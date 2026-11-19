Kto podkłada głos postaciom w grze GTA 6? [OBSADA] Fot. materiał prasowy

GTA 6 nareszcie trafiło do rąk konsolowców, rozpoczynając wielką falę urlopów na żądanie i długo wyczekiwaną przejażdżkę po skąpanej w amerykańskim chaosie Leonidzie. Choć mało kto zdążył już przejść wątek główny, trwający około 50 godzin, fani próbują ustalić, jacy aktorzy głosowi kryją się za bohaterami hitu Rockstara. Chrypka jednej z postaci jest tak niepowtarzalna, że od razu przywodzi na myśl konkretną produkcję Netflixa.

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Gra Grand Theft Auto VI, która ujrzała światło dzienne 13 lat po premierze "piątki", rozgrywa się w fikcyjnym stanie Leonida, wzorowanym na Florydzie, w którym strzały z broni palnej słychać równie często jak trąbienie samochodów w korku. Jej bohaterami jest para przestępców, która od razu przywodzi na myśl słynny duet Bonnie i Clyde’a. Takie skojarzenie nasuwało się już wtedy, gdy w pierwszym gameplayu GTA 6 odpięło wrotki.

Jason Duval wychował się wśród kombinatorów i oszustów, więc wszystkie sztuczki półświatka ma w małym palcu. Teraz dorabia w Keys u lokalnych przemytników narkotyków i marzy o wygodnym życiu, choć z prawem zawsze było mu nie po drodze. Lucia Caminos uczyła się walczyć, zanim jeszcze dobrze stanęła na nogi. Rodzina jest dla niej wszystkim, więc dla bliskich gotowa jest zejść nawet do piekła. Przewodnia linia fabularna gry skupia się przede wszystkim na ich relacji i na tym, czy ich miłość przezwycięży wszelkie przeciwności losu. A jak wiemy, Vice City nie należy do grona najłaskawszych fikcyjnych miast.

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Aktorzy głosowi w grze GTA 6. Manni L. Perez walczy o "growego Oscara"

Twórcy GTA 6 trzymali w tajemnicy szczegóły dotyczące obsady gry, więc fani długo musieli zadowalać się domysłami, ale w dniu głośnego debiutu portal GameRant opublikował pełną listę aktorów głosowych.

Lucię ożywiła Manni L. Perez, którą do tej pory widywaliśmy przeważnie w kreacjach epizodycznych, m.in. w "Prawie i porządku: Sekcji specjalnej" czy "Jessice Jones" spod szyldu Marvela. Aktorka pochodzenia afro-latynoamerykańskiego, która jest absolwentką prestiżowej nowojorskiej Tisch School of the Arts, nie pierwszy raz ma styczność z Rockstarem. Wcześniej – w GTA Online – była krupierką przy stole do blackjacka.

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Występ Perez porównywany jest do popisu Rogera Clarka, czyli Arthura Morgana z Red Dead Redemption 2. Recenzje zagranicznych krytyków sugerują, że mamy do czynienia z wyżynami aktorstwa w grach wideo. Można śmiało zakładać, że gwiazda GTA 6 sięgnie w grudniu po "growego Oscara", czyli nagrodę The Game Awards w kategorii Best Performance.

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W Jasona wciela się z kolei Dylan Rourke, znany dotąd z drobnych ról w serialach "Jednostka 19", "Chirurdzy" i "Współczesna rodzina". GTA 6 będzie prawdopodobnie przełomową rolą w jego aktorskiej karierze. Na pierwszym planie widzimy zatem mniej znane twarze.

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Taryn Manning jako gotka Vicki? Oto, co wiemy o reszcie obsady

Zupełnie inaczej jest w przypadku Vicki, sąsiadki protagonistów i pracownicy klubu Delights w Port Gellhorn. Według przypuszczeń graczy za tą postacią stoi Taryn Manning, czyli niezapomniana Pennsatucky z serialu "Orange Is the New Black" Netflixa, która wcześniej wystąpiła u boku Eminema w "8. Mili" Curtisa Hansona. Zdartego głosu kontrowersyjnej amerykańskiej gwiazdy, która w ubiegłym roku wycofała swoje poparcie dla prezydenta USA, Donalda Trumpa, nie da się tak łatwo podrobić.

W obsadzie głosowej GTA 6 znaleźli się też m.in. Stephen Root ("Barry") jako Brian Heder, Bobby Moynihan z komediowego programu telewizyjnego "Saturday Night Live" jako Cal i Lisa Emery ("Ozark") jako menedżerka rozsypującego się motelu w hrabstwie Kelly.