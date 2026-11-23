Policjant Jakub Kulik opuścił szpital Fot. Facebook / Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. śląskiego

Starszy posterunkowy Jakub Kulik, który 7 listopada podczas interwencji został trzykrotnie postrzelony przez zamachowca w Krakowie, właśnie opuścił szpital. Potwierdziła to dyrekcja placówki.

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Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń – strzelaniny w centrum Krakowa – doszło w sobotę, 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński, sprawca zamachu w Krakowie, wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przypadkowych osób. Następnie ruszył przez centrum miasta, jadąc ulicami Grodzką i Stradomską.

Jego ucieczka zakończyła się na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla, gdzie napastnik zderzył się z innym autem. Tamten moment zarejestrowały kamery. Wideo, na którym dwaj mundurowi Jakub Kulik oraz Artur Morański prowadzą wymianę ognia z zamachowcem, obejrzał już chyba cały internet. To tym funkcjonariuszom udało się obezwładnić Michała Oksińskiego. Ostatecznie w zamachu zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch wspomnianych policjantów. Mundurowi zostali już okrzyknięci bohaterami.

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Wszyscy z zapartym tchem śledzili ich dalsze losy. "Cała Polska trzyma za Was kciuki" – napisał nawet premier Donald Tusk w mediach społecznościowych, gdy ujawniał nazwiska rannych policjantów. Posterunkowi po akcji trafili do szpitala: w szczególnie ciężkim stanie był Jakub Kulik.

Jakub Kulik już w domu. Po akcji z zamachowcem przebywał w szpitalu w Krakowie

23 listopada media obiegła pozytywna informacja o tym, że wymieniony wyżej policjant opuścił szpital i jest już w domu. Te wieści podało wpierw Radio Kraków, powołując się na słowa prof. Grzegorza Gajosa, zastępcy kierownika Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca oraz pełnomocnika dyrektora placówki ds. edukacji i współpracy z mediami. Profesor nie podał jednak szczegółów dotyczących dalszej rekonwalescencji ani leczenia funkcjonariusza.

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Niedługo później komunikat wydany przez Jakuba Kulika opublikował dziennikarz Radia ZET Przemysław Taranek. Funkcjonariusz wystosował do przedstawicieli mediów "serdeczną, ale stanowczą" prośbę o poszanowanie jego prywatności. Jednocześnie podkreślił, że obecnie nie planuje udzielać żadnych wywiadów.

"Obecnie najważniejszy jest dla mnie stan zdrowia mojego przyjaciela i partnera z patrolu, który nadal przebywa w szpitalu. Z niecierpliwością oczekuję na jego powrót do zdrowia i moment, w którym będzie mógł opuścić szpital" – napisał. Policjant poprosił również o niekontaktowanie się z jego rodziną i najbliższymi.

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"Chciałbym z całego serca podziękować za wszystkie otrzymane słowa wsparcia, wiadomości, listy, rysunki przygotowane przez dzieci, a także za organizowane zbiórki i wszelkie gesty solidarności. Ich znaczenie jest dla mnie znacznie większe, niż mogą sobie Państwo wyobrazić. Jestem głęboko poruszony okazaną życzliwością i wierzę, że przyjdzie jeszcze czas, aby za to wszystko podziękować osobiście" – podsumował.

Drugi z poszkodowanych policjantów został przeniesiony do innego szpitala. Przeszedł operację

W szpitalu nadal pozostaje drugi z poszkodowanych policjantów. Starszy posterunkowy Morański, ze względu na konieczność dalszego leczenia urazu ręki, 10 listopada został przeniesiony ze Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza do 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Na miejscu przeszedł zabieg przedramienia – pocisk, którym został postrzelony, wywołał rozległy ubytek tkanki kostnej.

Jeszcze niedawno wspominaliśmy o tym, jakie słowa od razu po wybudzeniu ze śpiączki powiedział Morański. "Wiecie Państwo, jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu, po ciężkiej operacji? 'A Kuba żyje?' Kuba to jego partner w akcji" – przekazał Jan Golba.