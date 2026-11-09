Pierwsze słowa Artura Morańskiego po przebudzeniu. Fot. Facebook

Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański zostali prawdziwymi bohaterami. To oni pomogli ująć zamachowca z Krakowa, prowadząc wymianę ognia. Zostali ranni, przeszli operacje i obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki. Tymczasem burmistrz Muszyny Jan Golba ujawnił, jakie były pierwsze słowa drugiego z wymienionych mundurowych. Poruszony jest nimi nawet premier Donald Tusk.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Wiecie Państwo, jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu, po ciężkiej operacji? 'A Kuba żyje?' Kuba to jego partner w akcji" – przekazał Jan Golba.

Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń – strzelaniny w centrum Krakowa – doszło w sobotę, 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński, sprawca zamachu w Krakowie, wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać. Zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Mowa o Jakubie Kuliku i Autorze Morańskim. Obaj są starszymi posterunkowymi na krakowskiej komendzie. Po akcji trafili do szpitala: w szczególnie ciężkim stanie był pierwszy z nich. Funkcjonariusze przeszli operacje. Obaj zostali wybudzeni ze śpiączki.

REKLAMA

Stan zdrowia policjantów z Krakowa. Nawet premier napisał w sieci o reakcji Morańskiego

Z nowych informacji o rannych policjantach w Krakowie wynika, że Kulik pozostaje w stanie ciężkim, ale stabilnym. – To, iż od dnia wczorajszego, od ostatniego komunikatu stan tego pacjenta nie uległ znaczącej zmianie, jest informacją dobrą, informacją pozytywną, która pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówił w poniedziałek na konferencji wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar

– Mogę Państwu powiedzieć, że obydwaj policjanci odnieśli ciężkie obrażenia, natomiast ich stan zdrowia się stabilizuje i pomału wracają, wracają do zdrowia. Jesteśmy pewni, że wyzdrowieją i wrócą do służby – dodał od siebie nadinsp. Artur Bednarek.

REKLAMA

Słowa, które zaraz po przebudzeniu powiedział Morański, poruszyły nawet Donalda Tuska. "Pierwsze po wybudzeniu słowa bohaterskiego policjanta Artura Morańskiego: 'A Kuba żyje?'. Pytał o Jakuba Kulika, drugiego z bohaterów. Takie chwile przywracają wiarę w człowieka" – przyznał premier.

To nie pierwszy raz, gdy szef rządu wspomina w sieci o policjantach. W sobotę Tusk ujawnił nazwiska rannych policjantów w Krakowie i oddał hołd. "Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to prawdziwi bohaterowie. Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia. Ich stan jest poważny, ale są pod bardzo dobrą opieką" – napisał na platformie X. Jak dodał wówczas szef rządu, "Cała Polska trzyma za Was kciuki".

REKLAMA

Chcą uhonorować Morańskiego

Postawa tych dwóch funkcjonariuszy poruszyła całą Polskę. Jan Golba w innym wpisie na Facebooku ujawnił, że Artur Morański pochodzi ze wsi Powroźnik (w gminie Muszyna, której burmistrzem jest właśnie Golba). 27-letni funkcjonariusz ponad rok temu wziął ślub, a od kilku lat mieszka w Krakowie.