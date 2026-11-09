Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański zostali prawdziwymi bohaterami. To oni pomogli ująć zamachowca z Krakowa, prowadząc wymianę ognia. Zostali ranni, przeszli operacje i obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki. Tymczasem burmistrz Muszyny Jan Golba ujawnił, jakie były pierwsze słowa drugiego z wymienionych mundurowych. Poruszony jest nimi nawet premier Donald Tusk.
"Wiecie Państwo, jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu, po ciężkiej operacji? 'A Kuba żyje?' Kuba to jego partner w akcji" – przekazał Jan Golba.
Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń – strzelaniny w centrum Krakowa – doszło w sobotę, 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński, sprawca zamachu w Krakowie, wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać. Zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów.
Mowa o Jakubie Kuliku i Autorze Morańskim. Obaj są starszymi posterunkowymi na krakowskiej komendzie. Po akcji trafili do szpitala: w szczególnie ciężkim stanie był pierwszy z nich. Funkcjonariusze przeszli operacje. Obaj zostali wybudzeni ze śpiączki.
Stan zdrowia policjantów z Krakowa. Nawet premier napisał w sieci o reakcji Morańskiego
Z nowych informacji o rannych policjantach w Krakowie wynika, że Kulik pozostaje w stanie ciężkim, ale stabilnym. – To, iż od dnia wczorajszego, od ostatniego komunikatu stan tego pacjenta nie uległ znaczącej zmianie, jest informacją dobrą, informacją pozytywną, która pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówił w poniedziałek na konferencji wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar
– Mogę Państwu powiedzieć, że obydwaj policjanci odnieśli ciężkie obrażenia, natomiast ich stan zdrowia się stabilizuje i pomału wracają, wracają do zdrowia. Jesteśmy pewni, że wyzdrowieją i wrócą do służby – dodał od siebie nadinsp. Artur Bednarek.
Słowa, które zaraz po przebudzeniu powiedział Morański, poruszyły nawet Donalda Tuska. "Pierwsze po wybudzeniu słowa bohaterskiego policjanta Artura Morańskiego: 'A Kuba żyje?'. Pytał o Jakuba Kulika, drugiego z bohaterów. Takie chwile przywracają wiarę w człowieka" – przyznał premier.
To nie pierwszy raz, gdy szef rządu wspomina w sieci o policjantach. W sobotę Tusk ujawnił nazwiska rannych policjantów w Krakowie i oddał hołd. "Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to prawdziwi bohaterowie. Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia. Ich stan jest poważny, ale są pod bardzo dobrą opieką" – napisał na platformie X. Jak dodał wówczas szef rządu, "Cała Polska trzyma za Was kciuki".
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Chcą uhonorować Morańskiego
Postawa tych dwóch funkcjonariuszy poruszyła całą Polskę. Jan Golba w innym wpisie na Facebooku ujawnił, że Artur Morański pochodzi ze wsi Powroźnik (w gminie Muszyna, której burmistrzem jest właśnie Golba). 27-letni funkcjonariusz ponad rok temu wziął ślub, a od kilku lat mieszka w Krakowie.
Mimo to mundurowy jest ponoć mocno związany z gminą Muszyna. Nadal mieszkają tam jego rodzice i rodzeństwo. A on sam grał też jeszcze do niedawna w piłkę nożną w lokalnym zespole w Powroźniku i przez wiele lat był także lektorem w miejscowym kościele. Lokalna społeczność chce go uhonorować, jednak decyzją samorządu, nastąpi to za jakiś czas, aby teraz zapewnić spokój jego rodzinie w trudnym czasie.