omijajcie to ścierwo", "Co za hańba, żeby przez woke'izm ktoś mówił ci, jak masz grać w grę z otwartym światem. Mam nadzieję, że twórcy zbankrutują!".

Część graczy narzeka również na brak możliwości zdradzania Lucii czy korzystania z usług pracownic s*ksualnych. Dziennikarka Jillian Drachman z "Vice" zauważyła, że dla niektórych to kolejny przykład ograniczania ich wolności w grze i dowód na "cenzurę". Jeden z użytkowników X stwierdził, że za produkcję odpowiadają "woke'owe liberalne kobiety", ponieważ gra nie pozwala przespać się Jasonowi z atrakcyjną sąsiadką (podkreślmy: będąc w związku z Lucią). Najwyraźniej dla niektórych swoboda w otwartym świecie oznacza przede wszystkim możliwość robienia z kobiecymi postaciami – które mają być wyłącznie ładnymi przedmiotami – wszystkiego, na co ma się ochotę.

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Co w tym wszystkim najzabawniejsze, związkowe mechaniki wcale nie są obowiązkowe. Jason i Lucia są parą, a gra nagradza działania wzmacniające ich relację, ale to gracze decydują, jak będą nimi grać.

Twórcy mówili o tym jeszcze przed premierą. W wywiadzie dla "Famitsu" Rob Nelson z Rockstar North wyjaśniał, że możemy rozwijać relację Jasona i Lucii jako związek romantyczny albo traktować bohaterów przede wszystkim jako partnerów w gangsterce. Jeśli ktoś nie chce inwestować czasu w ich relację, nie musi tego robić. Z kolei w rozmowie z "Game Informerem" Katie Pica, dyrektorka ds. systemów i rozwoju rozgrywki, podkreśliła, że to wyłącznie wybór gracza, a GTA VI nie faworyzuje żadnej ze ścieżek. Czyli Rockstar nie każe każdemu wcielać się w idealnego chłopaka, który przynosi ukochanej bukiet róż i przygotowuje romantyczne kolacje.

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Manosfera robi swoje. Kobiety mają ubaw

Cała ta drama jest czymś więcej niż kolejną internetową wojenką o "woke". Manosfera od lat sprzedaje mężczyznom bardzo prostą i bardzo toksyczną wizję świata: kobiety manipulują, związki są pułapką, okazywanie uczuć to słabość, a prawdziwy facet powinien przede wszystkim dominować i nigdy nie pozwolić sobie wejść na głowę.

Tutaj nawet kupienie kwiatów to upokorzenie. Pomoc w domu? Podporządkowanie. Zainteresowanie potrzebami partnerki? "Simpowanie". Wspólne spędzanie czasu? Utrata kontroli nad własnym życiem. Oczywiście nie każdy mężczyzna krytykujący GTA VI jest przedstawicielem manosfery, ale chodzi o mechanizm, w którym radykalne internetowe narracje potrafią zmienić zwyczajne zachowania w rzekome zagrożenie dla całej męskości.

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Reakcja kobiet? Podziw, zachwyt i ubaw. W mediach społecznościowych pojawiły się memy i nagrania pokazujące mężczyzn wykonujących w imieniu Jasona wirtualne obowiązki dla Lucii. Szybko narodził się też trend "Boyfriends getting better at boyfriending", czyli chłopaków uczących się, jak być lepszymi partnerami. Graczki i streamerki żartują, że dzięki GTA 6 ich faceci stają się lepsi w byciu chłopakami.

Niektóre internautki odwróciły jednak ten żart, zauważając, że ich partnerzy bywają lepszymi chłopakami dla Lucii niż dla nich samych. W grze Jason remontuje dom, zanim odbierze ukochaną z więzienia. Viralem stał się filmik na TikToku, na którym kobieta najpierw reaguje na widok swojego faceta malującego ściany w grze, a potem pokazuje ścianę we własnym domu, której pomalowania nie może się doprosić od miesięcy.

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Warto przy tym pamiętać, że nie tylko mężczyźni grają w gry. Według raportu Power of Play 2025 Entertainment Software Association stanowią 48 proc. globalnej społeczności graczy. Z kolei badanie Newzoo z 2025 roku pokazuje, że 76 proc. kobiet korzystających z internetu na 36 analizowanych rynkach grało w gry wideo przynajmniej raz w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Podobnie jest w Polsce. Z raportu Game Story agencji IQS wynika, że spośród 17 mln graczy w wieku 9–55 lat aż 47 proc. stanowią kobiety, czyli około 8 mln osób. Co więcej, blisko 2,3 mln Polek deklarowało, że codziennie gra na komputerze lub konsoli. I nie, nie chodzi wyłącznie o Simsy czy cozy games, ale również o FIFĘ, GTA V i gry RPG. Nic dziwnego, że miło nam, gdy gra traktuje kobiece postaci jak pełnoprawne bohaterki, a nie tylko tło dla męskich przygód i obiekty ich pożądania.

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To nie kobiety zniszczyły GTA. To samce alfa mają problem

Hejterzy powiedzą, że kobiety zatrudnione w Rockstar Games "zepsuły grę", a studio zostało przejęte przez feministki, które postanowiły odebrać mężczyznom ich ulubioną samczą zabawkę.

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Problem w tym, że według oficjalnego raportu Rockstar Games UK za 2025 rok kobiety stanowiły zaledwie 18,4 proc. pracowników brytyjskiego oddziału firmy. W najlepiej opłacanym kwartylu było ich tylko 11,8 proc. (raport obejmuje m.in. Rockstar North, czyli studio odpowiedzialne za GTA VI). W mediach społecznościowych rozpowszechniano też zmanipulowane zdjęcie z Dnia Kobiet z 2019 roku, które miało rzekomo dowodzić kobiecej dominacji w studiu. Tymczasem Rockstar wciąż jest zdominowane przez mężczyzn. Najwyraźniej myśl, że to mężczyźni pracujący nad grą mogą chcieć szanować kobiety, jest dla mizoginów nie do pomyślenia.

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GTA od zawsze było satyrą na amerykańskie społeczeństwo i jego absurdy. Seria wyśmiewała polityków, celebrytów, media, konsumpcjonizm i wciąż to robi, wcale nie straciła swojego charakteru. Zresztą mechaniki randkowania były obecne już w GTA: San Andreas – teraz twórcy po prostu mocniej skupili się na relacji bohaterów w głównej historii i stworzyli historię w stylu Bonnie i Clyde'a. Zdali sobie też sprawę, że kobiety stanowią niemal połowę wszystkich graczy. Wprowadzenie grywalnej bohaterki jest więc naturalną decyzją biznesową. A bycie dla niej miłym? To po prostu powinno być czymś zupełnie normalnym.

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Ironia wręcz bije po oczach. Część współczesnych mężczyzn narzeka na bycie singlami, brak zainteresowania ze strony kobiet i ich rzekomo nierealistyczne oczekiwania, a jednocześnie oburza się na grę, w której facet ma być troskliwy i zaangażowany. Hm, może stąd słynna "samotność mężczyzn"? Może zwyczajnie nie potraficie być dobrymi partnerami, skoro przerasta was nawet robienie zakupów w grze wideo?

Nie chodzi o to, że każdy musi być idealnym chłopakiem (ideały nie istnieją, Jason też nim nie jest) ani "płaszczyć się" przed kobietą. Zupełnie nie. Chodzi o coś znacznie prostszego: szacunek do kobiet nie jest ideologią, ale absolutnym minimum. To po prostu normalna dynamika związku opartego na partnerstwie. Dbanie o drugą osobę czy dzielenie się obowiązkami nie jest oznaką słabości i "kruchej męskości", lecz dojrzałości. Zresztą nie chodzi tu wcale o płeć – zarówno kobieta, jak i mężczyzna w związku muszą być gotowi na kompromisy, szacunek, współpracę i pomoc.

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Jasne, oczekiwania wobec mężczyzn bywają dziś sprzeczne. Z jednej strony słyszą, że powinni odejść od tradycyjnego modelu związku, w którym to oni są głową rodziny, z drugiej zaś oczekuje się od nich, że zadbają o emocjonalny i materialny komfort partnerek. Część mężczyzn może czuć się w tym zagubiona. To temat na szerszą dyskusję o nierównym podziale obowiązków w relacji, presji, wzajemnych oczekiwaniach i rolach społecznych. Trudno jednak uznać za przejaw takiego zmęczenia oburzenie na to, że facet w grze maluje ściany.