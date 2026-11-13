Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie w sprawie policjanta Jakuba Kulika. Fot. materiały prasowe

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie w sprawie policjanta Jakuba Kulika, który zatrzymał sprawcę strzelaniny w Krakowie. Autor pisma kwestionuje użycie broni przez funkcjonariuszy podczas interwencji. Wiadomo więcej o autorze pisma.

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Jak ustalił Onet, zawiadomienie złożył Polak mieszkający w Londynie. Pismo początkowo trafiło do Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Następnie przekazano je do wydziału zamiejscowego tej jednostki, który prowadzi śledztwo dotyczące sobotniego ataku.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie użycia broni przez policjanta

– Takie zawiadomienie rzeczywiście do nas wpłynęło i jak każdemu takiemu pismu nadamy bieg procesowy – przekazał Onetowi prokurator Eryk Stasielak, naczelnik wydziału.

Prokurator zaznaczył, że śledczy wcześniej nie widzieli podstaw do wszczęcia postępowania z urzędu w sprawie działań funkcjonariuszy.

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– Nie widzieliśmy uzasadnionego podejrzenia przestępstwa w działaniach policji – podkreślił Stasielak.

Po analizie zawiadomienia prokuratura zdecyduje o dalszych krokach. Nie musi wszczynać śledztwa. Może również odmówić jego rozpoczęcia, jeśli nie dopatrzy się naruszenia prawa przez policjanta.

Kim jest autor zawiadomienia?

Onet ustalił, że osoba, która podpisała zawiadomienie, ma takie same dane jak mężczyzna poszukiwany przez polską policję. Zgadza się nie tylko jego imię i nazwisko, ale także data i miejsce urodzenia. Mężczyzna jest poszukiwany m.in. w związku z podejrzeniem oszustwa, jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz kierowania gróźb karalnych

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Emerytowany policjant i instruktor strzelectwa Dariusz Tomysek ocenił, że policjant z Bielska-Białej Jakub Kulik działał w granicach swoich ustawowych uprawnień. Funkcjonariuszy, którzy zatrzymali napastnika, nazwał bohaterami. Jeden z rozmówców Onetu zasugerował z kolei, że zawiadomienie może być prowokacją ze strony osoby mającej prywatne problemy z wymiarem sprawiedliwości.

Do sprawy odniósł się również krakowski prokurator Piotr Kosmaty. W mediach społecznościowych jednoznacznie ocenił działania policjantów, którzy oddali strzały do leżącego na ziemi napastnika.

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"Wobec pojawiających się pytań dotyczących zachowania policjantów, którzy powstrzymali uzbrojonego terrorystę w Krakowie, uważam, że oddanie strzałów do napastnika leżącego na ziemi było całkowicie UZASADNIONE I ZGODNE z obowiązującym prawem" – napisał.

Jak wyjaśnił, pozycja napastnika nie przesądzała o tym, że przestał on stanowić zagrożenie. Istotne było to, czy nadal miał dostęp do broni i mógł jej użyć przeciwko innym osobom, w tym policjantom.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie

Do tragicznej strzelaniny w centrum Krakowa doszło w sobotę, 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przechodniów. W wyniku ataku życie straciło 6 osób, a 16 zostało rannych. Ponadto w weekend rodzice i 21-letnia siostra zamachowca zostali odnalezieni martwi w Ostrowcu Świętokrzyskim, a obok ich ciał policjanci natrafili na arsenał broni w mieszkaniu zamachowca z Krakowa.

W ataku zginęły trzy Polki w wieku 47, 53 i 61 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-letnia Austriaczka i około 50-letni mężczyzna. Według raportu ze szpitali po zamachu w Krakowie rannych zostało 16 osób, w tym 11 Polaków i pięciu obcokrajowców. Podczas interwencji postrzelonych zostało również dwóch policjantów. Jakub Kulik i Artur Morański. Po akcji trafili do szpitala, w szczególnie ciężkim stanie był pierwszy z nich. Funkcjonariusze przeszli operacje i obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki.

Prezydent Karol Nawrocki uhonorował policjantów, którzy podczas sobotniego ataku w Krakowie zatrzymali napastnika, narażając własne życie. Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański otrzymali Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.

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