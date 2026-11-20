Gen. Koziej ostrzega przed luką w polskiej armii. "To jak strzelanie z armat do muchy" Fot. Dział Kreatywny naTemat.pl

Kolejne incydenty związane z obcymi obiektami w Polsce ponownie stawiają pytanie o szczelność polskiej przestrzeni powietrznej. O tym, dlaczego samo reagowanie na spadające obiekty nie wystarczy, jak zbudować system "przeciwzaskoczeniowy" i dlaczego musimy oswoić się z życiem w warunkach drugiej zimnej wojny, mówi w rozmowie z naTemat gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i profesor Akademii Sztuki Wojennej.

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Poranne doniesienia o szczątkach niezidentyfikowanego obiektu w okolicach Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim, alerty RCB oraz czasowe wstrzymanie ruchu kolejowego i pracy rzeszowskiego lotniska to scenariusz, który staje się elementem polskiej codzienności. Choć służby działają na miejscu, w debacie publicznej powraca pytanie: dlaczego obiekty wlatują na nasze terytorium bez reakcji w pierwszych minutach?

Gen. Koziej o kolejnych incydentach w Polsce

Zdaniem gen. Stanisława Kozieja zdarzenie na Lubelszczyźnie należy rozpatrywać w dwóch wymiarach. Jako pojedynczy incydent budzi ono uzasadniony niepokój, jednak w szerszej perspektywie wpisuje się w znany od dawna schemat.

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– To jest niestety ciąg dalszy rosyjskiej agresji hybrydowej. Jeden z odprysków wojny, jaka toczy się bezpośrednio przy naszej granicy – podkreśla były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dodaje, z punktu widzenia strategii bez znaczenia pozostaje fakt, czy obiekt znalazł się w Polsce wskutek celowej prowokacji, czy błędu technicznego.

– Nawet jeśli ten incydent był przypadkowym zdarzeniem, jego skutki strategiczne są takie same. Tego typu działania sprawiają, że Polska jest poddawana ryzyku ponoszenia strat, włącznie ze stratami ludzkimi – zaznacza generał, wskazując jednocześnie na wymierne koszty ekonomiczne i operacyjne, takie jak konieczność ciągłego podrywania par dyżurnych myśliwców.

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Drony myśliwskie zamiast "strzelania z armat do muchy"

Gość Rozmowy naTemat zwraca uwagę, że kluczem do bezpieczeństwa nie jest samo sprawne "sprzątanie" po incydencie, lecz budowa "zdolności przeciwzaskoczeniowych". – Obejmują one ścisłą wymianę informacji z ukraińską obroną powietrzną, własne rozpoznanie satelitarne oraz zabieganie o ustanowienie przez NATO wysuniętej strefy obrony powietrznej jeszcze przed naszą granicą – wylicza.

Gen. Koziej nie ma wątpliwości, że w wymiarze krajowym największym wyzwaniem pozostaje "luka w zwalczaniu bezzałogowców". Używanie zaawansowanych myśliwców i drogich rakiet przeciwko tanim dronom generał określa wprost jako "strzelanie z armat do muchy". Rozwiązaniem mają być bezzałogowce przechwytujące.

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– W ramach programów modernizacyjnych najpilniejszą sprawą jest rozwijanie i wprowadzanie do praktyki wojskowej dronów myśliwskich. Tylko tego typu drony mogą być skuteczne w obronie przed dronami uderzeniowymi – przekonuje były wojskowy, tłumacząc, że naziemne systemy są zbyt mało manewrowe i łatwe do ominięcia.

Gen. Koziej: To jak druga zimna wojna z większym ryzykiem

Były szef BBN pozytywnie ocenia natomiast samą reakcję państwa i społeczeństwa już po upadku obiektu. W porównaniu z chaosem informacyjnym sprzed dwóch lat, dziś komunikacja na linii wojsko–służby–opinia publiczna działa sprawniej, a obywatele wykazują się większą rozwagą.

Gen. Koziej ostrzega Polaków przed perspektywą długofalowej zmiany cywilizacyjnej. Jego zdaniem weszliśmy w epokę, która pod wieloma względami jest trudniejsza niż XX-wieczna rywalizacja mocarstw.

– Musimy się przyzwyczajać jako państwo i społeczeństwo, że niestety żyjemy i zapewne przez wiele lat będziemy żyli w warunkach drugiej zimnej wojny. I to zimnej wojny w wydaniu dużo bardziej nasyconej ryzykami niż była tamta pierwsza – podsumowuje. Receptą na tę rzeczywistość ma być nie tylko modernizacja armii, ale również powszechna edukacja obronna, zaczynająca się już w szkole podstawowej.

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