Święczkowski może pokrzyżować plany prokuratury. Rosati wskazuje na poważny problem fot. naTemat

– On nigdy nie powinien być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a tym bardziej prezesem – mówi o Bogdanie Święczkowskim mec. Przemysław Rosati. Jednocześnie wskazuje, że przy uchylaniu immunitetu Święczkowskiego naruszono jego prawo do obrony. Przedstawia też rozwiązanie, które mogłoby pomóc w trwałym uzdrowieniu TK.

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Mijają niemal cztery tygodnie od wydarzeń, które doprowadziły do kolejnej odsłony kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Anna Korwin-Piotrowska i Bogdan Święczkowski występują jako prezesi tej samej instytucji, trwa spór o skuteczność uchylenia immunitetów, a zamrożenie środków finansowych TK rodzi pytania o wynagrodzenia pracowników.

O konsekwencjach tego chaosu rozmawiamy z mec. Przemysławem Rosatim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i członkiem Trybunału Stanu.

"Naruszono prawo do obrony"

Prezes NRA krytycznie ocenia procedurę uchylenia immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Chodzi o terminy doręczenia korespondencji i możliwość ustosunkowania się przez sędziów do wniosków prokuratury przed posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

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– Uważam, że bardzo źle się stało, że doszło do sytuacji, w której, trzeba powiedzieć wprost, naruszono na tym etapie prawo do obrony – mówi mec. Rosati.

Adwokat przypomina, że adresat awizowanej przesyłki ma 14 dni na jej odebranie. Organ podejmujący decyzję o uchyleniu immunitetu powinien ten termin respektować.

Rosati zastrzega jednak, że upominanie się o przestrzeganie procedur nie oznacza poparcia dla działań Święczkowskiego. Przypomina jego przeszłość polityczną, prokuratorską oraz kierowanie Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako powody, dla których sprzeciwiał się jego obecności w TK.

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– On nigdy nie powinien być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a tym bardziej prezesem. Jednak prawo do obrony przynależy każdemu. Niezależnie od tego, skąd jesteśmy, w co wierzymy, jak głosujemy, co zrobiliśmy – podkreśla.

Prokuratura może mieć problem ze Święczkowskim

Uchylenie immunitetu nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie. Jak tłumaczy Rosati, jeśli Święczkowski nie stawi się na wezwanie prokuratury, jego przymusowe doprowadzenie będzie wymagało uzyskania odrębnej zgody Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

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Może to znacząco odsunąć w czasie przedstawienie mu zarzutów. Co więcej, skuteczność samego uchylenia immunitetu może zostać w przyszłości zweryfikowana przez sąd powszechny, np. podczas rozpoznawania zażalenia na zastosowany przez prokuraturę środek zapobiegawczy.

Rosati odniósł się również do zapowiadanego przez Święczkowskiego wyjazdu do Strasburga.

– W końcu pan Bogdan Święczkowski dostrzegł, że przede wszystkim organy Rady Europy istnieją, że należy liczyć się z działalnością tych organów – komentuje, przypominając o wcześniejszym kontestowaniu przez Święczkowskiego mechanizmów ochrony praw człowieka.

Pracownicy TK nie mogą być zakładnikami sporu

Kryzys wokół Trybunału ma również wymiar finansowy. W związku z zamrożeniem środków TK pojawiły się obawy o wypłaty wynagrodzeń jego pracowników.

– To, że istnieje pewien spór prawno-ustrojowo-polityczny wokół Trybunału Konstytucyjnego, nie upoważnia polskiego państwa do tego, żeby nie wypłacać wynagrodzenia za pracę – podkreśla prezes NRA.

Jego zdaniem istnieją mechanizmy pozwalające na wypłatę pensji, a pracownicy nie powinni ponosić konsekwencji konfliktu, którego nie są stroną.

Wszyscy sędziowie TK w stan spoczynku?

Prezes NRA nie wierzy w szybkie rozwiązanie kryzysu. Obawia się, że Trybunał nadal będzie cieszył się zaufaniem przede wszystkim elektoratu jednej z sił politycznych.

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Pytany o odpowiedzialność Święczkowskiego i Korwin-Piotrowskiej przedstawia znacznie dalej idącą propozycję. Gdyby kiedykolwiek doszło do kompleksowego resetu konstytucyjnego, jego zdaniem wszyscy sędziowie TK powinni zostać przeniesieni w stan spoczynku.

Nie chodzi jednak wyłącznie o wymianę personalną. Rosati wskazuje na nadmierny wpływ polityków na kształt sądu konstytucyjnego i konieczność stworzenia trwałych rozwiązań ustrojowych.

– Da się żyć bez Trybunału Konstytucyjnego – gorzko stwierdza adwokat, zaznaczając, że największymi przegranymi tego kryzysu są obywatele. To właśnie w ich interesie Trybunał powinien bowiem realnie kontrolować władzę publiczną.

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